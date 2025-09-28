Ce nume are, de fapt, Ioan Andone în buletin. Marele antrenor român a încercat să-l schimbe, dar nu a reușit

Pe Ioan Andone îl cunoaște toată întreaga suflare dinamovistă din România și nu numai. Cu toate acestea, nu mulți sunt fanii fotbalului din țara noastră la curent cu un detaliu extrem de interesant din viața ”Fălcosului”, mai exact ce nume are, de fapt, acesta în buletin.

Cu ce se ocupă Ioan Andone în prezent. A lăsat antrenoratul pentru o funcție administrativă

Născut la 15 martie 1960, . ”Fălcosul” a debutat pe prima scenă la Corvinul Hunedoara, în 1979. Primul său meci a fost pe 7 martie, în partida pierdută de hunedoreni în deplasare la Sportul Studențesc, scor 0-2.

Cariera sa se leagă însă de Dinamo. A ajuns în 1983 în Groapă. Aici, a câștigat titlul intern în 1984 și în 1990 și Cupa României în 1984, 1986 și 1990. S-a remarcat ca unul dintre jucătorii emblematici ai echipei bucureștene. Are 172 de meciuri în tricoul alb-roșu și a înscris pentru Dinamo un număr de 22 de goluri.

Antrenorul Ioan Andone a fost, de asemenea, un nume important în fotbalul românesc. Acesta și-a început cariera de tehnician în 1993 la Sportul Studențesc. A mai antrenat Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești, Farul Constanța, FC Brașov și Bihor Oradea înainte de a ajunge în martie 2003 la Dinamo București.

Cu ”câinii” a câștigat primele trofee din cariera de antrenor: un titlu în Divizia A (actuala Superliga), trei Cupe ale României și o Supercupă. Andone a antrenat și pe CFR Cluj. Două trofee a luat cu gruparea din Gruia: campionatul în 2007-2008 și 2011-2012.

55 de meciuri și 2 goluri are Ioan Andone la echipa națională a României

În 2019, Ioan Andone a decis să-și încheie cariera de antrenor, după un mandat la FC Voluntari. A fost ulterior președintele clubului ilfovean. În prezent, ”Fălcosul” face parte din Consiliul de Administrație de la Corvinul Hunedoara, echipă care are ca obiectiv promovarea în prima ligă.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Ioan Andone. Marele antrenor român a încercat să-și schimbe numele din buletin, dar nu a reușit

Acest Ioan Andone amintit mai sus, jucătorul de excepție și antrenorul cu atâtea trofee în palmares, nu este, de fapt, ”Andone” și în documentele oficiale. Ajuns la 65 de ani, legenda lui Dinamo a dezvăluit, într-un podcast, că în toate documentele, numele său de familie este, de fapt, ”Andonie”.

Ando a povestit faptul că, de-a lungul timpului, toată familia sa s-a numit Andone. Pe de altă parte, în certificatul de naștere al tatălui său a apărut, din greșeală, un ”i”. Acesta i s-a ”transmis” și lui. I-a apărut inclusiv în certificatul de naștere, astfel că nu a mai putut face nimic.

”Corect, în acte, eu sunt Andonie. Tata, când s-a născut el, pe vremea aia i-a apărut un ‘i’ în certificatul de naștere. După aia a venit buletinul tot cu ‘ie’. Toată familia, frații lui tata, tata lui tata, toți sunt Andone.

După aia, când am ajuns la Dinamo, am zis: ‘Măi, tati, hai să schimb’… Mergeai, declarai, demonstrai… Deci de la tata a apărut un ‘i’. Atunci s-a continuat și la mine. Eu normal sunt Andone, toată familia mea este Andone. (n.r. Dar în buletin sunteți Andonie?) Da, și în acte, în carnetul de conducere, și în pașaport, păi, ce să fac? Și în certificatul de naștere sunt Andonie”, a declarat Ioan Andone, la ” ”.

Cum a jucat Ioan Andone la Campionatul Mondial U20 din Australia: regimul comunist i-a modificat data de naștere

În emisiunea marca FANATIK, ” ”, mai exact într-un episod din iunie acest an, Andrei Vochin a povestit un episod de-a dreptul fabulos care l-a avut ca erou pe Ioan Andone. Astfel, în 1981, la Campionatul Mondial U20 organizat în Australia, ”Fălcosul” a participat oarecum pe ”blat”.

Vochin a dezvăluit faptul că cei din regimul comunist i-au modificat vârsta și numele lui Ioan Andone pentru a putea participa la turneul de la Antipozi. Fotbalistul a avut data nașterii greșită până aproape de revoluție.

”Andone a fost un alt caz de falsificare de dată de naștere, la Campionatul Mondial U20 din Australia. Am terminat atunci pe 3 și Romică Gabor a fost declarat jucătorul turneului. Acolo a fost un singur jucător pe fals din toți jucătorii, doar Andone. Acolo trebuia să fi născut după 1 august 1961, iar Andone e născut în 60. El a avut mult timp în buletin, în acte că e născut în 61. Dacă îl iei repede acum, cred că nu știe exact când e născut. Dacă nu era însurat atunci, s-o fi prezentat că e născut în 1961.

În loc de 1960, el era trecut în toate actele că e născut în 1961. Dacă în 1981 avea 21 de ani, el a mers foarte mult timp cu acest pașaport și a jucat. Practic era un an falsificat”, a explicat Andrei Vochin.

Actualul consilier al președintelui FRF Răzvan Burleanu mai reamintește faptul că pe Ioan Andone îl cheamă, de fapt, Ioan Andonie: ”Culmea, la Andone e și numele schimbat. Pe el îl cheamă Ioan Andonie, iar acum din greșeală, el devine Andone, dar de fapt el e Andonie. Ca să poată să participe acolo, a fost trecut cu un an mai mic”.