Ce o sfătuiește Saveta Bogdan pe Anamaria Prodan să facă după bătaia cu Reghe. Folclorista a fost victima violenței celui de-al doilea soț: „Păcat de copii!”

Saveta Bogdan a trecut și ea printr-o experiență asemănătoare situației în care se află Anamaria Prodan. Spunem asemănătoare întrucât interpreta de muzică populară și-a rezolvat diferit problemele din căsnicie.

Saveta Bogdan a fost și ea victima violenței fizice. A divorțat de al doilea soț după ce a bătut-o

În calitate de femeie trecută prin viață, folclorista, întrebată de FANATIK, i-a dat câteva sfaturi impresarei, povestind cum și-a încheiat ea socotelile cu cel de-al doilea soț după ce a bătut-o.

Cântăreața spune că a aflat despre bătaia dintre Anamaria și Reghe și cel mai rău îi pare de copiii care se află la mijloc. Saveta Bogdan privește cu amărăciune și regret întreaga situație și îi oferă un sfat părintesc impresarei, sperând că aceasta va reuși să depășească într-un final acest episod complicat din viața ei.

„Și eu am trecut prin așa ceva, am fost bătută de al doilea soț. Dar eu când a dat în mine am mers și am băgat divorț. Eu – la stânga, tu – la dreapta. În cazul meu, nu am vrut să afle gura lumii, gura satului cum s-ar zice”, și-a amintit Saveta Bogdan.

Interpreta de muzică folclorică a mai spus că, atunci când a aflat că bărbatul o înșelase cu alta, a acceptat că dragoste cu sila nu se poate.

„Eu am divorțat frumos. După ceva timp a venit la fată să o vadă. Ne-am comportat ca niște necunoscuți. Eu i-am zis: ‘du-te cu alta dacă te-ai îndrăgostit, că mă îndrăgostesc și eu. Da’ nu am voie?’ Fiecare și-a văzut de treburile lui după aceea. Nu se poate dragoste cu forța”, a mărturisit Saveta Bogdan, pentru FANATIK.

Ce o sfătuiește cântăreața pe Anamaria Prodan: „Să se liniștească. E păcat de copii”

Când a venit vorba despre Anamaria Prodan, Saveta Bogdan i-a transmis un mesaj sincer. Folclorista are un sfat important pentru femeia de afaceri bătută în stradă de Laurențiu Reghecampf.

„Eu i-aș zice să se liniștească, să înțeleagă că dragostea cu forța nu se poate, să își vadă de lucrurile ei, că nu se poate altfel. Toată lumea are probleme, dar nu sunt de acord cu bătăi în stradă, cu tot ce se petrece. Nu e frumos pentru copii… E păcat de copii.

Vă dați seama, copiii mai merg la școală, se spun tot felul. E păcat că sunt în situația asta, dar cred că Ana va trece și peste cumpăna asta. Peste un an o să și uite că s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a completat doamna Bogdan.

De câteva zile, întreaga opinie publică este șocată în urma . Cei doi nu au voie să se apropie unul de celălalt, fiind emise ordine de protecție pe numele fiecăruia.

În urma răfuielii în stradă, Anamaria s-a ales cu o mână imobilizată și un picior în ghips și potrivit ultimelor informații aflate de FANATIK. De cealaltă parte, Laurențiu Reghecampf are un ochi vânăt, căci și impresara i-a aplicat un pumn după ce acesta a împins-o și a lovit-o.

Laurențiu Reghecampf a plecat din țară

Laurențiu Reghecampf și partenera sa, Corina Caciuc, au plecat din țară împreună cu băiețelul lor, Liam. Acesta activează la o echipă din Azerbaijan, Neftchi Baku. Reprezentanții clubului cu care a semnat Reghe au transmis și un comunicat legat de întregul scandal în care a fost implicat fostul partener al Prodancăi.

„Cunoaștem incidentul. Antrenorul a plecat în România din motive familiale și a primit permisiunea clubului. Ne-a spus că va reveni în Baku pe 25 septembrie.

După incidentul apărut, clubul l-a contactat. Laurențiu Reghecampf ne-a spus că ceea ce s-a întâmplat a fost o chestiune personală, nu ceea ce a apărut în presă. Antrenorul este așteptat să revină la Baku mâine (n.r – pe 26 septembrie)”, a transmis clubul sportiv,