Ce nume va purta Andreea Bălan, după nunta cu Victor Cornea. Artista a făcut marele anunț

Cum se va numi, de fapt, Andreea Bălan după ce va semna actele de căsătorie cu jucătorul de tenis, Victor Cornea. Vedeta e foarte încântată de această alegere.
Alexa Serdan
08.03.2026 | 23:15
Ce nume va purta Andreea Balan dupa nunta cu Victor Cornea Artista a facut marele anunt
Andreea Bălan și Victor Cornea se vor căsători în luna mai. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Andreea Bălan este foarte aproape să devină soția lui Victor Cornea. Într-un interviu pe care l-a acordat recent, a spus ce nume va purta după nunta cu alesul inimii sale. Între cei doi parteneri este o diferență de aproximativ 9 ani.

Andreea Bălan, despre numele pe care-l va avea în buletin

Când a făcut cununia civilă cu fostul soț, Andreea Bălan a luat o decizie neașteptată. A ales să păstreze numele de familie, precizând că este marcă înregistrată, cu toate că devenise deja de două ori mamă alături de actor.

În prezent, a hotărât să facă o schimbare radicală. Frumoasa blondină a anunțat care este numele care îi va apărea în actele de identitate după căsătoria cu Victor Cornea. Marele eveniment o va găsi purtând mai multe rochii de mireasă.

Se anunță a fi o zi grandioasă pentru celebra artistă care nu va renunța la numele său de familie. În plus, îl va avea lângă și pe cel al cunoscutului jucător de tenis. Cântăreața a dezvăluit că a simțit că facă acest pas dintr-un motiv foarte întemeiat.

„Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional. La turnee, mă trecea drept wife (n.r. soție), pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea”, a declarat Andreea Bălan, la Un Podcast.

Andreea Bălan: ”El strălucește, iar eu sunt femeia din spatele unui bărbat”

„El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele.

O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea. Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat”, a adăugat Andreea Bălan, în același podcast de pe YouTube.

Fosta jurată a emisiunii Te cunosc de undeva a ales să facă nunta în luna mai. Ceremonia se va desfășura în ziua în care va aniversa 3 ani de relație cu sportivul care o face fericită. Iubita lui Victor Cornea este în formă maximă.

Abia așteaptă cununia civilă, unde va fi în centrul atenției datorită siluetei sale. Are aceeași greutate ca în urmă cu 20 de ani, blondina fiind una dintre artistele care au reușit să se impună prin felul în care arată pe scenă.

În prezent, e recunoscătoare pentru tot ce trăiește și pentru spectacolele pe care le are. Pe 1 martie a urcat pe scena Sălii Palatului, unde a schimbat mai multe ținute și a făcut furori cu formele sale. A avut loc inclusiv „o căsătorie” între Andreea Bălan și Victor Cornea.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
