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Universitatea Craiova pornește cu încredere în dubla cu Levski Sofia din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, însă misiunea echipei lui Filipe Coelho este departe de a fi una simplă. Deși valoarea lotului bulgarilor poate părea accesibilă la prima vedere, istoria, experiența acumulată în cupele europene și atmosfera de pe stadionul „Georgi Asparuhov” transformă Levski într-un adversar care nu poate fi subestimat. În ultimii ani, formația din Sofia a demonstrat în repetate rânduri că știe să joace meciurile cu miză și să profite de avantajul propriului teren.

Levski Sofia, unul dintre cele mai titrate cluburi din Bulgaria

Fondată în 1914, . Clubul are în palmares 27 de titluri de campioană, 26 de Cupe ale Bulgariei și numeroase participări în competițiile europene, fiind una dintre echipele care au reprezentat constant țara în ultimele decenii.

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După o perioadă destul de lungă în care Ludogoreț a dominat autoritar fotbalul bulgar, Levski a revenit în prim-plan și și-a recâștigat locul în preliminariile Ligii Campionilor. Lotul este evaluat în prezent la aproximativ 37,03 milioane de euro, însă valoarea de piață nu spune întreaga poveste despre adversara Universității Craiova. În ultimii ani, formația din Sofia a demonstrat că știe să gestioneze meciurile eliminatorii și să profite de experiența acumulată în cupele europene.

37,03 milioane de euro valorează lotul celor de la Levski Sofia

Cum s-a descurcat Levski Sofia în ultimii 10 ani în cupele europene

În ultimii ani, Levski Sofia a alternat campaniile solide cu eliminări surprinzătoare, însă a rămas o prezență constantă în preliminariile competițiilor UEFA. În sezonul 2022/23, bulgarii au produs una dintre surprizele preliminariilor, eliminând-o pe PAOK Salonic, înainte de a fi eliminați dramatic de Hamrun Spartans, după loviturile de departajare.

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Un an mai târziu, Levski a avut un nou parcurs solid. A trecut de Shkupi și Hapoel Be’er Sheva, oprindu-se abia în play-off-ul UEFA Conference League, unde a dat peste Eintracht Frankfurt, una dintre cele mai puternice echipe din competiție. Nici sezonul trecut nu a fost lipsit de performanțe. Levski a eliminat din nou Hapoel Be’er Sheva, a fost trimisă în Conference League de Braga, iar apoi a trecut de Sabah Baku, înainte ca aventura europeană să se încheie în fața olandezilor de la AZ Alkmaar.

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Parcursul european al lui Levski în ultimul deceniu

2016/2017 – Eliminată în turul al doilea preliminar al UEFA Europa League de Maribor (Slovenia).

2017/2018 – A trecut de Sutjeska Nikšić (Muntenegru), însă s-a oprit în fața lui Hajduk Split (Croația).

2018/2019 – A suferit una dintre cele mai mari surprize negative din istoria recentă, fiind eliminată încă din primul tur preliminar al UEFA Europa League de Vaduz (Liechtenstein).

2019/2020 – A eliminat-o pe Ružomberok (Slovacia), dar a fost oprită de AEK Larnaca (Cipru).

2020/2021 – Nu s-a calificat în competițiile europene.

2021/2022 – A ratat din nou participarea în cupele europene.

2022/2023 – A produs una dintre surprizele preliminariilor, eliminând-o pe PAOK Salonic (Grecia), însă a fost eliminată dramatic de Hamrun Spartans (Malta), după loviturile de departajare.

2023/2024 – A trecut de Shkupi (Macedonia de Nord) și Hapoel Be’er Sheva (Israel), iar aventura europeană s-a încheiat în play-off-ul UEFA Conference League, în fața lui Eintracht Frankfurt (Germania).

2024/2025 – Nu a participat în competițiile europene.

2025/2026 – A eliminat din nou Hapoel Be’er Sheva (Israel), a fost trimisă din UEFA Europa League în Conference League de Braga (Portugalia), apoi a trecut de Sabah Baku (Azerbaidjan), înainte de a fi eliminată categoric de AZ Alkmaar (Țările de Jos), scor general 1-6.

2026/2027 – Și-a început noua campanie europeană cu o calificare autoritară în fața lui Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina), 5-1 la general, iar în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor va da piept cu .

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„Gerena”, marele avantaj al lui Levski Sofia

Dacă există un capitol la care Levski pleacă aproape întotdeauna cu un avantaj, acela este atmosfera creată de suporteri. Stadionul „Georgi Asparuhov”, cunoscut de fani drept „Gerena”, este unul dintre cele mai fierbinți stadioane din Balcani. La fiecare meci european, arena se umple aproape complet, iar galeria lui Levski este recunoscută pentru spectacolul din tribune și pentru presiunea pe care o pune pe adversari.

Interesul pentru duelul cu Universitatea Craiova confirmă încă o dată acest statut. , astfel că Levski va evolua într-un stadion arhiplin la primul meci cu oltenii. În zilele premergătoare partidei, presa din Bulgaria a și publicat imagini cu sute de suporteri așezați la cozi de zeci de metri în fața caselor de bilete, semn că interesul pentru confruntarea din preliminariile Ligii Campionilor era deja unul uriaș.

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17.600 de bilete au vândut cei de la Levski pentru meciul cu Universitatea Craiova

Oltenii au aproximativ 900 de bilete pentru meciul din Bulgaria!

și va beneficia, totodată, de o susținere importantă și din partea suporterilor olteni. Regulamentul UEFA prevede ca echipa gazdă să ofere oaspeților un contingent de bilete reprezentând 5% din capacitatea stadionului, astfel că Universitatea Craiova va avea la dispoziție aproximativ 900 de tichete pentru duelul de pe arena „Georgi Asparuhov”.

Interesul pentru deplasare este unul ridicat, iar explicația este simplă. Niciodată până acum Universitatea Craiova nu a avut o deplasare europeană atât de scurtă. Între Bănie și capitala Bulgariei sunt în jur de 300 de kilometri, distanță care poate fi parcursă cu autoturismul în aproximativ patru ore și jumătate, în funcție de trafic și de formalitățile de la frontieră.

900 de bilete au la dispoziție fanii Universității Craiova în deplasarea din Bulgaria

de bilete au la dispoziție fanii Universității Craiova în deplasarea din Bulgaria 4 ore și jumătate este timpul de parcurs cu mașina până la Sofia

Cât îi costă pe suporterii olteni deplasarea la Sofia

Pentru cei care aleg să meargă pe cont propriu, cea mai practică variantă rămâne traseul Craiova – Calafat – Vidin – Montana – Sofia. Un drum dus-întors însumează aproximativ 600 de kilometri, iar pentru o mașină cu un consum mediu de 7 litri la suta de kilometri sunt necesari în jur de 42 de litri de carburant. Asta înseamnă o cheltuială estimată între 300 și 350 de lei, la care se adaugă taxa de trecere a podului Calafat–Vidin și vigneta obligatorie pentru circulația pe drumurile din Bulgaria.

Suporterii care preferă să meargă alături de galerie au la dispoziție varianta pusă la punct de Peluza Nord Craiova. Aceștia au stabilit un tarif de 120 de lei pentru transportul cu autocarul, în timp ce biletul de acces la meci costă 70 de lei.

În total, un fan al Universității Craiova va plăti 190 de lei pentru transport și intrarea pe stadionul „Georgi Asparuhov”, urmând ca fiecare să își acopere separat eventualele cheltuieli de masă sau alte costuri pe durata deplasării.