Ce nume va purta Andreea Bălan, după nunta cu Victor Cornea. Artista a făcut marele anunț

Andreea Bălan este foarte aproape să devină soția lui Victor Cornea. Într-un interviu pe care l-a acordat recent, a spus ce nume va purta după nunta cu alesul inimii sale. Între cei doi parteneri este o diferență de aproximativ 9 ani.

Andreea Bălan, despre numele pe care-l va avea în buletin

Când a făcut cununia civilă cu fostul soț, Andreea Bălan a luat o decizie neașteptată. A ales să păstreze numele de familie, precizând că este marcă înregistrată, cu toate că devenise deja de două ori mamă alături de actor.

În prezent, a hotărât să facă o schimbare radicală. Frumoasa blondină a anunțat care este numele care îi va apărea în actele de identitate după căsătoria cu Victor Cornea. Marele .

Se anunță a fi o zi grandioasă pentru celebra artistă care nu va renunța la numele său de familie. În plus, îl va avea lângă și pe cel al cunoscutului jucător de tenis. Cântăreața a dezvăluit că a simțit că facă acest pas dintr-un motiv foarte întemeiat.

„Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional. La turnee, mă trecea drept wife (n.r. soție), pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea”, a declarat Andreea Bălan, la .

Andreea Bălan: ”El strălucește, iar eu sunt femeia din spatele unui bărbat”

„El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele.

O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea. Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat”, a adăugat Andreea Bălan, în același podcast de pe YouTube.

Fosta jurată a emisiunii Te cunosc de undeva a ales să facă nunta în luna mai. Ceremonia se va desfășura în ziua în care va aniversa 3 ani de relație cu sportivul care o face fericită. Iubita lui Victor Cornea este în formă maximă.

Abia așteaptă cununia civilă, unde va fi în centrul atenției datorită siluetei sale. , blondina fiind una dintre artistele care au reușit să se impună prin felul în care arată pe scenă.

În prezent, e recunoscătoare pentru tot ce trăiește și pentru spectacolele pe care le are. Pe 1 martie a urcat pe scena Sălii Palatului, unde a schimbat mai multe ținute și a făcut furori cu formele sale. A avut loc inclusiv „o căsătorie” între Andreea Bălan și Victor Cornea.