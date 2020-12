Simona Halep a dezvăluit ce o sperie cel mai tare, negăsind până în prezent o rezolvare la teama de a zbura cu avionul, o activitate necesară pentru a călători la turneele de tenis ce au loc pe întreg mapamondul.

Campioana din România a reușit în acest an să își petreacă, într-un final, sărbătorile acasă alături de familie, programul competițional fiind decalat pentru ea.

Anul 2020 a fost unul de succes pentru Simona Halep, cucerind două titluri după pandemie, inclusiv turneul de la Roma,o țintă a româncei pentru acest an.

Ce o sperie cel mai tare pe Simona Halep: “Nu am găsit o rezolvare”

“Îmi este frică de avion. Cu cât zbor mai mult, îmi este şi mai frică. Am încercat să găsesc o rezolvare, dar nu am găsit. În Europa nu prea dorm. Zborurile sunt scurte, dar atunci când plec în Australia, America sau China încerc să dorm câteva ore, deși nu îmi e ușor.

A fost o perioadă frumoasă pentru mine. Prindeam mereu câte 2-3 zile de sărbători. Şi anul acesta trebuia să plecăm pe 15 decembrie, dar s-a decalat planul. Mă bucur că am putut să fac sărbătorile acasă. Am stat mai mult acasă şi m-am bucurat de familie. Am câştigat două titluri după pandemie şi mă bucur că am luat trofeul de la Roma, pe care mi-l doream foarte mult.

În perioada asta mă trezesc înainte să sune alarma. Zece ani de zile a fost la fel Revelionul pentru mine. Îi sunam la 12 noaptea pe părinţii mei şi apoi mă culcam. În ultimii doi ani a fost altfel, am putut să fiu lângă cei dragi”, a declarat Simona Halep la emisiunea Aşii Tenisului de la Digi Sport.

WTA nu îşi va mai premia jucătoarele din top 10 în 2020

WTA a decis să nu își mai premieze jucătoarele din top 10 în anul calendaristic 2020. Simona Halep va fi afectată direct de această decizie. Campioana ratează astfel un bonus financiar de 700 de mii de dolari.

“2020… Ce pot să spun? A fost unul dintre cei mai grei ani din vieţile noastre. Nu a fost uşor, dar am învăţat cu toţii foarte multe. Adevăraţii super-eroi ai acestui an sunt angajaţii din domeniul medical care luptă pentru noi în fiecare zi”, a scris Simona Halep pe reţelele de socializare.

Simona Halep a încheiat anul pe locul al doilea mondial cu 7255 de puncte, în spatele lui Ashleigh Barty, liderul mondial WTA, care a cumulat 8717 puncte în 2020.

