Ce obsesie are Simona Halep, după retragerea din tenis. A dezvăluit totul abia acum

Simona Halep este o femeie frumoasă care atrage toate privirile în afara terenului. Iată ce obsesie are fostul număr 1 mondial, care a ocupat această poziție în două rânduri, în perioada 2017 – 2019. A spus totul după retragerea din tenis.

Simona Halep, despre obsesia care o captivează

Are un stil vestimentar simplu și care face trimitere la activitatea pe care a practicat-o ani la rând. Simona Halep poartă rar fuste sau rochii, însă atunci când alege aceste ținute strălucește și este în centrul atenției.

Fosta jucătoare de tenis obișnuiește să îmbrace treninguri de la sponsorii cu care a semnat ani la rând și . Astfel de haine nu au cum să fie accesorizate cu pantofi cu toc, motiv pentru care constănțeanca a făcut o mică obsesie.

A început să colecționeze încălțăminte sport. Se pare că este vorba de o mică pasiune pe care nu o poate controla. A vorbit despre acest lucru pe rețelele de socializare, la câteva luni după ce a anunțat că renunță la competițiile din tenis.

Prin intermediul unei imagini elocvente, Simona Halep a recunoscut că adoră pantofii sport. Unul dintre brandurile pe care le preferă este Nike, de la care are diferite echipamente, în culori care o pun în valoare de fiecare dată.

Internauții au putut observa trei perechi de încălțăminte care aparțin mărcii cu care a colaborat în ultimii ani. A semnat cu această companie de top în anul 2018. De-a lungul timpului sportiva a fost imaginea și altor firme importante.

Declarația despre stil cu care Simona Halep a uimit

Într-un interviu pe care l-a acordat în timpul unui turneu Roland Garros, Simona Halep a vorbit despre stilul său vestimentar. A făcut o declarație care a luat prin surprindere pe foarte multă lume. Printre brandurile sale preferate se numără Dior.

De asemenea, fosta jucătoare de tenis apreciază și alte case de modă, cum ar fi Chanel, Sonia Rykiel și Yves Saint-Laurent. Îi place să se uite la prezentări de modă și uneori, atunci când are timp, se plimbă prin magazine.

„Moda a devenit un pic cam extravagantă pentru mine. Nu prea pot să port ce produc designerii acum. M-am născut să port blugi, hanorac și încălțăminte sport. Nu te joci cu moda în Franța!

La Paris, oamenii arată foarte bine și vor să arate bine oricând ies pe stradă. Uneori însă exagerează. Se îmbracă de parcă ar merge la o nuntă. Atunci când vin pentru Roland Garros văd doar hotelurile și terenurile de tenis.

Nimic altceva. Nu am timp pentru mine, nu apuc să fac nici măcar o plimbare prin oraș. De aceea vin în vacanță la Paris, atunci când nu sunt plecată la vreun turneu.

Champs-Elysees este bulevardul perfect pentru o plimbare și pentru a mânca o înghețată. Iubesc acest loc. Parisul este cel mai frumos loc de pe pământ”, a mărturisit Simona Halep, în urmă cu multă vreme, relatează .