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Cu ce număr va juca Octavian Popescu la Levadiakos. Premieră pentru fotbalistul împrumutat de la FCSB

Împrumutat la Levadiakos până la finalul sezonului, Octavian Popescu și-a ales numărul cu care va juca în Superliga Greciei. Fotbalistul, care aparține de FCSB, ar putea debuta weekendul acesta, împotriva lui Olympiacos
Cristian Măciucă
19.09.2026 | 11:33
Cu ce numar va juca Octavian Popescu la Levadiakos Premiera pentru fotbalistul imprumutat de la FCSB
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Cu ce număr va juca Octavian Popescu la Levadiakos. Premieră pentru fotbalistul împrumutat de la FCSB. FOTO: sportpictures.eu
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Octavian Popescu (23 de ani) și-a ales numărul pe care îl va purta pe tricou în perioada împrumutului la Levadiakos. Gigi Becali (68 de ani) l-a trimis în Grecia cu speranța că fotbalistul își va relansa cariera pentru a continua mai apoi la fosta campioană a României.

Ce număr va avea pe tricou Tavi Popescu la Levadiakos

FANATIK a anunțat în exclusivitate împrumutul lui Octavian Popescu la Levadiakos. Fotbalistul din Nucet va juca, din nou, sub comanda lui Elias Charalambous (45 de ani) până la finalul sezonului 2026-2027. Tavi Popescu ar putea debuta în Superliga elenă în duelul de foc de duminică, ora 17:00, atunci când Levadiakos primește vizita vicecampioanei Olympiacos.

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Octavian Popescu e în lotul echipei lui Charalambous pentru meciul cu Olympiacos și și-a ales numărul pe care îl va purta pe tricou. „Perla” lui Gigi Becali va juca în premieră cu numărul 30, un număr pe care nu l-a avut niciodată la FCSB. Alegerea lui Popescu este una interesant având în vedere că, în prezent, numărul 10 era liber la Levadiakos. La FCSB, mijlocașul ofensiv a schimbat numerele destul de des și a purtat tricourile cu 7, 9, 10, 11 și 37.

La Levadiakos, Octavian Popescu s-a întâlni cu mai mulți oameni pe care deja îi cunoștea. E vorba despre antrenorul principal, Elias Charalambous, și despre „secundul” Mihai Pintilii, care conduc echipa odată cu startul noului sezon. La formația din Superliga elenă mai evoluează foștii colegi ai lui Tavi de la FCSB, Adrian Șut și Alexandru Pantea, dar și Juan Bauza, fostul star de la FC U Craiova 1948.

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Cum l-au primit grecii pe Octavian Popescu

În ciuda faptului că a fost protagonistul unui scandal „monstru” în țară, Octavian Popescu a fost primit cu brațele deschise de greci. „A fost totul ok din toate punctele de vedere. Noi avem, așa, o boală a noastră, când un om are o problemă să dăm în el din toate punctele de vedere. În schimb, cei de acolo, din Grecia, m-au surprins plăcut de felul în care ne-au așteptat. Știau că Tavi are un anturaj ceva mai rău în țară, dar nu mă așteptam să fie primit în felul ăsta. Mass-media l-a așteptat foarte bine”, a declarat Florin Vulturar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.  

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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