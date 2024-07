Ce obiect a găsit o femeie sub patul iubitului ei. S-a despărțit imediat de el. ”Nici nu este stilul meu”

Ce a găsit o femeie sub patul iubitului ei. S-a despărțit imediat de el, deși erau împreună de ani buni. Tânăra susține că nu este stilul ei, fapt care a determinat-o să ia o decizie radicală și definitivă, fără să stea prea mult pe gânduri.

Ce articol a descoperit o femeie sub patul partenerului de viață. A pus capăt relației sentimentale în secunda următoare

Ce articol a descoperit o femeie sub patul partenerului de viață. A pus capăt relației sentimentale în secunda următoare. Povestea tinerei a stârnit numeroase discuții în mediul online, utilizatorii împărtășind experiențe similare.

A primit sfaturi pentru a gestiona cât mai ușor situația, însă a decis că cel mai bine ar fi să se despartă. Totul a plecat de la faptul că a găsit un obiect vestimentar, care se pare că nu îi aparținea și care a trimis-o cu gândul în altă parte.

Un sutien a făcut-o să pună la îndoială legătura amoroasă cu bărbatul cu care se iubea de ceva vreme. Nu-și amintește să-l fi cumpărat și nici să-l fi purtat, lucru care a determinat-o să creadă că iubitul îi este infidel.

Cel mai probabil bărbatul în vârstă de 30 de ani a călcat strâmb, dar nu a recunoscut acest lucru. Mai mult decât atât, acesta a sugerat că s-ar putea să aparțină unei care fusese în casa lor. Este vorba de iubita unui amic care dormise la ei.

Ce decizie radicală a luat femeia după această descoperire

„Am dat cu aspiratorul sub pat, am observat ceva printre cutii. Era un sutien roz cu dantelă neagră sub patul nostru, iar eu nu-l recunosc ca fiind al meu. Se pare că mi-ar putea veni.

Este o mărime mai mică decât cea pe care o port oricum. Nu avem copii, așa că nu e ca și cum ar fi aparținut unei fiice sau unei prietene. Asta mă sperie de moarte, nu-mi amintesc să-l fi cumpărat vreodată.

Nu este chiar stilul meu. Nu-mi pot scoate din cap ideea că aparține altei femei cu care se vede. Nu cred că ar fi vreodată genul care să mă înșele, dar chestia asta e greu de ignorat”, a scris femeia într-o postare pe .

„Mi-a spus că nu știe cum a apărut acolo”, a completat tânăra care și-a făcut bagajele și a părăsit casa partenerului. Aceasta nu a putut trece peste suspiciunile pe care le avea și care o trimiteau cu gândul la infidelitate.