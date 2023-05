Ce nume a ales un bărbat pentru fiica sa. Soția acestuia s-a simțit cu adevărat trădată

Un bărbat a ales un nume special pentru fiica sa, iar soția s-a simțit trădată după ce a aflat de unde s-a inspirat. Tatăl a cerut părerea utilizatorilor de pe internet în legătură cu problema sa.

Ce nume a ales un bărbat pentru fiica sa. De ce s-a simțit soția trădată

Bărbatul a fost foarte criticat pentru . Cei doi au petrecut ore întregi pentru a-i găsi un nume, însă alegerea a făcut-o pe mama acesteia să se simtă trădată.

ADVERTISEMENT

Mai exact, bărbatul după un supererou cunoscut dintr-o carte de benzi desenate DC. În momentul în care alegea numele fetiței, tatăl nu a împărtășit ideea sa și a considerat această informație ca fiind irelevantă.

După ore întregi în care au încercat să-i găsească un nume micuței, cei doi au decis ca acesta să fie Laurel. La trei luni de la nașterea fetiței, soția a fost furioasă după ce a aflat de unde provine numele.

ADVERTISEMENT

“Mătușa soției mele a venit să ne viziteze pentru a o vedea. În timp ce vorbeam, ea ne-a întrebat cum am ajuns la numele fiicei noastre, deoarece, în opinia ei, nu este ‘tradițional’.

Soția mea s-a întors spre mine și m-a întrebat de unde o am. I-am spus că era dintr-o carte de benzi desenate. Comentariul meu a provocat tăcere în cameră. Soția mea a devenit tăcută. Mătușa ei se uita la noi.

ADVERTISEMENT

După ce mătușa soției mele a plecat, soția mea s-a supărat. M-a întrebat de ce i-am ascuns acest lucru”, a povestit bărbatul despre momentul stânjenitor, potrivit .

Bărbatul nu a realizat că nu i-a vorbit soției despre proveniența numelui. De altfel, acesta este de părere că prenumele întrunește toate preferințele lor și că nu înțelege de ce nu este de acord cu el acum, odată ce a aflat de unde i-a venit ideea.

ADVERTISEMENT

“Nici măcar nu mi-am dat seama că nu i-am spus unde am văzut numele până acum. Ea crede că i-am trădat încrederea și am umilit-o”, a mai povestit bărbatul, potrivit sursei citate.

ADVERTISEMENT

De unde provine numele fetei

“Atât eu, cât și soția mea am sugerat mai multe nume în timpul sarcinii. Amândoi am fost de acord că am vrut ceva destul de drăguț și unic pentru ca probabil să nu fie doi în clasa ei, dar suficient de normal pentru ca nimeni să nu creadă că este ciudat și nimic la modă care să devină ‘învechit’”, a mai povestit bărbatul.

Supereroina Laurel Grand apare în DC Comics ca înlocuitoare a lui Supergirl, ca membră a Legiunii Super-eroilor. Cei doi soți aveau în bucătărie o tablă mare, pe care erau scrise mai multe nume. În final, au decis să le elimine pe cele care nu le plac.

“După aceea am avut patru nume din care să alegem și am ajuns să ne hotărâm asupra unuia dintre cele pe care le scrisesem inițial”, a mai mărturisit bărbatul pe Reddit.

Cei mai mulți utilizatori consideră că este vina femeii că nu a întrebat. Pe de altă parte, alții susțin că nu ar trebui să conteze proveniența numelui, întrucât amândoi au fost de acord cu acesta.

De asemenea, unii au spus că oamenii se pot inspira din tot felul de surse atunci când aleg un nume. “Nu era obligatoriu ca numele să vină cu o poveste sentimentală, iar soția ta este nedreaptă”, a scris cineva.

Un alt utilizator a mai spus că numele a fost ales de ambii părinți. Utilizatorii nu înțeleg de ce soția se simte jenată de faptul că numele fiicei sale a fost inspirat dintr-o carte DC Comics.