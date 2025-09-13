Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova

Se pare că în buletin, Mirel Rădoi mai are un nume. Chiar și așa, doar apropiații știau asta despre el. Antrenorul de la Universitatea Craiova are unele lucruri pe care le ține departe de ochii curioșilor.

Cine este soția lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi are 44 de ani și traversează o perioadă fabuloasă pe plan profesional. , iar alături de el, oltenii au bifat mai multe victorii.

Și pe plan personal, fostul fotbalist se poate declara împlinit. Acesta este căsătorit cu Viviana, mama copiilor săi. Cei doi sunt împreună din 1999 și s-au căsătorit religios în 2001, Gigi Becali fiind nașul lor.

Viviana și Mirel Rădoi s-au căsătorit civil de abia opt ani mai târziu. Și chiar la un moment dat, Gigi Becali dezvăluia că i-a încurajat pe cei doi să meargă la Biserică.

“Eu i-am spus că nu are nicio importanţă cununia civilă. Important este să fii legat în faţa lui Dumnezeu. De aceea am decis să îl cunun numai la biserică. Ceremonia de cununie civilă este ceva comunist“, spunea Gigi Becali.

Ce nume are Mirel Rădoi în buletin

Ce nume are, de fapt Mirel Rădoi în buletin? Antrenorul Universității Craiova mai are un prenume, însă nimeni nu îl rostește niciodată. De altfel doar apropiații par să cunoască acest detaliu.

În buletin, Mirel Rădoi are următorul nume: Matei Mirel Rădoi. Ce alte detalii mai trebuie știute despre faimosul antrenor? Acesta ar avea o avere estimată la aproape 15 milioane de dolari.

De asemenea, pe lângă pasiunea pentru fotbal, și ceasurile de lux. De altfel chiar el a recunoscut la un moment dat că a făcut o mulțime de investiții pe acest plan.

„Eu am câştigat 15 milioane (n.r. de dolari) în toată cariera, din care vreo 6 s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu ştiu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez (n.r.: pe fotbalişti), pentru că şi pasiunea mea sunt maşinile, aşa că… Dacă vei câştiga o sumă aşa de mare, e clar că cel mai indicat e să îţi cumperi un apartament sau o casă”, declara Mirel Rădoi.

Ce mașini deține Mirel Rădoi

La capitolul bunuri, Mirel Rădoi deține mai multe mașini de lux. Iar una dintre cele mai interesante este chiar un Rolls-Royce Cullinan Mansory. Vehiculul de lux este evaluat la nu mai puțin de 700.000 de euro.

Totodată, antrenorul de la Universitatea Craiova mai deține și un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, a cărui valoare este de 600.000 de euro. Acest model a fost produs în doar 25 de exemplare în întreaga lume.

Alte mașini din parcul său sunt un Mercedes Maybach, un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, și un Bentley Continental GT. Totodată, Mirel Rădoi mai deține și un Bentley Bentayga şi un Ferrari F12 Berlinetta.