Ce obiect ține Starlin de la Survivor România lângă pat. Nici măcar soția nu se poate atinge de el

Starlin de la Survivor România a fost comparat de mulți cu un preot. Acum, soția lui a făcut niște dezvăluiri în emisiunea Teo Show. Așa s-a aflat de unde vine, de fapt, această credință puternică a Războinicului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acasă, pe Starlin îl așteaptă soția și fetița lui. Micuța este chiar mai sinceră decât se aștepta oricine, așa că nu s-a ferit să spună adevărata ei părere despre Războinic.

Mariano Starlin Belen Medina este originar chiar din Republica Dominicană, dar trăiește acum în România, alături de soție și fetiță. Cei doi parteneri de viață au trecut prin momente grele înainte să devină părinți, dar dragostea lor a învins.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce obiect ține Starlin de la Survivor România lângă pat

Se pare că Starlin are un obiect de suflet, de care nu se poate atinge nici măcar soția lui. Reprezintă un dar primit de la bunica lui, femeia cu care a avut o legătură specială.

“Au o relație specială. Am vorbit un an pe internet, apoi m-am dus la el, în Dominicană. Am rămas trei ani, m-a așteptat cu tatăl lui pe aeroport. Am trecut prin multe greutăți acolo. Cununia civilă am făcut-o în Republica Dominicană, de una singură.

ADVERTISEMENT

Cununia religioasă a fost aici în țară, i-a plăcut foarte tare. Are o Biblie de la bunica lui, nu mă lasă niciodată să o închid, o ține deschisă la un anumit psalm. Starlin avea o relație specială cu bunica lui.

Mă deranjează că este dezordonat, dar este cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată. Ar putea să îl tragă în jos în concurs ieșirile pe care le are când pierde puncte”, a povestit soția lui Starlin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fetița Războinicului, dezvăluiri emoționante despre concurentul din Dominicană

Dafne, fetița lui, are doar 5 ani, dar își urmărește părintele la TV. Speră ca Starlin să fie prieten cu Mellina, pe care o admiră. Însă, fetița are și doi concurenți pe care nu îi place deloc: Zanni și Albert.

“Mă duc la un loc de joacă, îmi e dor să mă ducă tati. Papi, te iubesc și te susțin și îți dau multă putere! I-am făcut o surpriză pentru când o să vină acasă. Îl aștept să îl dea afară din joc, eu așa vreau și cred că și el se gândește așa. Eu, când văd o buburuză, o trimit în Dominicană și îi dea forță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu Mellina mi-ar plăcea să fie prieten, e foarte frumoasă și curajoasă. Nu îmi place de Albert că iese mereu favorit, nu merită. Aș da afară pe Papi și pe Zanni. Pe Zanni pentru că e cam rău și vorbește urât cu fetele.

Tati nu aduce atât de multe puncte, nu e așa de bun și se împiedică în fiecare zi când intră pe traseu. Vreau să îl tund, prea i-a crescut barba”, a dezvăluit fetița lui Starlin.