Ce o așteaptă pe FCSB la Salonic? „PAOK nu poate pierde 3 meciuri la rând!”. Pușcaș: „Se dau 5 goluri în meciul ăsta!”

, , unde roș-albaștrii se vor duela cu Paok. Următoarea partidă a Campioanei României a fost intens dezbătută în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce o așteaptă pe FCSB la Salonic? „PAOK nu poate pierde 3 meciuri la rând!”

Duelul dintre Paok și FCSB a făcut subiectul discuției principale din studioul FANATIK SUPERLIGA. Invitații lui Horia Ivanovici, Gabi Safta și Marcel Pușcaș consideră că partida dintre Campioana României și echipa pregătită de Răzvan Lucescu va fi una extrem de deschisă și că se vor marca multe goluri.

Specialistul FANATIK Gabi Safta susține că a urmărit evoluțiile lui Paok din acest sezon și că formația pregătită de Răzvan Lucescu nu-și mai poate permite încă o înfrângere, după cele din Europa League și campionat.

„(N.r are vreo șansă FCSB joi?) Pe o lege nescrisă, după care mă ghidez eu, nu există nicio șansă ca Paok să piardă trei meciuri la rând, e foarte mult! Văzându-i cum joacă în meciurile cu Galatasaray și Aris..e foarte greu. M-am uitat la prima repriză ieri (n.r cu Aris), nu mă așteptam să piardă.

Sunt și obosiți, am văzut că Razvan Lucescu a folosit echipa de bază atât la Istanbul, cât și ieri. Aici poate FCSB va avea de câștigat. Doar Dumnezeu știe dacă e ok dacă ii menajezi pe jucători, sau dacă faci precum Ancelotti și îi bagi să joace mereu.

Sunt de părere că FCSB are o șansă măcar la un rezultat de egalitate, doar că trebuie să joace foarte bine. Dacă Paok are probleme acum, FCSB trebuie să joace. Dacă FCSB are titularii și joacă bine, poate face un egal!

Paok nu își va permite luxul să nu câștige acest meci și mă aștept ca din prima secundă să-i ‘urce pe gard’ pe jucătorii noștri”, a declarat Gabi Safta în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Se vor marca 5 goluri în partida dintre FCSB și Paok”

Dialogul a continuat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Gabi Safta susținând că roș-albaștrii pot profita de erorile din apărarea grecilor, moment în care Marcel Pușcaș a intervenit și a afirmat că se vor marca 5 goluri.

„Va fi echilibrat meciul, dar e greu, pentru că are niște jucători care produc la mijlocul terenului..apărarea lor este una prin care poate trece FCSB. Eu cred că va da gol FCSB acolo”, a încheiat Gabi Safta.

„5 goluri se dau în meciul acesta, 5 goluri! Va fi o partidă deschisă”, a completat Marcel Pușcaș.

