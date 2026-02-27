Șeful lui U Cluj, planuri mari după 4-0 cu Oțelul. Vrea să se asigure că o scoate pe FCSB din play-off: „Să facem 54 de puncte”

ADVERTISEMENT

Victoria cu 4-0 în fața Oțelului a adus matematic accederea în Top 6 pentru U Cluj. Odată scăpați de această presiune, ardelenii și-au fixat un obiectiv clar pentru play-off-ul SuperLigii.

U Cluj, obiectiv îndrăzneț pentru play-off

Imediat după încheierea meciului din , președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a mărturisit că odată îndeplinit primul obiectiv, calificarea în play-off, acum ținta este un loc de cupe europene.

”Nu mai speram să îndeplinim obiectivul, dar ne-am revenit odată cu venirea lui Cristiano Bergodi. L-am urmărit pe Cristiano, am avut discuții înainte să meargă la Rapid. La prima decizie a lui Neluțu Sabău de a nu mai continua, după finala Cupei din 2023, l-a propus pe Cristiano.

Ne propunem să câștigăm toate cele 10 meciuri. Obiectivul a fost intrarea în play-off, iar acum ne putem gândi la cupele europene. Rămâne dezamăgirea că nu am trecut de primul tur în cupele europene, dar luăm partea pozitivă a lucrurilor. Rămâne această problemă că în niciun an nu vom putea juca vara pe Cluj Arena. Nu ține de noi, dar încercăm să înțelegem”, a declarat Constantea, la .

U Cluj i-a pus gând rău campioanei FCSB

În ciuda bucuriei create de calificarea în play-off-ul SuperLigii, oficialul Universității Cluj este deja cu gândul la partida cu FC Hermannstadt, din sferturile Cupei României, și la duelul cu FCSB, din ultima etapă a sezonului regulat.

”Au fost emoții, pentru că am avut un parcurs bun și era păcat să nu intrăm în play-off. Sunt anumite bonusuri pe care le primim pentru că intrăm în play-off, dar este un plus și pentru sezonul viitor.

Am discutat cu Bergodi după meci, l-am felicitat, dar acum ne gândim la meciul din Cupa României, care este foarte important. Sunt doar 3 meciuri până la cupele europene prin Cupa României, este o variantă mai ușoară. Ne dorim să câștigăm un trofeu, mai ales că nu avem prea multe.

Ne dorim să câștigăm cu FCSB în ultima etapă a sezonului regulat, să facem 54 puncte. Nu mai este nici presiune și scopul este facem un meci bun”, a spus Radu Constantea.

Clasament SuperLiga

Victoria celor de la U Cluj î de a mai ajunge în play-off. Au mai rămas doar două locuri disponibile în Top 6, iar ”roș-albaștrii” au nevoie de un miracol pentru a trece peste CFR Cluj sau FC Argeș.