Sport

Ce ofertă de Champions League a refuzat Adrian Mititelu pentru Blănuță. Exclusiv

Au curs ofertele vara aceasta la Adrian Mititelu pentru Vladislav Blănuță. La ce echipă care a jucat în Champions League putea ajunge atacantul proaspăt transferat la Dinamo Kiev
Cristian Măciucă
03.09.2025 | 12:09
Ce oferta de Champions League a refuzat Adrian Mititelu pentru Blanuta Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce ofertă de Champions League a refuzat Adrian Mititelu pentru Blănuță. FOTO: Fanatik

Proaspăt transferat la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță ar fi putut ajunge la echipă care a jucat în Champions League. Adrian Mititelu a refuzat mai multe oferte, inclusiv de la o fostă campioană.

ADVERTISEMENT

Ofertă de Champions League pentru Blănuță! Ce echipe a refuzat Adrian Mititelu

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Fostul internațional de tineret a ajuns la campioana Ucrainei, care a plătit în schimbul său 2.000.000 de euro.

În plus, gruparea patronată de frații Surkis va trebui să mai plătească încă 300.000 de euro, dacă Blănuță va juca cel puțin 15 meciuri oficiale. Oferta din Ucraina n-a fost însă singura pe care Adrian Mititelu a primit-o pentru „perla” sa.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat în exclusivitate că Vladislav Blănuță putea ajunge la o altă echipă de top, care în trecut a jucat preliminarii de Liga Campionilor.

Din informațiile FANATIK, Rakow, campioană a Poloniei în 2023, și viitoare adversară a Universității Craiova în Conference League, a oferit 1.800.000 de euro în schimbul lui Blănuță. Leșii s-au lovit însă de refuzul lui Adrian Mititelu, care a dat curs propunerii net superioare de la Dinamo Kiev. Rakow, la care evoluează și românul Bogdan Racovițan, a jucat în preliminariile UEFA Champions League în sezonul 2023-2024.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de Putin,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de Putin, Xi și Kim

FANATIK a aflat în exclusivitate că Dinamo Kiev a „învins” și alte echipe din Europa pentru semnătura lui Vladislav Blănuță. Pentru fotbalistul în vârstă de 23 de ani au făcut oferte și Korona Kielce (Polonia, locul 11) și Rio Ave (Portugalia, locul 11). Fiecare a oferit câte 1.500.000 de euro în schimbul lui Blănuță, dar niciuna nu a putut concura cu propunerea venita de la colosul ucrainean.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"

Blănuță va fi plătit regește la Kiev

Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev un contract valabil pe cinci ani. FANATIK a dezvăluit toate detaliile înțelegerii atacantului cu campioana Ucrainei. Până în 2030, atacantul născut în Republica Moldova, la Hîncești, va câștiga în total nu mai puțin de 3.100.000 de euro.

Această sumă echivalează prima de instalare, în valoare de 100.000 de euro, și banii din contract. În primul sezon, Blănuță are un salariu lunar de 30.000 de euro, care va crește în fiecare an cu 10.000 de euro.

ADVERTISEMENT
  • 1,8 milioane de euro e cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt.com
  • 100 de mii de euro este prima de instalare pe care atacantul a primit-o după transferul la Kiev
Adrian Mazilu, dorit la o forță din SuperLiga înainte de transferul la Dinamo:...
Fanatik
Adrian Mazilu, dorit la o forță din SuperLiga înainte de transferul la Dinamo: „A fost o ofertă concretă!”
Wow! Tudor Băluță, spectator de lux la concertul celebrului rapper Drake. Cum au...
Fanatik
Wow! Tudor Băluță, spectator de lux la concertul celebrului rapper Drake. Cum au reacționat colegii. Foto
Liverpool a stabilit un nou record! Ce sumă au cheltuit „cormoranii” pe transferuri...
Fanatik
Liverpool a stabilit un nou record! Ce sumă au cheltuit „cormoranii” pe transferuri în această vară
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Nelu Varga și-ar fi luat angajații la pumni: 'Nu e glumă, vorbesc serios'
iamsport.ro
Nelu Varga și-ar fi luat angajații la pumni: 'Nu e glumă, vorbesc serios'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!