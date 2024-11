Ce nu vor spune niciodată concurenții de la Vocea României. Adevărul despre preselecții și piesele alese. Măsurile pe care producătorii au fost nevoiți să le ia

Despre Vocea României, cel mai tare concurs de muzică din România, s-au scris, de-a lungul anilor, vrute și nevrute. S-a spus, de nenumărate ori, că anumiți concurenți ajung în show pe pile sau că nu sunt lăsați să își aleagă melodiile pe care vor să le interpreteze.

Ce nu vor spune niciodată concurenții de la Vocea României despre show. Adevărul despre preselecții și selectarea melodiilor

FANATIK a stat de vorbă cu doi dintre cei care s-au remarcat la Vocea României, Giannis Romanos de la Gree4u și Melisa pentru a afla cum au ajuns în concurs și cum se raportează la traiectoria lor. În același timp, lămurim și plângerile pe care chiar unii dintre foștii concurenți le-au avut la adresa producătorilor, susținând că nu au avut nici măcar libertatea de a-și alege cântecele pe care să le interpreteze.

Ei bine, multe s-au spus de-a lungul timpului despre ce se întâmplă în culisele concursului de la PRO TV, dar puțini știu cum stă treaba, de fapt.

De ce aleg producătorii melodiile în locul concurenților. Motivul real va astupa gura cârcotașilor

Cu privire la selectarea concurenților, trebuie spus că majoritatea dintre aceștia se înscriu pe bune. Există, ce-i drept, și concurenți care sunt ”culeși” de producători chiar și din cluburi, unde mulți fac karaoke, dar nu pentru că s-ar trage de ei să participe cu tot dinadinsul la Voce, ci pentru că unii nu sunt la curent cu data la care încep înscrierile. Cei care sunt refuzați în anii anteriori rămân în vizorul producătorilor de la Vocea României și sunt, chemați, apoi la următoarele audiții.

Cu referire la felul în care se aleg piesele, FANATIK a aflat că participanții aleg piesa cu care se prezintă la prima audiție. Apoi, când ajung la a doua audiție, cea de la București, fiecare dintre concurenți trebuie să pregătească 10 piese. E adevărat că li se fac recomandări, mai ales dacă specialiștii în muzică de la Vocea României constată că anumite melodii li se potrivesc mai bine. De asemenea, în unele situații li se alege ce piesă să cânte în fața juraților pentru că au fost cazuri când mai mulți concurenți ar fi vrut să cânte aceeași piesă sau de la același artist. Ar fi plictisitor de-a dreptul, chiar și pentru telespectatori, să vadă trei concurenți la rând cântând ceva din aceeași zonă muzicală.

Odată lămurite aceste eterne povești despre ce și cum se întâmplă lucrurile la Vocea României, FANATIK vine, în continuare, cu relatările a doi dintre foștii concurenți din actualul sezon despre experiența lor de la PRO TV.

Concurenții fără noroc de la Voce, dezvăluiri despre parcursul lor. Familia lui Giannis a venit din Atena să-l susțină, dar a fost eliminat

Giannis susține că nu a fost ideea lui să se înscrie la Voce, ci se numără printre cei care au fost cooptați de producători. Bărbatul a fost convins să accepte șansa de a arăta ce calități vocale are. Din păcate, concurentul care a făcut parte din echipa lui nu a ajuns prea departe. A fost eliminat deodată cu

Deși a făcut parte din echipa lui Smiley, Giannis ne-a zis că i-a plăcut la fel de mult și de Horia Brenciu și Theo Rose. „Familia mea s-a bucurat să audă că am acceptat să particip la Vocea României. Au venit din Atena să mă încurajeze la proba pe nevăzute. Din păcate, pentru că fiecare echipă trebuia să aibă un maximum de concurenți, am fost eliminat. Nu am niciun sentiment urât sau resentiment. Aș mai participa. Aș veni și mai pregătit. Unul din motivele pentru care, poate, nu m-am pregătit suficient este deoarece când eram la audiții. Tocmai ce începusem un job nou, extrem de solicitant. Programul meu nu este foarte flexibil”, a declarat Giannis Romanos, pentru FANATIK.

Bărbatul ne-a mai spus și cu ce se ocupă, pe lângă muzică. de la Vocea României face croissante și alte tipuri de produse de patiserie la o fabrică.

Melisa nu s-a supărat pe producătorii de la Vocea României pentru că i-au ales ce să cânte: „Sunt recunoscătoare”

Melisa Henter, una din tinerele care a trecut de preselecții, a spus, la rândul ei, că nu ea și-a ales melodia pe care a cântat-o la Vocea României. Chiar dacă producătorii s-au gândit că altceva i se potrivește mai bine, Melisa nu s-a supărat, ba chiar a fost o adevărată provocare pentru ea. A vrut să își demonstreze faptul că poate aborda orice stil muzical.

„Mi-am dorit încă de când eram în liceu să cânt. Participam la toate competițiile muzicale pe plan local. Mă uitam cu admirație la show, la concurenți. Mi-am propus de atunci să particip. Anul ăsta am simțit că a fost momentul. Mi-am făcut curaj și am pornit la drum.

Eu am privit acest concurs ca pe o provocare, ca pe o experiență artistică, din care, cu siguranță, am învățat multe. Deși melodia cu care m-am prezentat nu a fost aleasă de către mine, am acceptat să o cânt. Am tratat-o cu cea mai mare seriozitate și cu ambiție. Pot spune că mi-am dovedit mie, în primul rând, că pot cânta mai multe stiluri muzicale. Având voință, pot face lucruri minunate.

Părinții și familia m-au susținut așa cum au făcut-o de fiecare dată. Soțul meu, la fel ca părinții, m-a încurajat. A stat cu fetița de fiecare dată când a fost nevoie să plec la filmări și cursuri. Sunt recunoscătoare pentru toate aceste lucruri” , ne-a spus Melisa.