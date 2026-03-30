Ce o motivează pe Simona Halep după retragerea din tenis. Mesajul pe care l-a transmis fanilor

Motivația fostei jucătoare de tenis Simona Halep, după retragerea din circuitul competițional are legătură cu planul personal. Iată ce mesaj simplu, dar sugestiv a transmis pe o rețea de socializare, unde are parte de o comunitate mare și un sprijin important din partea fanilor de pretutindeni.

Simona Halep, încurajare după renunțarea la tenis

Simona Halep (34 ani) este o prezență constantă în social media, mai ales după ce a decis să renunțe la carieră. Ani la rând a avut un parcurs profesional frumos, dar și presărat cu momente mai puțin plăcute. Recent, a spus , care a ținut-o departe de teren o perioadă lungă.

Anunțul a venit la scurtă vreme după ce . Fosta sportivă nu a făcut nicio declarație în acest sens, însă a dezvăluit ce face pentru a avea o stare excelentă de spirit. Apelează la citate motivaționale care o încurajează să meargă mai departe.

Publică periodic aforisme cu care rezonează și cu care simte că are ceva în comun. De această dată a făcut public un amănunt după care se ghidează tot mai des. A uimit cu atitudinea sa, subliniind că profită din plin de felul în care decurge existența sa în momentul de față. E împăcată cu alegerile sale.

„Ziua ta normală este visul altcuiva, așa că fii recunoscător în fiecare zi”, este mesajul pe care Simona Halep l-a distribuit la secțiunea Stories, de pe Instagram. Această descriere demonstrează că fostul număr 1 mondial își dorește să aprecieze mai mult tot ce se întâmplă în viața sa.

Viața Simonei Halep după tenis

„Acum nu am program. Am prea multe zile în care nu am program și asta cumva mă bucură. Mă bucur ca un copil că nu trebuie să fac nimic. Azi la 5 jumătate m-am trezit, nu dorm mult, dar lenevesc în pat. Și eu îmi impuneam să nu fac nimic, să nu plănuiesc.

Mereu aveam planuri. Nu mai vreau să fiu nimic altceva decât Simona, adică fără obiective și fără responsabilitate, momentan. Vreau să descoper că îmi place, cum îmi place să trăiesc, ce plăceri am.

Am început să mănânc mai multe lucruri, nu mai mult ca și cantitate, am grijă. Înainte nu mâncam pentru că îmi era teamă să nu am ceva la stomac, să nu pot să fiu aptă. Adică, tot stresul vreau să-l elimin”, a spus Simona Halep, în .