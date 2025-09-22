Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat

ANCOM este una dintre instituțiile statului unde se plătesc cele mai mari salarii din administrația centrală. La fel ca la ANRE sau ASF, aceste salarii vor fi ocolite de către măsurile de reformă ale premierului Bolojan, care și-a asumat doar reducerea cu 10% a numărului angajaților și tăierea sporurilor pentru persoanele din conducere. În ultimul an, au avut loc mai multe angajări, multe dintre funcțiile de conducere fiind ocupate de oameni cu legături în PNL.

Fosta consilieră a lui Grindeanu, aleasă pe listele PNL

La finalul anului 2023, atunci când PNL și PSD își numeau câte un vicepreședinte în conducerea ANCOM, Silvia Rotaru își depunea o nouă declarație de avere, la 30 de zile de la numirea în funcția de consilier la ANCOM. Silvia Rotaru este fosta consilieră personală a președintelui Sorin Grindeanu, angajată în 2019, atunci când actualul lider PSD conducea ANCOM-ul. Depunerea declarației ei de avere în octombrie 2023 arată o posibilă schimbare sau reorganizare în cadrul instituției.

În anul 2024, acum Silvia Chițac, după căsătoria cu Chițac Marcel, obține un mandat de consilier local la Timișoara pe listele PNL. În declarația de candidat, depusă la AEP cu ocazia alegerilor locale, nu menționează locul de muncă, însă ultima declarație de avere depusă în decembrie 2024, odată cu preluarea mandatului de consilier local menționează salariul încasat de la ANCOM: 157.000 lei. Adică peste 13.000 lei lunar.

În Consiliul Local, Silvia Chițac militează acum pentru diminuarea cerșetoriei și ridicarea acestora de către poliția locală,

Pe lângă funcția de consilier la ANCOM, și cea de consilier local la Timișoara, Silvia Chițac este angajată și ca director de marketing la firma SC Maxima Construct SRL din Timișoara. Aceasta este firma deținută de familia soțului. Acesta din urmă este și el angajat la firma familiei, dar și ca inginer la CNCIR SA, compania de stat pentru controlul cazanelor. Până în anul 2022, Chițac Marcel a făcut parte din conducerea companiei municipale de drumuri, companie subordonată Primăriei Timișoara.

Firma de construcții a familiei Chițac, SC Maxima Construct SRL – firmă cu 3 angajați, venituri de 1,9 milioane lei și profit net de 765.000 lei, are Primăriei Timișoara.

Darul la nunta celor doi a fost de peste 122.000 lei, sumă care, potrivit mențiunilor din declarația de avere, „se regăsește în integritate în plata serviciilor prestate de furnizori”.

Soția unui fost lider local din Capitală, director la ANCOM

În luna octombrie a anului trecut, Carmen Socolovici și-a depus declarația de avere la 30 de zile de la numirea în funcția de Director juridic în cadrul ANCOM. Anterior, aceasta a lucrat tot în cadrul ANCOM, însă ca simplu consilier juridic (cu un salariu anual de 178.000 lei). În anul anterior, aceasta s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului, situație în care a beneficiat de o completare din partea ANCOM de 69.000 lei, potrivit clauzelor contractului colectiv de muncă din cadrul Autorității.

În august 2023, Carmen Socolovici este numită consilier la cabinetul ministrului cercetării, inovării și digitalizării, funcție care o duce și în Consiliul de Administrație al Institutul National de

Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT București. Anterior, în 2021, Carmen Socolovici, pe lângă funcția de consilier juridic la ANCOM era și consiliera președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.

Soțul acesteia este Răzvan Socolovici, consilier general la Primăria Capitalei între 2020 și 2024, În luna august a anului trecut acesta a câștigat concursul pentru ocuparea postului de director al Direcției Administrative din cadrul primăriei, dându-și demisia în octombrie din cadrul CGMB.

Răzvan Socolovici a fost considerat un apropiat al primarului Nicușor Dan în grupul liberali. În timpul mandatului său la Primăria Capitalei a făcut parte din Consiliul de Administrație al clubului CSM București, iar la începutul acestui an, directorul departamentului de achiziții și logistică a clubului CSM București.

În anul 2024, singurele venituri declarate de către Răzvan Socolovici au provenit de la Primăria Capitalei: 16.000 lei, indemnizația de consilier genera, 6.300 indemnizația de administrator la CSM București și alți 65.000 lei, pentru participarea la una dintre comisiile primăriei.

