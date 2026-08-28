Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova în Conference League! Adversar de 600 de milioane de euro și deplasare de peste 4.000 km

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Universitatea Craiova și-a aflat cele șase adversare din faza ligii Conference League. Tragerea de la Monaco a venit cu bune și cu rele pentru olteni. Formația din Bănie va disputa trei partide pe „Ion Oblemenco” și alte trei în deplasare.

Cu cine joacă Universitatea Craiova în UEFA Conference League. Totul despre adversarii oltenilor

În deplasare, echipa lui Filipe Coelho va avea parte de dueluri cu Brighton, Kairat Almaty și Inter Club d’Escaldes. Datele exacte ale partidelor urmează să fie stabilite de UEFA.

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Diferențele dintre cele șase adversare sunt uriașe. Brighton și Getafe vin din două dintre cele mai puternice campionate ale Europei. Copenhaga are experiență serioasă în Champions League. Kairat Almaty este una dintre forțele fotbalului kazah, iar Egnatia a crescut enorm în ultimii ani în Albania.

Inter Escaldes pare, cel puțin pe hârtie, adversarul cel mai accesibil. Formația din Andorra a reușit însă o performanță istorică prin calificarea în faza principală și a demonstrat deja, inclusiv împotriva FCSB, că poate pune probleme.

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FC Copenhaga, gigantul Danemarcei vine pe „Ion Oblemenco”

Oltenii au avut parte de ceva noroc la tragerea la sorți de la Monaco. Universitatea Craiova a evitat nume grele precum Atalanta, Braga, Ajax sau Freiburg și a dat peste FC Copenhaga. Chiar și așa, duelul de pe „Ion Oblemenco” se anunță extrem de dificil.

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Copenhaga este obișnuită cu fotbalul european la cel mai înalt nivel. Danezii au ajuns în optimile Champions League în sezoanele 2010/11 și 2023/24. În Europa League au atins sferturile de finală în 2019/20, după ce au eliminat-o pe Celtic. Manchester United i-a oprit atunci după prelungiri. Copenhaga a ajuns și în optimile Conference League în 2021/22 și 2024/25.

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Palmares: 16 titluri de campioană și 10 Cupe ale Danemarcei

16 titluri de campioană și 10 Cupe ale Danemarcei Cea mai bună performanță în Champions League: optimi de finală în 2010/11 și 2023/24

optimi de finală în 2010/11 și 2023/24 Cea mai bună performanță în Europa League: sferturi de finală în 2019/20

sferturi de finală în 2019/20 Cea mai bună performanță în Conference League: optimi de finală în 2021/22 și 2024/25

optimi de finală în 2021/22 și 2024/25 Valoarea lotului: aproximativ 73 de milioane de euro

Brighton, cel mai puternic adversar al Universității Craiova. Deplasare imposibilă în Anglia

Brighton este, fără doar și poate, cel mai complicat adversar peste care va da Universitatea Craiova. Diferența financiară este uriașă, iar englezii vin din Premier League, campionatul cu cele mai mari venituri din fotbalul mondial.

Ascensiunea clubului a fost una cel puțin spectaculoasă. Brighton a promovat în Premier League în 2017 și s-a transformat treptat într-o formație capabilă să se lupte pentru locurile de Champions League. Prima aventură europeană a venit în sezonul 2023/24. Englezii au câștigat o grupă de Europa League din care au făcut parte Marseille, Ajax și AEK Atena, înainte de a fi eliminați de AS Roma în optimi.

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Palmares : fără titlu de campioană sau Cupa Angliei

: fără titlu de campioană sau Cupa Angliei Cea mai bună performanță în Champions League: fără participări

fără participări Cea mai bună performanță în Europa League: optimi de finală în 2023/24

optimi de finală în 2023/24 Cea mai bună performanță în Conference League: calificarea în faza ligii în 2026/27

calificarea în faza ligii în 2026/27 Valoarea lotului: aproximativ 588 de milioane de euro

Deplasarea la Brighton

Pentru suporterii Craiovei, deplasarea în Anglia poate fi transformată și într-un city-break. Brighton se află pe coasta de sud a țării, la aproximativ 2.000 de kilometri în linie dreaptă de Craiova și la aproximativ o oră de Londra cu trenul. Principala atracție este Brighton Palace Pier, celebrul ponton de pe malul mării. Merită văzute și Royal Pavilion, centrul vechi și zona The Lanes, cunoscută pentru străduțele înguste, pub-uri și magazine.

Getafe vine în Bănie! Totul despre echipa la care a strălucit Cosmin Contra

Formația din apropierea Madridului nu are palmaresul marilor cluburi din La Liga, dar s-a transformat într-un adversar extrem de incomod în ultimele două decenii.

Prima aventură europeană a venit în sezonul 2007/08 și a fost una care a rămas în istorie. Cu românul Cosmin Contra printre oamenii importanți ai echipei, Getafe a ajuns până în sferturile Cupei UEFA. Spaniolii au fost eliminați dramatic de Bayern Munchen, după prelungiri. Contra a marcat chiar pe Allianz Arena în turul terminat 1-1.

