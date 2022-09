Ce nu se vede la „Asta-i România”. Drama pe care n-o poate uita Mihai Ghiță: „M-a marcat și m-a afectat pe viață”

Mihai Ghiță, realizatorul emisiunii „Asta-i România” de la Kanal D, a vorbit despre succesul reportajelor sale, dezvăluind câteva lucruri din culisele emisiunii.

Mihai Ghiță, prezentatorul de la Kanal D, face dezvăluiri din culisele Asta-i România!

acordat pentru FANATIK câteva din întâmplările pe care telespectatorii nu le văd pe micile ecrane.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, succesul emisiunii sale s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar în urma reportajelor realizate prin țară, oamenii se strâng în comunități pentru a-i ajuta pe cei nevoiași.

Mihai Ghiță ne povestește cum este România lui

-Cum e România lui Mihai Ghiță?

România lui Mihai Ghiță a suferit și ea transformări, așa cum a suferit și tara în ansamblul ei. Nu mai este ca atunci când a început acest proiect “Asta-i România!”. Semnul de exclamare din titlul emisiunii a căpătat nuanțe diferite în timp. Am fost surprins de ce am simțit când m-am întors din concediu, m-am întors cu un mare drag, cum nu mi-am putut imagina, în țară, acasă. Am descoperit că nu suntem chiar atât de rău pe cât credem și că ne place să ne văitam mai mult decât trebuie uneori.

ADVERTISEMENT

România mea arată bine acum, mi se pare că am evoluat mult în ultimii 20 de ani. Am arătat atât de multe fețe ale acestei Românii, pentru că au fost multe sezoane ale emisiunii “Asta-i România!”, și mă mai uit în arhivă și îmi dau seama că țara asta a fost în continua transformarea, și noi odată cu ea. Mă bucur că a progresat și este bine să vedem și acest lucru. De aceea ultimele sezoane ale “Asta-i România!” sunt mai optimiste, pentru că se întâmplă și lucruri bune, lucrurile încep să intre și pe făgașul normal. România este frumoasă, oamenii sunt frumoși, parcă ne facem bine și acest lucru trebuie arătat și la televizor.

„Nu țara are o problemă, ci indiferența oamenilor”

-Cum ai vrea să fie România, raportându-te strict la subiectele prezentate în emisiune de-a lungul sezoanelor? Ce ai schimba? Ce ne lipsește ca țară, ca popor?

ADVERTISEMENT

Eu nu vreau să fie în niciun fel România, nu vreau să se schimbe ea după mine. Noi nu facem “Asta-i România!” ca să schimbăm aceasta țară, ci ca să schimbăm metehnele unora dintre români. Nu țara are o problemă, ci indiferența oamenilor și pe această problemă ne-am axat. Mi-aș dori să îi vedem mai mult pe cei care care au atât de multă nevoie de noi. Sunt sute de oameni care ne scriu săptămânal că au nevoie de ajutor. Sunt oamenii pe care nu îi vede nimeni și care trăiesc greu. Daca aș putea să schimb ceva, asta ar fi, să ne ajutăm să ne fie cumva mai bine, să trăim mai ușor.

Mi-aș dori să facem oamenii invizibili să fie mai vizibili și asta ne propunem în fiecare ediție “Asta-i România!”, să îi aducem la televizor pe acești oameni; mame care se chinuie să își crească singure copiii într-un grajd, dar care și-i iubesc ca pe ochii din cap, tati care se lupta să își trimită copiii la școală, copii care cresc fară părinți și se uită, totuși, cu speranță spre viitor. Ceea ce mă bucură este să constat că nu suntem singuri în ceea ce ne dorim. În jurul acestei emisiunii “Asta-i România!” construit o adevărată rețea a binelui, oameni care s-au adunat în comunități care, după ce se difuzează “Asta-i România!”, oferă alimente, materiale de constructive, lucruri utile pentru cei care au nevoie. Sunt oameni care au schimbat și schimbă destine. De această schimbare cred că avem nevoie: să ne ajutăm între noi.

ADVERTISEMENT

Echipa de producție, presiuni din partea autorităților

-Care consideri că sunt cele mai tabu subiecte pe care le-ar putea aborda televiziunea de la noi?

Cred că am depășit vremurile în care existau subiecte tabu. Suntem o societate matură și nu cred că mai există un astfel de subiect. Acum toată lumea vorbește despre orice, uneori poate prea mult. Mi se pare că ar fi nevoie să ne mai temperăm pe alocuri. Oricât de mult încearcă televiziunea să evite anumite subiecte, există Internetul unde nu mai există niciun fel de subiect tabu.

ADVERTISEMENT

Televiziunea nu mai setează subiectele în societate, s-a adaptat la acest trend. Și emisiunea “Asta-i România!” este prezentă în online, comunicăm cu oamenii pe rețelele de socializare, sunt comunități ale binelui cu care interacționăm acolo.

„Au existat subiecte care s-au dovedit a fi o minciună”

-Au existat teme care, din varii motive, nu au mai intrat pe post? De ce piedici v-ați lovit cel mai des în anchetele și reportajele pe care le-ați prezentat?

Nu am avut niciun fel de subiect care să nu fi intrat pe post. Au existat subiecte în care nu am crezut sau care, după documentare, s-au dovedit a fi o minciună. Aici este și provocarea, să verifici povestea, pentru că, prezentând-o la televizor , ne asumăm că acel caz are cu adevărat nevoie de noi. Însă eu lucrez de atâția ani în același loc și fac aceeași emisiune tocmai pentru că nu am fost niciodată atenționat în legătură cu vreun subiect că fiind “tabu” și nici nu am fost nevoit să retrag anumite subiecte.