Afaceri cu firmele liberalilor

În perioada în care a fost consilier general mai menționează că a lucrat ca director comercial la compania Krepsis Fresh SRL, companie care se ocupă cu comerțul cu legume și fructe și care în doi ani a ajuns la o cifră de afaceri de 30 de milioane de lei. Unul dintre cei trei asociați în această companie este Dinu Marian Geani, un alt liberal, consilier local la Sectorul 5, numit la conducerea Centrului de Cultură „Palatele Brâncovenești”, instituție din subordinea Capitalei.

În anul 2021, Răzvan Socolovici a ocupat pentru câteva luni funcția de consilier la Guvernul României. Potrivit declarațiilor depuse odată cu numirea în funcție, Socolovici, care era atunci vicepreședinte al PNL Sector 5 și secretar general al PNL București, lucrase ca manager operațiuni la societatea DD Deratex Prevent SRL.

Salariul încasat la această companie a fost de circa 53.000 lei, adică o treime din salariul soției la ANCOM. Totuși, în 2020, Răzvan Socolovici încasa 133.000 lei din dividendele companiei, fiind unul dintre asociații minoritari.

Potrivit platformei Termene.ro, această companie a beneficiat de nenumărate contracte publice, obținute prin achiziții directe. Spre exemplu, în 2020, totalul acestora se ridică la aproape 700.000 lei. Presa a descris firma DD Deratex Prevent drept una dintre firmele , cu mai mulți lideri locali printre acționarii societății. Presa a scris că între 2020 și 2024, firma a beneficiat de 176 de contracte publice cu o valoare totală .

Mâna dreaptă a lui Iulian Dumitrescu, la ANCOM

În data de 5 decembrie își depune declarația de avere la ANCOM și Tudone Dumitru, numit în funcția de consilier la Autoritatea de reglementare în Comunicații. Acesta nu este nimeni altul decât vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, considerat de , liderul PNL Prahova pus sub acuzare de către DNA pentru mai multe infracțiuni de corupție, printre care dare de mită, trafic de influență, luare de mită sau fals în declarații.

Tudone Dumitru nu a stat decât circa trei luni la ANCOM, declarația sa de încetare fiind depusă în data de 5 martie. La alegerile locale din iunie, acesta avea să obțină un nou mandat de consilier județean la Prahova, fiind primul pe lista liberalilor la alegerile pentru Consiliul Județean.

Ultima declarație de avere, cea din martie 2025, arăta că în anul anterior acesta încasase circa 6.600 lei de la ANCOM, sumă ce reprezintă mai puțin de o treime din indemnizația de vicepreședinte al CJ Prahova, 194.000 lei. Ambele sume pălesc în comparație cu cei 487.000 lei, bani încasați în anul 2024 în urma unei hotărâri judecătorești după ce a dat în judecată Consiliul Județean Călărași pentru neplata unor drepturi salariale.

Consiliera PNL la ANCOM

O ultimă numire, marca PNL, la ANCOM este cea a Ecaterinei Manolache. Datele de pe site-ul Autorității arată că (cel mai probabil este vorba de Pavel Popescu, fostul deputat liberal numit la ANCOM). În prezent, Ecaterina Manolache este consilier local la Sectorul 4, aleasă pe listele PNL, fiind însă și la preluarea mandatelor (31.10.2024).

Avocat de profesie, în ultimii ani, Ecaterina Manolache a reușit să adune la CV nenumărate funcții în instituțiile și companiile de stat. Spre exemplu, în declarația de avere din noiembrie 2023, depusă odată cu numirea la ANCOM, aceasta precizează că este consilier personal la Guvernul României (SGG), CNAIR (consiliera președintelui companiei) și Prefectura București. În plus, făcea parte din consiliile de administrație ale OPCOM (Operatorul pieței de energie) și Smart City Invest S3 (compania Primăriei Sectorului 3), plus era membru în Comisia de apel a Agenției Naționale Antidrog.

Pe site-urile ANI sau ANCOM nu apar documente din care să rezulte că aceasta și-a încetat activitatea în cadrul ANCOM.

În campania electorală de la recentele alegeri locale a lucrat alături de George Tuță, cel care avea să câștige fotoliul de primar al Sectorului 1. A devenit apoi unul dintre consilierii personali ai acestuia, iar din august 2025, potrivit unui anunț pe pagina sa de Facebook, a acceptat funcția de Administrator Public al Sectorului 1.