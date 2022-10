Ce nu vrea Dani Oțil să facă fiul său când va fi mare: „Nu am bani pentru asta”

Dani Oțil e, pe lângă prezentator tv, un mare împătimit al raliurilor. Pasiunea sa pentru cursele cu motociclete și mașini este una destul de veche, acesta participând la tot felul de evenimente din țară și din străinătate.

Dani Oțil nu vrea ca fiul său să îi moștenească pasiunea: „Nu am bani pentru asta”

Colegul lui Răzvan Simion vrea ca acest hobby să nu se transmită și la ceilalți membri ai familiei, în speță la

Întrebat de un reporter de la dacă i-ar plăcea ca băiețelul său să îi moștenească pasiunea, acesta a oferit un „Nu” categoric.

„Nu, pentru că nu am bani pentru asta”, a explicat prezentatorul.

Dani Oțil a participat la Campionatul Național de Super Rally. Evenimentul a ajuns la cea de-a cincea ediție și s-a desfășurat pe șoseaua Kisseleff. 24 de piloți s-au adunat la raliuri, printre care și matinalul de la Antena 1.

Chiar dacă nu și-ar dori ca fiul său să urce într-o mașină de curse, a fost prezent la Super Rally împreună cu Tiago.

Oțil a mai subliniat, în scurta declarație făcută pentru Antena Stars, că rolul de părinte nu l-a făcut mai responsabil atunci când pilotează o mașină de curse, ci este la fel de concentrat, mai ales ca totul să se desfășoare în siguranță. „Există securitate pe traseu și măsuri de siguranță”, a ținut să spună Dani Oțil.

Dezvăluiri amuzante despre băiatul său: „Am și sunat la estetician”

Dani e extrem de mândru de fiul său, despre care a vorbit de curând în matinalul de la Antenă.

„Ai văzut ce gropițe are? Ai văzut tu gropițe la mine? E de la cum doarme (n.r. – forma urechilor), foarte tare am greșit cu urechile, am și sunat la estetician pentru două lucruri. Să văd de la ce vârstă am voie să îi repar urechile, eu am urechile impecabile, am fost model de urechi la Milano și Paris, am făcut reclame, la cercei, nici maică-sa nu are urechile urâte, dar nu ca ale mele.

Și vreau să îi micșorez stomacul, să nu mănânce mult de mic. Dacă la 30 de ani o să fie grăsuț? Eu vreau să îi taie (n.r. – stomacul) de acum ca să nu mănânce mult, să nu consume mult”, a povestit la Neața cu Răzvan și Dani.