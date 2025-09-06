Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit

Ion Țiriac este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști și foști sportivi din România. A adunat o avere colosală, dar puțini știu . Milionarul român a încercat să-l schimbe la un moment dat, dar n-a reușit să facă acest demers.

Cine e Ion Țiriac, milionarul care a deținut turneul de tenis Mutua Madrid Open

E asociat frecvent cu turneul de tenis Mutua Madrid Open, unul dintre cele mai importante din circuitul ATP și WTA. Ion Țiriac nu trece neobservat în rândul oamenilor de afaceri și se impune în toate clasamentele de top.

S-a născut pe 9 mai 1939, în orașul Brașov. E fost jucător profesionist de tenis, făcându-se remarcat și datorită unui alt sport, și anume hockei. A practicat hockei pe gheață în perioada 1958–1964. Alături de echipa României a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă din Innsbruck.

A luat parte și la Campionatele Mondiale. De-a lungul carierei a fost component al clubului sportiv Dinamo București al Ministerului Afacerilor Interne și a deținut gradul de locotenent major. În anul 1970 a câștigat împreună cu Ilie Năstase turneul de la Roland Garros.

Ulterior, a demonstrat că are talent la tenis, mai ales când a câștigat la dublu, alături de Ilie Năstase, numeroase competiții sportive. Printre cele mai cunoscute turnee se numără Foro Italico, Open Philadelphia Indoor (1970) și Monte Carlo Open.

Mai mult, Ion Țiriac a fost component al echipei României în Cupa Davis între anii 1959 și 1978. A participat la trei finale cu Statele Unite ale Americii (1969, 1970 și 1972), partenerul său fiind de fiecare dată Ilie Năstase.

Apoi, între anii 1984 – 1993 a fost managerul lui Boris Becker, tenismen german de clasă mondială. E deținătorul licenței turneului de tenis BCR Open România încă din anul 1996. Între anii 1998 și 2004, a deținut funcția de Președinte al Comitetului Olimpic Român.

Ion Țiriac de la sport la afaceri sportive

Ion Țiriac, fondatorul turneului Mutua Madrid Open care are loc anual, de obicei în luna mai, a adunat de-a lungul anilor foarte mulți bani. Sub conducerea sa, acest turneu a devenit cunoscut datorită inovațiile spectaculoase, cum ar fi terenurile albastre de zgură.

Experimentul cu terenurile albastre s-a desfășurat în anul 2012. Ulterior, s-a revenit la terenurile roșii. De asemenea, evenimentul este celebru pentru premiile foarte mari oferite participanților. În plus, este cunoscut pentru prezența celor mai buni jucători din lume.

Cu toate că turneul de tenis Mutua Madrid Open i-a adus celebritatea, Ion Țiriac a decis să renunțe la el. Omul de afaceri l-a vândut în anul 2021 grupului IMG. Tranzacția a fost estimată la sute de milioane de euro.

Mutua Madrid Open, unul dintre cele mai importante turnee de tenis

Mutua Madrid Open este unul dintre cele două mari turnee pe zgură care se desfăşoară înainte de Roland Garros. Printre câştigătorii pe care i-a avut turneul de tenis de-a lungul timpului se numără Simona Halep (învingătoare în 2016 şi 2017).

Mai mult, pe lista câștigătorilor se află Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal, Petra Kvitova sau Novak Djokovic. Cunoscutul turneu de tenis se desfășoară pe arena Caja Mágica („Cutia Magică”) din parcul Manzanares, San Fermín.

Evenimentul are loc într-un complex modern cu acoperiș retractabil. Spațiul este capabil să găzduiască peste 17.000 de spectatori. Ion Țiriac este o prezență constantă la turneele de tenis, dar și la alte competiții sportive.

Ce avere are Ion Țiriac

A muncit din greu pentru banii pe care îi are în conturi și nu este de mirare că are o avere uriașă. Ion Țiriac a câștigat venituri generoase din sporturile pe care le-a practicat, dar și din management sportiv. A reprezentat jucători celebri, cum ar fi Boris Becker, Guillermo Vilas sau Henri Leconte.

Pentru că a fost proprietarul turneului de tenis Mutua Madrid Open, după vânzare, a primit o sumă estimată la sute de milioane de euro. A fondat în 1990 banca Țiriac, cunoscută drept prima bancă privată din România după Revoluția din 1989.

În 2005, banca Țiriac a fuzionat cu HVB Bank România și mai târziu a făcut parte din UniCredit. Vânzarea participației i-a adus sute de milioane de euro. De asemenea, Ion Țiriac este importator și dealer oficial pentru mărci de lux.

Astfel, fostul jucător de tenis a construit o rețea auto enormă. Omul de afaceri a investit masiv în terenuri, clădiri de birouri, spații comerciale și rezidențiale. Are mai multe imobile în București și în străinătate, sa ridicându-se la 2,1 miliarde de dolari.

Ce nume are în buletin Ion Țiriac

Și-a făcut un nume important în lumea sportului, dar puțini oameni știu că îl buletin poartă alt prenume. Ion Țiriac a vrut să-l schimbe în urmă cu ceva vreme, însă a renunțat când a realizat câte demersuri trebuie să facă.

Mai exact, omul de afaceri poartă același prenume simplu pe care l-a avut și tatăl său. Regretatul bărbat s-a numit Ioan, un nume de sfânt care este cinstit de milioane de români în fiecare an, pe data de 7 ianuarie.

„În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci mi-a făcut şi pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat.

Ioan Ţiriac scrie în paşaport, născut în 1939, pe 9 mai, la Braşov”, a dezvăluit în urmă cu ceva vreme milionarul român, într-o emisiune difuzată la TVR 2, potrivit . În prezent, Ion Țiriac unul dintre cei mai apreciați oameni de afaceri.

Cum a făcut Ion Țiriac primul milion de dolari

Întrebat cum a făcut primul milion de dolari afaceristul nu a stat deloc pe gânduri. Ion Țiriac a dezvăluit în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, că nu-și amintește cum a adunat primii bani din averea impresionantă pe care o are.

„Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor.

Această muncă s-a răsfrânt și asupra celorlalte activități pe care le-am avut. Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă și nu m-am uitat la preț.

Un jucător de tenis la Wimbledon dacă pierde primul tur ia 50.000 de sterline. Salariul a trei secretare la Londra și a patru la București pe trei, patru ani!”, a explicat Ion Țiriac, scrie .

În concluzie, milionarul este primul român din istorie a cărui avere a depășit bariera unui miliard de euro în Topul Forbes.