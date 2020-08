Ce nume ciudat a ales Lili Sandu pentru băieţelul ei. Puţine mame din România s-ar gândi să îşi boteze copilul aşa

A trecut deja o săptămână de când au devenit părinți, dar Lili Sandu și Silviu Țolu, bărbatul alături de care trăiește o poveste de dragoste demnă de filmele de Oscar, nu pot crede că miracolul s-a înfăptuit după luni întregi de chin și suferință.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fără să le pese de diferența de vârstă, cei doi formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbiz, iar familia li s-a mărit cu încă un membru. Este vorba despre un băiețel frumos și sănătos pe care fosta prezentatoare „s-a încăpățânat” să îl aducă pe lume, în ciuda faptului că medicii erau convinși că nu va rămâne niciodată însărcinată.

Și bine a făcut, pentru că prezența micuțului îi umple sufletul de bucurie în fiecare clipă. Cât despre numele pe care l-a primit bebelușul, ei bine, fosta prezentatoare TV și mai tânărul său partener au ales unul la care cu siguranță nu te-ai fi gândit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lili Sandu a ales un nume inedit pentru bebelușul său. De unde s-a inspirat vedeta

„Mereu când am fost întrebați de numele lui bebe am evitat răspunsul pentru că ne doream să l ținem pentru prima dată în brațe și să simțim că i se potrivește.

Eh, în urmă cu câteva seri, am avut o surpriză din partea lui, l am visat pentru prima dată 😍😍și atunci când l am întrebat < > mi a răspuns senin T… J… ”, a dezvăluit frumoasa brunetă. Așa se face că micuțul a fost binecuvântat cu un nume inedit, cel puțin pentru noi: Thomas Jay.

ADVERTISEMENT

Medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată

„Era o zi rece și înnorată de noiembrie – exact cum mă simțeam și eu atunci când am ieșit din clinică. Aveam atât de multe nedumeriri și întrebări: «De ce tocmai noi?», «Există cumva un criteriu prin care sunt aleși cei care nu pot procreea natural?», «De ce alții care nici măcar nu-și doresc să aibă un copil sunt binecuvântați și noi nu?», «Doamne, cu ce am greșit?»

Eu, femeia puternică, femeia pe care cu greu o demoralizai, eu care trecusem prin atat de multe încercări și nu fusesem pusă la pamant, eram acum îngenunghiată, iar sufletul îmi plângea. Dar cu jumatate de glas in mijlocul acelei straduțe, în fața clinicii i-am spus lui Silviu: «Deci, avem o șansă!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Analize peste analize, lacrimi si nedumerire … Cum tocmai la Silviu care are 28 de ani sa fie problema? Am trecut printr-un amalgam de stari și sentimente de la întrebările de genul: ‘-

Posibil să fie nevoie de un donator, ați fi pregatiti?’, «- Cuuum? Cum naiba să mă întrebi așa ceva, cum să fim pregătiți sa creștem un copil care are o informație genetica a altui bărbat?? Cum oare ar putea Silviu trăi cu acest lucru?»

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știu, o mare prostie să gândesc așa și totuși asta era realitatea. În tot acest timp masca de fericire era ON dar numai eu stiu ce era în sufletul meu la fiecare comment din rețelele de socializare în care eram trasă la răspundere: «Nu faci și tu un copil? Ce mai aștepți la vârsta ta?»

Eram dărâmată și cu toate astea undeva în sufletul meu nu-mi pierdusem speranta și încrederea in Dumnezeu. O bună prietenă îmi sugerase să citesc «Vindecarea Sufletului» scrisa de S.N.Lazarev și asta a fost pentru mine acel moment când am realizat puterea lui Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

Începusem sa ma rog si ma detașasem de toate gândurile, analizele, perpectivele pe care le aveam, agățându-mă doar de iubirea pentru Dumnezeu. Următoarele analize erau îmbucurătoare și deja trecusem la planificarea unei fertilizări în vitro care ne doream să aibă loc undeva prin februarie-martie și nu era nevoie de un donator.

Eram atât de fericiți încât chiar dacă pe mine mă cam speria ideea și tot procesul acesta al FIV (injectii cu hormoni etc), speranța ca vom avea un copil era mai presus de orice frică. Cred că, cumva sentimentul asta de relaxare și încredere se datora și domnului doctor Andreas Vythoulkas, căruia îi vom fi recunoscatori toată viața”, s-a destăinuit Lili Sandu în urmă cu ceva timp.