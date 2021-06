Ce obiective are Răzvan Lucescu la PAOK: „Mă oblig să mă autodepășesc!”

Răzvan Lucescu a semnat cu PAOK Salonic și a fost la echipa din Grecia, cu care a cucerit eventul în sezonul 2018-2019, primul din istoria clubului.

Fostul selecționer va avea o la PAOK, care nu vrea să îl mai piardă pe român la fel ca în 2019, când a semnat cu Al-Hilal.

Răzvan Lucescu, mai motivat ca oricând să facă performanță la PAOK: „Sunt obligat să dau acestui grup o valoare mai mare”

Răzvan Lucescu e extrem de motivat la startul celui de-al doilea mandat la PAOK Salonic și se consideră obligat să depășească performanțale reușite în perioada 2017-2019: „Mă oblig să mă autodepășesc. A contat foarte mult că acolo am petrecut cei mai frumoși doi ani din viață. Asta m-a și făcut să mă întorc. Să revin la PAOK a fost o decizie de suflet. Nu uitați că în momentul în care am plecat de la Rapid, eram dublu câștigător de Cupa României, sfertfinalist de Cupa UEFA și m-am dus la locul 11 din Liga a 2-a”, a spus noul antrenor al grecilor pe aeroport.

Lucescu Jr. a avut parte de primire pe măsură la Salonic, unde este extrem de iubit de către suporteri, care își susțin necondiționat echipa, iar antrenorul speră să câștige din nou eventul, chiar dacă e conștient că nu avea un buget mare de transferuri: „Am fost primit așa cum trebuia, cu echilibru și cu căldură. Vreau să iau campionatul, Cupa, să ne calificăm în Conference League. Sunt un antrenor care întotdeauna a lucrat cu ce a avut la dispoziție. Eu sunt obligat să dau acestui grup o valoare mai mare și o încredere extraordinară”, a mai explicat tehnicianul.

„Vechiul-nou” antrenor al elenilor a fost extrem de relaxat la prezentarea oficială și a vorbit sincer despre planurile sale la Salonic: „Nu pot pleca și nici nu vreau să plec. Sunt aici alături de staff-ul meu, am alcătuit un plan pe care vrem să îl urmăm. Dacă nu voi reuși, va trebui să plec. Asta este viața antrenorilor, dar personalitatea mea nu îmi permite să mă gândesc la acest lucru”, a spus Lucescu la conferința de presă în care a fost prezentat.

Răzvan Lucescu, despre relația cu patronul Ivan Savvidis: „Am devenit un antrenor mai bun datorită lui”

Deși de-a lungul primului mandat a mai avut contre cu excentricul patron Ivan Savvidis, care îl băga în ședință târziu în noapte, Lucescu a mărturisit că negocierile dintre cele două părți au decurs normal: „Conversația cu patronul a decurs foarte bine. Au fost niște amintiri frumoase, dar au fost și momente dificile. Am devenit un antrenor mai bun datorită lui”, a spus sincer acesta.

Razvan is back. He's our new head coach. — PAOK FC (@PAOK_FC)

Recent, Răzvan Lucescu a dezvăluit că a avut , însă a decis să revină în Grecia, unde a avut satisifacții pe toate planurile: „Probabil dacă ar fi avut mai multă răbdare în această perioadă as fi avut o șansă importantă să ajung în Italia. Am un vis, dar dacă nu se va întâmpla, asta e! E o luptă atât de nobilă când ești acolo sus, încât nu mai contează că nu am ajuns în Italia. Mi-aș fi completat cariera, pentru că am avut satisfacții peste tot. Eram un antrenor total realizat, indiferent de ce s-ar fi întâmplat și mi s-ar fi deschis multe alte uși”, a mai explicat Lucescu.

Deși are o clauză de reziliere uriașă, șapte milioane de euro, unul dintre cei mai în vogă antrenori români a infirmat informația conform căreia salariul său este 1,8 milioane, ci este vorba de salariul său și al celorlalți membrii ai staff-ului său: „Nu e adevărat. Suma de 1,8 milioane de euro înseamnă tot staff-ul meu. Opt persoane. E cel mai bun contract din Grecia, dar e o diferență.”

Perioada PAOK, definitiv în sufletul lui Răzvan Lucescu: „E cea mai frumoasă perioadă din viața mea!”

Deși a avut momente extrem de frumoase atât în cariera de jucător, cât și ca antrenor, pentru Răzvan Lucescu perioada petrecută la PAOK Salonic a fost cea mai bună frumoasă: „E cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Au fost doi ani fabuloși. M-am simțit foarte bine acolo și asta a contat. Nu m-a convins nimeni, ci m-a împins sufletul”, a explicat antrenorul decizia de a reveni pe bana fostei sale echipe.

Însă toate aceste performanțe și realizări din primul mandat nu fac altceva decât să pună o presiune suplimentară pe umerii lui Răzvan Lucescu, care e conștient că va trebui să aibă cel puțin rezultate identice: „E firesc, pentru că am trăit împreună cea mai bună perioadă din istoria lui PAOK. E istoria fotbalului din Grecia și am terminat neînvinși. Doar PAOK si Panathinaikos au mai reușit asta. E normal să fie optimism și o dorință mare de a reveni acolo unde am fost în urmă cu doi ani.”

Antrenorul de 52 de ani a semnat un contract cu PAOK Salonic valabil pentru următorii trei ani de zile și potrivit publicației elene , va avea la dispoziție un buget uriaș de transferuri, de nu mai puțin de 30 de milioane de euro.

