Ce ofertă de Champions League a refuzat Adrian Mititelu pentru Blănuță. Exclusiv

Proaspăt transferat la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță ar fi putut ajunge la echipă care a jucat în Champions League. Adrian Mititelu a refuzat mai multe oferte, inclusiv de la o fostă campioană.

Ofertă de Champions League pentru Blănuță! Ce echipe a refuzat Adrian Mititelu

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile transferului lui . Fostul internațional de tineret a ajuns la campioana Ucrainei, care a plătit în schimbul său 2.000.000 de euro.

În plus, gruparea patronată de frații Surkis va trebui să mai plătească încă 300.000 de euro, dacă Blănuță va juca cel puțin 15 meciuri oficiale. Oferta din Ucraina n-a fost însă singura pe care Adrian Mititelu a primit-o pentru „perla” sa.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Vladislav Blănuță putea ajunge la o altă echipă de top, care în trecut a jucat preliminarii de Liga Campionilor.

Din informațiile FANATIK, Rakow, campioană a Poloniei în 2023, și viitoare adversară a , a oferit 1.800.000 de euro în schimbul lui Blănuță. Leșii s-au lovit însă de refuzul lui Adrian Mititelu, care a dat curs propunerii net superioare de la Dinamo Kiev. Rakow, la care evoluează și românul Bogdan Racovițan, a jucat în preliminariile UEFA Champions League în sezonul 2023-2024.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Dinamo Kiev a „învins” și alte echipe din Europa pentru semnătura lui Vladislav Blănuță. Pentru fotbalistul în vârstă de 23 de ani au făcut oferte și Korona Kielce (Polonia, locul 11) și Rio Ave (Portugalia, locul 11). Fiecare a oferit câte 1.500.000 de euro în schimbul lui Blănuță, dar niciuna nu a putut concura cu propunerea venita de la colosul ucrainean.

Blănuță va fi plătit regește la Kiev

Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev un contract valabil pe cinci ani. . Până în 2030, atacantul născut în Republica Moldova, la Hîncești, va câștiga în total nu mai puțin de 3.100.000 de euro.

Această sumă echivalează prima de instalare, în valoare de 100.000 de euro, și banii din contract. În primul sezon, Blănuță are un salariu lunar de 30.000 de euro, care va crește în fiecare an cu 10.000 de euro.

