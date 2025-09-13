Ce ocupație are Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu. Arată impecabil la 52 de ani

Adrian Mutu are un mariaj fericit alături de Sandra Bachici, dar puțini știu ce ocupație are Consuelo Matos, fosta soție a sportivului. Femeia care i-a dăruit două fete fotbalistului arată impecabil la vârsta de 52 de ani.

ADVERTISEMENT

Ce ocupație are Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu

Consuelo Matos se bucură de o viață liniștită în Republica Dominicană, acolo unde locuiește după divorțul de . Cea de-a doua soție a cunoscutului antrenor de fotbal duce o existență discretă alături de fiicele sale.

Frumoasa brunetă, care este de profesie model, nu se afișează pe rețelele de socializare. Are o meserie la care puține persoane s-ar fi gândit, fiind implicată total în afacerea pe care o are. Aceasta deține o agenție imobiliară.

ADVERTISEMENT

Are la vânzare numai imobile de lux, tranzacțiile aducându-i sume importante în conturile bancare. Costul unei singure locuințe vândute de către Consuelo Matos se ridică la aproximativ un milion de dolari.

De asemenea, nu a uitat de pasiunea pentru modă, deși s-a orientat către producția cinematografică. A apărut în mai multe filme. Fosta soție a lui Adrian Mutu a fost distribuită în peliculele Desperado și El Mariachi.

ADVERTISEMENT

Consuelo Matos, impecabilă la 52 de ani

Fosta soție a lui Adrian Mutu, Consuelo Matos, arată senzațional la vârsta de 52 de ani. A reușit să aibă o siluetă trasă prin inel datorită unui stil de viață activ și carierelor anterioare în actorie și în industria de modelling.

ADVERTISEMENT

A investit mult în dezvoltarea personală și profesională, urmând cursuri în diferite domenii. Are studii în management hotelier și marketing digital, ceea ce sugerează o abordare holistică a sănătății și bunăstării sale.

În plus, arată foarte tânără și îngrijită, semn că depune eforturi pentru a se menține în formă. Momentan, nu există informații că ar fi apelat la intervenții chirurgicale, având o frumusețe naturală de-a dreptul răpitoare.

ADVERTISEMENT

Mai mult, pare că a moștenit o genă foarte bună din partea părinților săi. Consuelo Matos este o brunetă care știe cum să se pună în valoare, având ținute vestimentare care o avantajează din toate punctele de vedere.

Cum a cunoscut-o Adrian Mutu pe Consuelo Matos

Adrian Mutu a povestit în cartea autobiografică „Revenirea din infern” cum a cunoscut-o pe cea de-a doua soție. La acea vreme frumoasa brunetă ocupa funcția de ministru consilier al Republicii Dominicane la Vatican.

S-a îndrăgostit iremediabil de femeia despre care spune că este o fire sensibilă. Ulterior, a adus-o în România pentru a o prezenta părinților săi. Nunta cu Consuelo Matos a avut loc în anul 2005, mariajul dintre cei doi ajungând să se destrame după 8 ani, în 2013.

„Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție.

Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni.

Apoi am decis să ne căsătorim”, a notat fostul fotbalistul, relatează . Adrian Mutu a dezvăluit că unul dintre motivele care a dus la divorț a fost faptul că apăruseră mai multe divergențe între ei. Cel mai probabil erau provocate de diferența de cultură.

Monotonia a fost un alt factor care a contribuit la ruptura dintre cei doi parteneri de viață. În plus, sportivul își dorea să revină în România, însă frumoasa brunetă nu lua în calcul acest aspect. În clipa în care a semnat cu Ajaccio, despărțirea a fost inevitabilă.

În momentul de față, Adrian Mutu, supranumit „Briliantul”, și Consuelo Matos au o relație civilizată de dragul celor două fete pe care le au împreună. Adriana și Maya au rămas în grija mamei lor, însă antrenorul le vizitează destul de des.

Adrian Mutu, la al treilea mariaj

, Adrian Mutu, se află la cea de-a treia căsnicie. În prezent, este însurat cu Sandra pe care a pus ochii pe când avea numai 15 ani. La momentul respectiv era căsătorit cu Consuelo Matos.

Prima soție este actrița Alexandra Dinu, alături de care a avut un mariaj de scurtă durată. Rodul poveștii de dragoste este un băiat pe nume Mario. În a doua căsnicie, cea cu frumoasa brunetă din Republica Dominicană, s-au născut două fete.

A treia soție, Sandra Bachici i-a dăruit un băiat, Tiago, de care sportivul este tare mândru. Cel mic are o relație foarte bună cu frații mai mari, alături de care petrece numeroase evenimente speciale și vacanțe de vis.

„Gândește-te, eu am o relație cu Sandra de aproape 10 ani. E normal ca și copiii mei… Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Tiago, s-au văzut și…

Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…”, a spus Adrian Mutu, la un moment dat, în emisiunea moderată de Horia Ivanovici.