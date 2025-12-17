Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu AEK: „Cel mai important!”. Grecii, vești de ultimă oră despre Răzvan Marin

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește de marele meci cu AEK Atena, însă focusul pentru această partidă nu este doar din partea oltenilor. Grecii au vorbit la superlativ despre modul în care echipa este pregătită de sârbul Marko Nikolic, dar și despre primul 11 pe care l-ar putea trimite pe teren tehnicianul sârb. Din câte se pare, din teren nu ar lipsi mijlocașul român Răzvan Marin.

AEK Atena și-a mutat toată atenția spre meciul cu Universitatea Craiova

Jurnaliștii eleni de la Gazzetta.gr au subliniat faptul că AEK Atena traversează o formă excelentă în această perioadă și că tot focusul va fi pe victoria cu Universitatea Craiova.

„Forma excelentă a lui AEK și seria de victorii au menținut clubul aproape de vârful clasamentului, iar în același timp i-a dus pe „galben-negri” în primele opt echipe din faza ligii Conference League. Victoriile importante obținute la Florența și Samsun au propulsat-o pe AEK pe locul 4, iar acum meciul cu Craiova, de joi, de pe OPAP Arena (18/12, ora 22:00), este cel mai important pentru marele obiectiv: calificarea directă în top 8.

Cu o victorie, „Uniunea” nu doar că își asigură accesul direct în optimile competiției, dar obține și beneficii considerabile. Așa cum se poate observa, întreaga concentrare a echipei galben-negre este pe meciul cu formația din România“, se arată în .

Jurnaliștii greci l-au „titularizat“ pe Răzvan Marin în meciul AEK – Universitatea Craiova

Grecii sunt convinși că Marko Nikolic, cel care a avut grijă să-și țină jucătorii cu picioarele pe pământ și mintea limpede , va lua foarte în serios meciul împotriva Craiovei, unul pe care-l consideră unul complicat și decisiv. De asemenea, au fost punctate și absențele importante pentru disputa de joi seară.

„Marko Nikolic și-a gestionat perfect echipa în această serie de victorii din punct de vedere al pregătirii competitive și mentale . Zini, Gacinovic și Piero sunt absențele certe pentru Nikolić (alături de Kaloskami, Joao Mario și Ljubišić, care nu se află pe lista pentru cupele europene). De asemenea, Relvas și Mukundi sunt sub semnul întrebării. Dacă încercăm să anticipăm planul antrenorului, acesta pare să se gândească dacă va alege un sistem fără extreme clasice sau un sistem cu jucători de bandă.

Strakosha va fi, cel mai probabil, în poartă, Vida va începe în mod logic în centrul apărării, alături de Relvas sau Mukundi, dacă unul dintre cei doi va fi apt de joc. Rota va fi cu siguranță pe dreapta, iar Pelios sau Penrice pe stânga. Dacă se respectă logica ultimelor meciuri europene în deplasare, este posibil să se folosească formula Marin, Pineda, Pereira și Mandalo în axă, cu Koita în spatele lui Jovic. Totuși, acum că Eliasson este apt, Nikolić ar putea opta pentru un sistem cu extreme: suedezul și Koita să acopere benzile, cu Marin, Pineda și Mandalo în zona centrală. Jovic va fi vârf”, au mai continuat grecii de la Gazzetta.gr.

Universitatea Craiova, arbitrată de un georgian în meciul decisiv de la Atena

Partida de pe „OPAP Arena“ se anunță una incendiară, pentru că ambele echipe au nevoie de puncte pentru a-și îndeplini obiectivul și tocmai din acest motiv , cu multă experiență internațională, dar și cu ecuson FIFA. La centru se va afla georgianul Giorgi Kruashvili, arbitru FIFA din 2015, un „central” deloc străin fotbalului românesc, care a mai condus în trecut meciuri ale FCSB în cupele europene. Alături de el, la cele două linii, vor fi asistenții georgieni Levan Varamishvili și Giorgi Elikashvili.

Tehnologia VAR va fi gestionată de germanul Sören Storks, ca arbitru video principal și Aleko Aptsiauri, în rolul de asistent VAR. Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi Giorgi Avazashvili.

Giorgi Kruashvili a arbitrat-o și pe FCSB în două rânduri

În vârstă de 39 de ani, Kruashvili face parte din generația de arbitri pe care UEFA îi folosește constant în competițiile europene. De-a lungul carierei, a condus partide din Champions League, Europa League și Conference League, dar și meciuri din preliminariile Campionatelor Europene și ale Cupei Mondiale. De regulă, este delegat la jocuri considerate dificile, cu miză ridicată, semn că forul continental are încredere în capacitatea sa de a gestiona presiunea și momentele tensionate.

Arbitrul georgian nu este un necunoscut pentru fotbalul românesc. El a mai fluierat meciuri ale FCSB în cupele europene, fapt care îl face un nume deja familiar pentru publicul din România. Acesta s-a aflat la mijloc în partida dintre FSCB și Viking, din turul play-off-ului Coference League 2022/2023, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea nordicilor. De asemenea, el a fost delegat de UEFA și pentru meciul Drita – FCSB din preliminariile Europa League 2025/2026, meci încheiat cu victoria campioanei României, scor 3-1.