Palmares : finalistă de două ori în Cupa Spaniei, în 2006/07 și 2007/08

: finalistă de două ori în Cupa Spaniei, în 2006/07 și 2007/08 Cea mai bună performanță în Champions League: fără participări

fără participări C ea mai bună performanță în Europa League: sferturi de finală în 2007/08

sferturi de finală în 2007/08 Cea mai bună performanță în Conference League: calificarea în faza ligii în 2026/27

calificarea în faza ligii în 2026/27 Valoarea lotului: aproximativ 90 milioane de euro

Deplasare infernală pentru Universitatea Craiova. Peste 4000 de kilometri până la Almaty

Oltenii vor avea parte de o deplasare extrem de complicată în Kazahstan. Universitatea Craiova va da peste Kairat Almaty, unul dintre cele mai importante cluburi din această parte a Europei și o echipă cu experiență în cupele europene, una care, în sezonul trecut, a prins Champions League. Clubul a petrecut numeroase sezoane în prima ligă sovietică și a câștigat Cupa Federației URSS în 1988. După destrămarea Uniunii Sovietice, Kairat s-a transformat într-una dintre forțele Kazahstanului.

Palmares : 5 titluri de campioană și 10 Cupe ale Kazahstanului

: 5 titluri de campioană și 10 Cupe ale Kazahstanului Cea mai bună performanță în Champions League: faza ligii în 2025/26

faza ligii în 2025/26 Cea mai bună performanță în Europa League: play-off în 2015/16

play-off în 2015/16 Cea mai bună performanță în Conference League: faza grupelor în 2021/22

faza grupelor în 2021/22 Valoarea lotului: aproximativ 9 milioane de euro

Deplasarea la Almaty

Almaty se află la aproximativ 4.300 de kilometri în linie dreaptă de Craiova. Este de departe una dintre cele mai complicate deplasări ale oltenilor. Orașul se află în sud-estul Kazahstanului, aproape de granița cu Kârgâzstan. Almaty este fosta capitală și cel mai mare oraș al țării.

Universitatea Craiova nu trebuie să o subestimeze pe Egnatia

Egnatia nu este un nume foarte sonor în fotbalul european, dar formațiile din România au învățat în ultimii ani că adversarii din Balcani nu trebuie subestimați. Clubul din Rrogozhinë nu are istoria rivalelor Dinamo Tirana, Partizani sau KF Tirana, însă a crescut enorm într-o perioadă foarte scurtă. Egnatia a cucerit în 2026 al treilea titlu consecutiv de campioană a Albaniei.

Palmares: 3 titluri de campioană, 2 Cupe ale Albaniei și o Supercupă

3 titluri de campioană, 2 Cupe ale Albaniei și o Supercupă Cea mai bună performanță în Champions League: turul al doilea preliminar în 2026/27

turul al doilea preliminar în 2026/27 Cea mai bună performanță în Europa League: play-off în 2026/27

play-off în 2026/27 Cea mai bună performanță în Conference League: faza ligii în 2026/27

faza ligii în 2026/27 Valoarea lotului: 7 milioane de euro

Inter Escaldes, echipa care a speriat FCSB-ul. U. Craiova, obligată să câștige în Andorra pentru a spera la primăvara europeană

Pe hârtie, aici sunt cele trei puncte pe care Universitatea Craiova nu are voie să le piardă. Inter Escaldes vine din Andorra, unul dintre cele mai mici campionate ale Europei. Oltenii au însă un motiv serios să nu privească de sus adversarul.

Inter Escaldes a întâlnit-o pe FCSB în preliminariile Champions League. Roș-albaștrii au câștigat prima manșă cu 3-1, dar returul a devenit un adevărat chin. Inter s-a impus cu 2-1 și a fost la un singur gol de a trimite dubla în prelungiri. Inter Escaldes a reușit o performanță istorică. Este prima echipă din Andorra care ajunge într-o fază principală a unei competiții UEFA.

Palmares : 5 titluri de campioană, 3 Cupe ale Andorrei și 4 Supercupe

: 5 titluri de campioană, 3 Cupe ale Andorrei și 4 Supercupe Cea mai bună performanță în Champions League: primul tur preliminar în 2025/26 și 2026/27

primul tur preliminar în 2025/26 și 2026/27 Cea mai bună performanță în Europa League: fără participări

fără participări Cea mai bună performanță în Conference League: faza ligii în 2026/27

faza ligii în 2026/27 Valoarea lotului: aproximativ 4 milioane de euro

Deplasarea în Andorra

Escaldes-Engordany se află la aproximativ 1.850 de kilometri în linie dreaptă de Craiova și este lipit practic de Andorra la Vella, capitala principatului. Andorra nu are aeroport, astfel că suporterii trebuie să ajungă în zonă prin Spania sau Franța. Barcelona este una dintre principalele variante de acces, iar de acolo drumul continuă spre principat.