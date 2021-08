Ce obiective i-a setat Gigi Becali lui Edi Iordănescu la FCSB: “După ce semnează, nu mă mai sunaţi”

Patronul FCSB a anunțat care sunt obiectivele pe care Edi Iordănescu le va avea la FCSB, FANATIK și confirmată de pentru site-ul nostru.

Obiectivele echipei rămân aceleași, Gigi Becali transmițându-i clar lui Edi Iordănescu, faptul că în afară de titlu, își dorește ca tinerii jucători să fie valorificați la maximum, pentru a putea fi vânduți pe sume mari ulterior.

Gigi Becali i-a trasat obiectivele lui Edi Iordănescu la FCSB

Gigi Becali a vorbit și a anunțat care sunt obiectivele lui Edi Iordănescu la FCSB, precizând că tehnicianul va controla în totalitate echipa, fără implicarea nimănui, inclusiv a lui:

„Eu am crezut că a semnat, de-aia! Am crezut că a semnat, dacă ne-am înțeles și trebuia să se ducă să semneze cu Argăseală… Asta fac acum, i-am spus lui Vali, că am aflat că nu a semnat, eu i-am spus că îi fac tot ce îmi cere el, asta i-am spus și lui Vali, că îi fac tot ce vrea.

Mă interesează să scap eu, că toți spun că nu e bine așa, dacă 100 de oameni spun că sunt beat, poate așa e, de-asta vreau. Ce să mai caut la televizor la 64 de ani, ce să mai fiu eu sunat, o să vă trimit să vorbiți cu Edi”.

„Mai jos de atât nu se poate, adică să te bată Rapid din Liga 2, nu se poate, s-a ajuns prea jos. Eu vreau război, unitate militară, asta a cerut. Asta mi-a spus, eu asta vreau de 10 ani.

Mă duc mâine să le transmi la oameni, copiii sunt cuminți, dar nu înseamnă doar să fi cuminte ca fotbalist, trebuie să fie fotbal de dimineață până seară și să se știe cine e șeful.

Le voi spune ’La revedere, eu!’. Nu mă sunau jucătorii, eu îi mai sunam pe ei. Le voi spune că mă pot suna doar dacă nu le vin banii în conturi, ceea ce nu se va întâmpla. ’În rest, eu nu mai exist pentru voi, gata, începe dictatura militară!’, a mai spus Gigi Becali, la .

Rugămintea mea, după ce vine Edi, e să nu mă mai sunați

pentru care a ajuns la concluzia că la FCSB este nevoie de un antrenor valoros, având și o rugăminte pentru Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club”, și anume să nu mai fie sunat după meciuri, încă un semn că este dispus să îi accepte toate condițiile lui Edi Iordănescu:

„Nu, el mi-a spus mie că va vorbi cu mine, să zicem luni, iar de marți nu mai ai voie să mă suni. Dacă vrei să vorbim luni despre cum s-a jucat, ce s-a jucat, vorbim, dacă nu, de marți nu vorbim.

Mi-am dat seama că sunt nebun, toată ziua sunt eu pe la televizor, eu om bătrân, ce să tot caut la televizor, să mai vină și oameni tineri.

Edi sunt sigur că va face, el trebuie să ia campionatul, are echipă. Eu doar atât i-am spus, nu mă bag, echipa e a lui, dar un singur lucru, jucătorii tineri trebuie să fie valorificați, atât, nimic mai mult. El mi-a zis că asta e meseria lui să o facă”.

„I-am spus că nu îi pun nicio clauză, că face ce vrea el, ce clauze să-i pun, am făcut-o cu dragoste, nu stau după clauze, e contractul făcut pe nouă luni, n-are rost.

E adevărat că îi dau 500.000 de euro, dacă se rezilează contractul unilateral, eu dacă încep să vorbesc, el are dreptul să rezilieze contractul unilateral. El are dreptul să spună că patronul vorbește aiurea, dar să rămână la echipă.

Să zicem prin absurd că suntem pe locul 5-6, atunci peste nouă luni, la revedere, ne despărțim, că nu e sfârșitul lunii. Nu a vrut el clauze, mi-a zis că nu are rost, eu am vrut să-i dau 1.000.000 de euro pentru intrarea în grupe, mi-a zis că vorbim după, mie îmi convine că după îi dau numai 500.000 de euro pentru intrarea în grupe.

Are salariul pe care îl avea la CFR, dacă el vrea să-l spună, să spună. El de acum e proprietarul echipei. Eu i-am zis lui Vali să bage în contract tot ce vrea el, indiferent de ce va cere, tot, el e proprietarul echipei.

Am obosit, nu mai gata, ajunge. Șoimul e șoim, ce să mai fac, orice șoim îmbătrânește, nu mai poate să apuce prada ușor. Se înșeală, să vă spun de ce, pentru că echipa asta tot aia e, pe care am făcut-o eu, o va face și el, echipa se știe.

Păi Cordea, Coman, Tănase, Olaru, Popescu, Moruțan… să-și aleagă din ei, pentru mine e tot aia. Eu am zis că dacă oamenii zic că e vina mea, hai să facem și altfel, încerc altceva.

Asta e exact ce am dorit, să fie militărie și Edi asta va face! O să am o experiență de nouă luni și dacă nu va ieși, să zicem prin absurd, care e problema. Dacă noi vom ajunge în Champions League, sunt nebun să mă mai bag? Rugămintea mea, după ce vine Edi, e să nu mă mai sunați”, a mai spus Gigi Becali.