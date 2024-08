Ce obiectiv are Mircea Lucescu în Liga Națiunilor. FRF nu a inclus în contract clauza pentru care Boloni nu a mai devenit selecționer în 2022

Legendarul antrenor . ”Il Luce” a parafat un contract cu FRF valabil pe o perioadă de doi ani, având ca obiectiv calificarea la Cupa Mondială 2026 din Canada, Mexic și SUA.

Ce obiectiv are Mircea Lucescu în Liga Națiunilor

Revenit după 38 de ani pe banca naționalei, Mircea Lucescu își va începe cel de-al doilea mandat ca selecționer peste o lună, cu prima dublă din Liga Națiunilor C: Kosovo – România (6 septembrie) și România – Lituania (9 septembrie). Din grupă mai face parte Cipru. Meciurile se dispută tur-retur până în noiembrie 2024.

Chiar dacă UEFA Nations League 2024/25 va avea efect direct și asupra preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026, președintele FRF, Răzvan Burleanu, nu pune presiune pe Mircea Lucescu în privința rezultatelor, . Loți nu a acceptat ca FRF să-l poată da afară dacă nu termina grupa pe locurile 1-2.

Potrivit înțelegerii cu FRF, în cele șase partide din Liga Națiunilor Mircea Lucescu trebuie să-și pregătească echipa pentru preliminariile CM 2026, care încep în martie 2025.

“Liga Naţiunilor nu reprezintă un obiectiv intermediar pentru că în meciurile din această competiţie ne interesează în primul rând să ne definitivăm lotul şi jocul pentru campania de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Sigur însă că ne dorim să câştigăm grupa din Liga Naţiunilor pentru a avea un traseu mai uşor la tragerea la sorţi a preliminariilor pentru Cupa Mondială”, a afirmat Răzvan Burleanu, marți, 6 august, la conferința de presă susținută la sediul FRF cu prilejul prezentării oficiale a lui Mircea Lucescu ca selecționer.

Câștigarea grupei din Liga Națiunilor poate asigura barajul pentru CM 2026

Clasarea printre cele mai bune patru câștigătoare de grup în Liga Națiunilor ar asigura României participarea la meciurile de baraj pentru Mondial, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile CM. La Cupa Mondială 2026 se califică direct doar câștigătoarele celor 12 grupe din preliminariile clasice.

Mircea Lucescu, care a calificat România la EURO 1984 din Franța dintr-o grupă infernală cu Italia, Cehoslovacia, Suedia și Cipru, are încredere în nucleul actual de tricolori, dar e conștient că drumul naționalei României spre calificarea la Mondiale, după 28 de ani, nu va fi ușor.

”Ştiu că mă angajez la un lucru extrem de dificil, dar am încredere în grupul de acum de la echipa naţională. Un grup care crede în potenţialul pe care îl are şi că poate ajunge la Cupa Mondială. Eu risc şi îmi dau seama că risc foarte tare. Dar fotbalul românesc cred eu că merită acest risc.

Pentru că eu nu am nevoie nici de bani, nici de carieră… pe mine m-au împins să vin momentele acelea trăite la echipa naţională ca jucător şi ca antrenor. Şi aş vrea ca acele momente să se întoarcă. Eu voi da absolut totul pentru a le oferi satisfacţie suporterilor care îşi doresc atât de mult ca echipa naţională să meargă mai departe”, a promis ”Il Luce”.

Mircea Lucescu: ”Eu trebuia să fac o operaţie de coxartroză şi am amânat-o pentru echipa naţională”

Titratul antrenor a dezvăluit că a pus echipa națională a României mai presus de propria sănătatea: ”Voi face tot posibilul ca experienţa mea să îi ajute pe aceşti băieţi de la echipa naţională. Nu va fi uşor, cel care riscă sunt eu, dar am încrederea că se poate face. Eu trebuia să fac o operaţie de coxartroză şi am amânat-o pentru echipa naţională. Eu vin cu tot sufletul, acum să vedem cum vin ceilalţi”.

”Il Luce”, care este adeptul sistemului de joc 4-2-3-1, a anunțat că nu va face schimbări majore în lot de la primele acțiuni și va lucra cu același staff tehnic pe care l-a avut și fostul selecționer , căruia i-a expirat contractul după EURO 2024 și nu a mai dorit să-l prelungească.

”Eu vin cu gândul de a da echipei naţionale, de a da acestui fotbal, o continuitate în rezultate. Să îi fac pe jucători să creadă în ei şi în puterea lor de a reuşi. Iar o participare la o Cupă Mondială este lucrul cel mai frumos posibil.

Eu nu am prea multe de schimbat la naţională, doar să îi conving pe jucători să dea tot ce au mai bun în ei şi să trăiască permanent cu imaginea acolo suporteri care i-au aplaudat şi i-au încurajat indiferent de rezultat la EURO. În două zile nu se pot face mari schimbări, voi merge pe acelaşi grup, dar pe parcurs sigur că voi aduce schimbări”, a explicat Mircea Lucescu.

Nimeni nu e magician să obţină rezultate întâmplător. Eu mi-am asumat această răspundere de a încerca să calificăm echipa naţională la Cupa Mondială. Vom face absolut tot. Nu vreau să avem regrete niciunul dintre noi. Dar vreau să avem această speranţă extraordinară că putem să o facem. Şi sunt convins că jucătorii vor adera la acest deziderat al nostru. Vom vedea, eu am nevoie de ajutorul tuturor, în primul rând de ajutorul jucătorilor. Dacă vor crede în mine, vom reuşi, dacă nu vor crede în mine, mă voi da la o parte, asta nu e o problemă” – Mircea Lucescu, selecționer România

Mircea Lucescu, despre salariul de selecționer: ”Eu am spus că vin gratis la naţională din respect pentru echipa naţională”

Aflat la final de carieră, Mircea Lucescu va avea un salariu anual de 324.000, 27.000 de euro pe lună, ”Il Luce” a recunoscut că va câştiga de 10 ori mai puţin față de contractele avute la echipele club.

“Eu am spus că vin gratis la naţională din respect pentru echipa naţională, dar Federaţia mi-a spus că nu se poate. Eu nu am nevoie de bani. Şi atunci am exact ca ceilalţi de dinaintea mea, nu e nicio diferenţă. E de 10 ori mai puţin decât luam prin alte părţi. Ca să înţelegeţi, pe an aici iau mai puţin decât pe lună în altă parte. Deci vin cu sufletul deschis să fac ceva aici. Pe mine nu m-a interesat de bani, nu am scos o vorbă despre asta. Vreau doar să facem performanţă”, a explicat Mircea Lucescu.

Programul României în Liga Națiunilor 2024

Kosovo – România (vineri, 6 septembrie 2024, 21:45)

România – Lituania (luni, 9 septembrie 2024, 21:45)

Cipru – România (sâmbătă, 12 octombrie 2024, 21:45)

Lituania – România (marți, 15 octombrie 2024, 21:45)

România – Kosovo (vineri, 15 noiembrie 2024, 21:45)

România – Cipru (luni, 18 noiembrie 2024, 21:45)