Am abordat tot felul de teme, mai mult sau mai puțin comode, singurele cerințe au fost să fim onești și echilibrați. Când faci reportaj sau anchetă te lovești de piedici. Noi lucrăm și cu autorități care vor încerca să blocheze ceea ce faci. Totul începe cu zeci de mailuri, sesizări, solicitări pentru puncte de vedere. Dar până la urmă de asta suntem noi aici, să depășim aceste piedici și să arătăm ceea ce este de arătat și să ajutăm la rezolvarea unei situații.

„Deși unii oameni trăiesc izolați, sunt fericiți în simplitatea lor”

-Care sunt noutățile sezonului care tocmai a început?

În sezonul ăsta ne focusăm pe ceea ce am descoperit în pandemie, nevoia oamenilor de a vedea că România nu e doar despre ceea ce se întâmplă rău. Vrem să arătăm românilor și partea frumoasă a acestei țări, România uitată, cu bunici care își trăiesc viață simplu și frumos în vârf de munte, cu oameni cu povesti fabuloase. Țara asta merită bătută la picior și asta facem în acest sezon, colegii mei merg peste tot și vor arăta o Românie în care, deși unii oameni trăiesc izolați de agitația marilor orașe, sunt fericiți în simplitatea lor, pentru că sunt sănătoși, se au unii pe alții, se bucură de natură, de animalele lor, nu sunt stresați, nu știu ce este teama.

Vom aduce pe micul ecran această fericire a lor, asta este lecția pe care o să o învățăm în acest sezon primită de la oamenii aceștia minunați care vin să ne arate că simplitatea este calea. O să avem în continuare și componenta socială, o să arătăm cele mai curate suflete și cele mai în nevoie familii pe care le are țara asta, copii absolut excepționali.

„Ce am descoperit atunci m-a marcat și m-a afectat pe viață”

-Noul sezon a debutat ca lider de piață, la nivel național. Îți amintești cumva care au fost cele mai urmărite subiecte din emisiune? Care a fost ediția care a creat cel mai mare impact?

Edițiile care au creat cel mai mare impact au fost cele cu copiii sclavi din comuna Berevoiești. Materialele le-am realizat eu și au fost un șoc și pentru mine. Îmi aduc aminte ziua în care am început filmările, au fost mai multe ediții pe care le-am făcut și care au fost urmărite de milioane de oameni. Au fost ediții șocante în care am arătat cât de departe poate merge dezumanizarea unora. Ce am descoperit atunci m-a marcat și m-a afectat pe viață.

Poveștile erau cutremurătoare și nu am crezut că ele există, că unor copii li se pot tăia urechiușele, pot fi biciuiți ani la rând. Din fericire, am putut să schimbăm ceva pentru acei copii, pentru că niciun caz prezentat la “Asta-i România!” nu a rămas doar un material prezentat la televizor. În cazul acestor copii am încercat să le găsim centre unde să fie protejați, să îi ajutăm să beneficieze de consiliere psihologică, să le schimbăm viața într-un fel. Pentru unii a fost prea mult ce li s-a întâmplat și nu s-au putut adapta la viața asta normală cu tot ajutorul oferit, pentru că trauma trăită ani de zile în captivitate a fost mult prea profundă. Pentru alții a fost mai ușor. I-am căutat de-a lungul anilor pe acești copii ca să știu că sunt bine.

Cât de mult l-a schimbat emisiunea pe Mihai Ghiță

-În ce fel și-a pus amprenta această emisiune asupra ta? Te-a schimbat, te-a ajutat să te raportezi diferit față de cei din jur sau aveai toată empatia de care dai dovadă dinainte?

Cred că este vorba despre adaptare, a mea cu emisiunea, și a emisiunii cu mine. și echipa au preluat din personalitatea mea și eu am preluat foarte mult din personalitatea echipei. A fost un melanj. Noi, ca echipă, suntem ca o familie, ne ascultăm, ne înțelegem.

Reporterii sunt absolut minunați, ei sunt motorul acestei emisiuni. Pun foarte mult suflet în ceea ce fac. Sunt oameni extrem de inimoși. Avem un coleg, Daniel Savopol, care mai întârzie la filmări pentru că se oprește pe drum să salveze un porumbel, să ia o pisică acasă, să salveze o vietate. Toți sunt oameni care încearcă să facă mult bine, iau oameni acasă, îi cazează, oferă ajutor cu tot ce pot. M-am schimbat, dar emisiunea nu este despre asta.

Eu m-am maturizat și înțeleg altfel lucrurile și lumea. Țara, oamenii s-au schimbat, uneori în bine, alteori mai puțin bine, dar ne adaptăm.

Filmările sunt presărate și cu situații amuzante

-Ne poți povesti o întâmplare amuzantă de la filmări? Cum arată munca din spatele camerelor?

Sunt foarte multe întâmplări amuzante, niciodată nu pot identifica una. În spatele camerei lucrurile se întâmplă complex, nu decurge totul așa cum se vede pe micul ecran. Oricând se poate întâmpla orice. În redacție, însă, se adună și multe povești amuzante. Îmi amintesc că unul dintre reporteri a descoperit o plajă în România, într-o comună pe lângă București, destinată exclusiv femeilor.

S-a dus să ceară un punct de vedere primarului care nu a dorit să vorbească cu el. Văzând că ore bune nu dă de el, reporterul în șlapi, pantaloni scurți și cu prosopul după el s-a așezat în fața primăriei, pe iarbă, la plajă până a venit domnul primar căruia i s-a făcut milă și a făcut plaja alături de el și i-a spus de unde a venit acest “segregaționism” în comuna giurgiuveană.