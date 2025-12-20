Sport

Ce obsesie are Simona Halep, după retragerea din tenis. A dezvăluit totul abia acum

Care este pasiunea pe care Simona Halep nu o poate controla. Sportiva din Constanța a vorbit despre ea după ce a anunțat că renunță la competițiile din tenis.
Alexa Serdan
20.12.2025 | 20:05
Ce obsesie are Simona Halep dupa retragerea din tenis A dezvaluit totul abia acum
SPECIAL FANATIK
Simona Halep a dezvăluit noua sa pasiune. Sursa foto: Facebook.com
ADVERTISEMENT

Simona Halep este o femeie frumoasă care atrage toate privirile în afara terenului. Iată ce obsesie are fostul număr 1 mondial, care a ocupat această poziție în două rânduri, în perioada 2017 – 2019. A spus totul după retragerea din tenis.

Simona Halep, despre obsesia care o captivează

Are un stil vestimentar simplu și care face trimitere la activitatea pe care a practicat-o ani la rând. Simona Halep poartă rar fuste sau rochii, însă atunci când alege aceste ținute strălucește și este în centrul atenției.

ADVERTISEMENT

Fosta jucătoare de tenis obișnuiește să îmbrace treninguri de la sponsorii cu care a semnat ani la rând și e în culmea fericirii. Astfel de haine nu au cum să fie accesorizate cu pantofi cu toc, motiv pentru care constănțeanca a făcut o mică obsesie.

A început să colecționeze încălțăminte sport. Se pare că este vorba de o mică pasiune pe care nu o poate controla. A vorbit despre acest lucru pe rețelele de socializare, la câteva luni după ce a anunțat că renunță la competițiile din tenis.

ADVERTISEMENT
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Digi24.ro
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO

Prin intermediul unei imagini elocvente, Simona Halep a recunoscut că adoră pantofii sport. Unul dintre brandurile pe care le preferă este Nike, de la care are diferite echipamente, în culori care o pun în valoare de fiecare dată.

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă

Internauții au putut observa trei perechi de încălțăminte care aparțin mărcii cu care fosta jucătoare de tenis a colaborat în ultimii ani. A semnat cu această companie de top în anul 2018. De-a lungul timpului sportiva a fost imaginea și altor firme importante.

Simona Halep a colaborat cu Nike
Nike a fost sponsor pentru Simona Halep. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Declarația despre stil cu care Simona Halep a uimit

Într-un interviu pe care l-a acordat în timpul unui turneu Roland Garros, Simona Halep a vorbit despre stilul său vestimentar. A făcut o declarație care a luat prin surprindere pe foarte multă lume. Printre brandurile sale preferate se numără Dior.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fosta jucătoare de tenis apreciază și alte case de modă, cum ar fi Chanel, Sonia Rykiel și Yves Saint-Laurent. Îi place să se uite la prezentări de modă și uneori, atunci când are timp, se plimbă prin magazine.

„Moda a devenit un pic cam extravagantă pentru mine. Nu prea pot să port ce produc designerii acum. M-am născut să port blugi, hanorac și încălțăminte sport. Nu te joci cu moda în Franța!

La Paris, oamenii arată foarte bine și vor să arate bine oricând ies pe stradă. Uneori însă exagerează. Se îmbracă de parcă ar merge la o nuntă. Atunci când vin pentru Roland Garros văd doar hotelurile și terenurile de tenis.

Nimic altceva. Nu am timp pentru mine, nu apuc să fac nici măcar o plimbare prin oraș. De aceea vin în vacanță la Paris, atunci când nu sunt plecată la vreun turneu.

Champs-Elysees este bulevardul perfect pentru o plimbare și pentru a mânca o înghețată. Iubesc acest loc. Parisul este cel mai frumos loc de pe pământ”, a mărturisit Simona Halep, în urmă cu multă vreme, relatează prosport.ro.

Radu Drăgușin, „back in business”! Românul revine în Tottenham – Liverpool
Fanatik
Radu Drăgușin, „back in business”! Românul revine în Tottenham – Liverpool
Schimbare importantă pentru Dinamo, anunțată chiar înainte de meciul cu UTA. Reacția suporterilor
Fanatik
Schimbare importantă pentru Dinamo, anunțată chiar înainte de meciul cu UTA. Reacția suporterilor
Scenariu incredibil într-o competiție de top a Europei! Cum a ajuns o echipă...
Fanatik
Scenariu incredibil într-o competiție de top a Europei! Cum a ajuns o echipă să găzduiască un meci la aproape 7000 de kilometri distanță de propria arenă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un...
iamsport.ro
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un fotbalist de față cu toți colegii: 'Atât poți! Te rog eu frumos, lasă mingea să intre, nu o mai scoate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!