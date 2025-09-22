Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express

Gabi Tamaș este unul dintre concurenții celui mai nou sezon Asia Express. Mulți dintre cei de acasă îl cunosc de pe vremea când acesta juca fotbal. Totuși, puțini dintre fanii lui știu exact ce nume are acesta în buletin.

Care este numele real al lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș i-a surprins pe fani cu alegerea sa de a participa la Asia Express. Până în 2023, acesta a fost prezent în lumea fotbalului, după care a decis să se retragă. Totuși, se pare că nu poate sta departe de provocările care implică multă adrenalină.

Gabi Tamaș este cunoscut de o țară întreagă, însă există anumite detalii legate de viața fotbalistului pe care nici măcar cei mai înfocați fani nu le cunosc. De exemplu, puțini sunt cei care știu care este adevăratul nume din buletin al concurentului de la Asia Express.

Ani la rând, milioane de români au pronunțat greșit numele lui Gabi Tamaș. Mergând pe premisa „mai bine mai târziu decât niciodată”, colegul de echipă al lui Dan Alexa a dezvăluit care este numele său real. Ei bine, se pare că în buletinul său nu este trecut numele „Tamaș”.

are origina maghiară. Mai exact, în loc de „Tamaș”, cu „ș”, numele său este „Tamas”. Un alt aspect interesant este faptul că ambii săi părinți au numele cu „ș”, doar la el fiind trecut cu „s”. Acesta este un detaliu care real face diferența, însă cu siguranță fanii i se vor adresa tot „Tamaș”.

„E nume maghiar. Păi, nu, e Tamas. Numai tata și cu mama sunt cu ‘ș’, cu sedilă. La mine nu, la mine e cu ‘s’. (n.r. tatăl lui) El a fost biatlonist… schi fond, biatlon… locul 10 la Jocurile Olimpice. Era tot din partea aia, Valea Strâmbă și acolo făceau schi fond. Valea Strâmbă e dincolo de Miercurea Ciuc.”, a declarat Gabi Tamaș, pentru .

De asemenea, concurentul de la Asia Express mai are un prenume pe care aproape că nu l-a folosit niciodată. Așa cum sigur și-au dat seama fanii, Gabi este prescurtarea de la Gabriel, însă pe lângă acest prenume, concurentul de la Asia Express mai are trecut în buletin și prenumele Sebastian. Astfel, numele său complet este Gabriel Sebastian Tamas.

Gabi Tamaș, concurent la Asia Express

Anul acesta, Gabi Tamaș a ieșit complet din zona sa de confort. Acesta a acceptat provocarea vieții lui și a decis să participe la Asia Express. Pe Drumul Eroilor, Gabi Tamaș a vrut să aibă un partener pe măsură, așa că a ajuns să facă echipă cu Dan Alexa.

Până în momentul de față, cei doi sunt unii dintre cei mai puternici concurenți de pe Drumul Eroilor. Atât Tamaș, cât și Alexa au demonstrat că sunt motivați de spiritul competiției, dar că nu uită nici să se bucure de întreaga aventură.

a fost o adevărată surpriză pentru fanii săi. Pentru a-l avea în emisiune, Antena 1 a scos bani frumoși pentru Tamaș, însă audiențele demonstrează că toate eforturile financiare au meritat din plin.

Surse susțin că Dan Alexa ar fi cerut 20.000 de euro pentru a participa la Asia Express, iar onorariul colegului său de echipă, Gabi Tamaș, ar fi tot cam atât. Acestei sume prevăzute în contract i se mai adaugă și alți bani pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, dar și bani din amulete, dacă va fi cazul.