Ce o așteaptă pe FCSB în Conference League, dacă trece de Auda! Stadion de 1.200 de locuri sau duel cu fostul jucător al lui Dinamo

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FCSB a avut parte de mult noroc la tragerea la sorți pentru turul al treilea preliminar din UEFA Conference League. În cazul în care roș-albaștrii vor trece de FK Auda, se vor bate pentru un loc în play-off cu câștigătoarea dublei NK Aluminij (Slovenia) – Dinamo City (Albania). FANATIK vă prezintă profilul celor două formații.

FCSB respiră ușurată! A scăpat de Benfica și Hajduk, iar acum are un culoar de aur către play-off-ul Conference League

Norocul a fost de partea formației din Capitală la tragerea la sorți din Conference League. , o echipă cu o cotă de piață de doar 5,6 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. La prima vedere, roș-albaștrii pornesc cu prima șansă, iar traseul către play-off pare unul cel puțin accesibil.

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Campioana României putea da peste nume grele în turul al treilea preliminar. Roș-albaștrii au evitat formații mult mai puternice precum Hajduk Split (Croația), Pafos (Cipru), Qarabag (Azerbaidjan) sau chiar Benfica Lisabona (Portugalia). Dacă va trece de Auda,

Toate detaliile despre NK Aluminij. Echipa din Slovenia a promovat în prima ligă în 2025!

NK Aluminij este o formație din Kidričevo, fondată în 1946, care evoluează pe un stadion cu doar 1.200 de locuri. Clubul a promovat în prima ligă slovenă în vara lui 2025, după ce a câștigat campionatul din liga secundă. Sezonul trecut a încheiat pe locul 7 în PrvaLiga, însă marea performanță a fost câștigarea Cupeiloveniei, trofeu care i-a asigurat calificarea în cupele europene.

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Traseul european al lui Aluminij în această vară a pornit din postura de câștigătoare a Cupei Sloveniei, ceea ce i-a adus un loc în primul tur preliminar al Europa League. Acolo, slovenii au fost eliminați de Sheriff Tiraspol și au coborât, conform sistemului de cascadă UEFA, direct în turul al doilea preliminar al Conference League, unde o întâlnesc pe Dinamo City.

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Slovenii au pierdut la scor de neprezentare un amical cu Rapid. FCSB poate da peste fostul fundaș de la CFR

Slovenii nu sunt însă complet necunoscuți pentru fanii din România. În vara lui 2025, Rapid i-a avut adversari într-un amical de pregătire disputat în cantonamentul de la Moravske Toplice. Giuleștenii s-au impus fără emoții, cu 3-0.

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Tot pe filiera românească, Aluminij are chiar un jucător cu trecut recent în SuperLiga. Fundașul central Matija Boben, în vârstă de 32 de ani, a semnat cu formația din Kidričevo în iulie 2026, liber de contract, după despărțirea de NK Celje. Slovenul a evoluat două sezoane pentru CFR Cluj (2023-2025), inclusiv într-un scurt împrumut la Poli Iași în prima parte a anului 2025.

FC Voluntari, peste Aluminij la cota de piață!

Din punct de vedere financiar, Aluminij este una dintre cele mai modeste echipe rămase în cursa pentru turul al treilea preliminar al unei cupe europene. Potrivit Transfermarkt, lotul este evaluat la aproximativ 4 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este fundașul stânga Vid Koderman, cotat la 400.000 de euro. Spre comparație, FC Voluntari, echipa cu cea mai mică valoare de lot din SuperLiga, este evaluată la aproximativ 5 milioane de euro, în timp ce FCSB se apropie de 26 de milioane de euro.

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Cine este Dinamo City. FCSB poate da peste cea mai titrată echipă din Albania

Dinamo City, cunoscută mult timp drept Dinamo Tirana, este una dintre cele mai importante echipe din Albania. Posibila adversară a FCSB-ului se poate lăuda cu 18 titluri de campioană, 15 Cupe ale Albaniei și 3 Supercupe. În sezonul trecut a terminat doar pe locul 4 în campionat, însă și-a asigurat prezența în cupele europene după câștigarea Cupei Albaniei.

Din punctul de vedere al experienței europene, Dinamo City este peste Aluminij. În sezonul precedent, albanezii au eliminat-o pe Hajduk Split în turul al treilea preliminar al Conference League, însă s-au oprit în play-off, unde au fost eliminați de polonezii de la Jagiellonia Białystok.

Naser Aliji, fostul jucător de la Dinamo București joacă la echipa din Tirana

Și albanezii au o legătură directă cu fotbalul românesc, prin fundașul stânga Naser Aliji, în vârstă de 32 de ani, titular la Dinamo City și component al naționalei Albaniei. Aliji a fost adus în România de Mircea Rednic, la Dinamo București, în sezonul 2018-2019, iar ulterior a evoluat și pentru FC Voluntari, de unde a fost convocat la EURO 2024.

Dinamo City are un lot evaluat la 6,5 milioane de euro, peste cel al lui Aluminij, însă mult sub cel al FCSB-ului. Cel mai valoros jucător este kosovarul Almir Ajzeraj, cotat la 450.000 de euro. În primul tur preliminar al Conference League din acest sezon, albanezii au trecut de Astana, cu scorul general de 4-2.