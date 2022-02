Ce ocupație are, de fapt, Alex Delea de la Survivor România. Războinicul e stabilit de ceva vreme în Spania

Alex Delea este unul dintre cei mai activi concurenți din echipa Războinicilor de la Survivor România. Tânărul a reușit să marcheze puncte importante până acum pentru echipa sa și a fost implicat și într-un triunghi amoros.

Alex Delea a adus imunitatea colegilor săi albaștri la jocul de imunitate din 14 februarie. A fost aclamat atât de coechipieri cât și de susținătorii din mediul online.

Vorbăreț, mereu cu zâmbetul pe buze și plin de pozitivism, Delea i-a cucerit atât pe companionii săi în concursul de supraviețuire cât și pe mulți dintre cei aflați în fața televizoarelor.

ADVERTISEMENT

Alex Delea de la Survivor România, barman în Spania

Băiatul în vârstă de 25 de ani a știut dintotdeauna că viața este o continuă lecție de supraviețuire. De ceva ani, acesta este stabilit în Spania, acolo unde profesează ca barman.

Delea își câștiga existența în industria serviciilor înainte să accepte provocarea de a participa în concursul de la Pe contul său de Instagram, acesta a postat o serie de fotografii cu locurile pe care le-a vizitat până acum, dar și câteva instantanee din Barcelona, orașul său de suflet.

ADVERTISEMENT

Alex a reușit să demonstreze în reality-show-ul de la PRO că știe să jongleze în meciurile de pe traseu la fel cum jonglează cu cocktailurile în localurile unde a făcut bani până acum.

Dincolo de meseria sa de barman, Alex este un împătimit al sportului. Corpul său bine lucrat la sala de fitness este dovada că e foarte atent la felul în care arată și că întotdeauna a fost preocupat să facă mișcare.

ADVERTISEMENT

Delea și Duli, mai mult decât prieteni?

Prezența sa în competiție a atras atenția de la bun început, pentru felul exuberant în care își manifestă părerile, dar și hazul pe care îl afișează.

Acesta a fost implicat și într-un triunghi amoros, iar detaliile despre apropierea sa față de au fost oferite publicului larg de recent eliminata Ana Dobrovie.

ADVERTISEMENT

„Lui Duli i-ar place de mine. Și am dormit și noi o noapte afară. Dormisem că eu eram rupt de somn. M-am pus și era și ea și am zis: Hai, vino, aici. Și am luat-o în brațe, că, na, e frig.

După aceea au apărut niște glume cu Ionuț. Hihi, haha, că s-a dus o dată pe plajă Ionuț, s-a dus și Alexandra. Ana a aruncat o scânteie în fân. A zis că tu vrei să stai cu Delea, dar, de fapt, îți place de Ionuț”, a spus recent Alex Delea.