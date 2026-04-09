Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Fostul antrenor al naționalei de fotbal a murit marți, 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar din București. Puțini știu că, în urmă cu doi ani, înainte de a-i prelua pe ”tricolori” și a încerca să-i readucă la un Mondial după aproape trei decenii, ”Il Luce” primise o ofertă de la Ion Țiriac. Miliardarul a dezvăluit ce i-a propus regretatului tehnician.

Cum a încercat Ion Țiriac să-l ”deturneze” pe Mircea Lucescu din drumul său către banca naționalei

Zile de doliu în lumea sportului din România. Sunt ultimele clipe în care cei care l-au cunoscut, admirat și l-au urmărit pe Mircea Lucescu își pot lua adio de la legendarul antrenor. Sicriul cu trupul său neînsuflețit a fost depus încă de miercuri la Arena Națională. Mii de oameni, de la familie, cunoscuți, foști elevi și fani ai fotbalului, i-au adus deja un ultim omagiu marelui antrenor. Înmormântarea are loc vineri dimineață, cu onoruri militare, în cadru restrâns.

ADVERTISEMENT

, unde era internat din 29 martie. În acea duminică, selecționerul a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia. Lucescu pregătea, alături de elevii săi, amicalul cu Slovacia de pe 31 martie. Din păcate, reputatul antrenor nu a mai ajuns la Bratislava. Avea să se stingă la mai puțin de o săptămână de la acel duel.

Mircea Lucescu a fost numit selecționer pe 6 august 2024. În același an, ”Il Luce” mai primise o ”ofertă” din România. Nu e vorba de vreun club, ci de un proiect pe care îl gândise la acea vreme Ion Țiriac, 86 de ani. Într-o emisiune la Televiziunea Română, miliardarul a explicat ce a vorbit cu Lucescu în urmă cu doi ani.

ADVERTISEMENT

Ce ofertă a avut miliardarul Ion Țiriac în 2024 pentru ”Il Luce”

Fostul tenismen dezvăluia, la TVR, că era dispus să-i construiască marelui antrenor un nou stadion. Planul era ca arena să fie ridicată în Otopeni. pe tineri către sportul de performanță. Mai exact, să se ocupe doar de juniorii care ar fi venit la Otopeni să facă primii pași spre fotbal. Ion Țiriac nu a primit însă un răspuns pozitiv la acea vreme. Asta pentru că, în cele din urmă, Lucescu a optat pentru preluarea echipei naționale.

ADVERTISEMENT

”Eu nu mă pricep la fotbal. De ce nu investești? Să investesc în ce? Da, aș investi mâine dimineață. Și îi spuneam eu domnului Lucescu înainte să preia naționala: ‘Domnu’, Lucescu, haide, domne, eu îți fac stadionul, îți fac asta. Hai să avem și 1000 de copii la Otopeni, de la 3-4 ani, care să facă numai asta’.

ADVERTISEMENT

Și eu îți fac și niște clase la Universitate pe undeva, ca atunci când intră studentul la UNEFS ca pe vremea mea, în anul întâi, intră numai la specializarea fotbal. Și din primul an până în anul patru nu o să facă nici pong-pong, nici tenis, nici badminton, face numai fotbal. Asta ar trebui să facem. Pentru că nouă ne-a pierit tot personalul tehnic pe care îl aveam”, a declarat Ion Ţiriac, pentru .

Ce spunea Ion Țiriac despre Mircea Lucescu în 2024, după primele meciuri la națională în noul mandat

După ce Lucescu a debutat la echipa națională, iar rezultatele au venit instant: 3 victorii în primele 3 meciuri, Țiriac și-a scos pălăria în fața genialului antrenor. Omul de afaceri puncta faptul că reputatul tehnician a fost mereu la curent cu tot ceea ce mișcă în fotbalul românesc. ”Mircea Lucescu este un manager. El trebuie să managerieze 20 și ceva de jucători. Singurul avantaj al lui Mircea Lucescu este acel patriotism despre care ați vorbit. În ultimii 20 de ani nu a fost un meci al naționalei sau din Liga 1, când a avut timp, să nu se uite. Îi știe pe toți.

ADVERTISEMENT

El știe mai bine decât oricine să pună jucătorii în teren. E clar că știe mai bine decât altcineva care nu are atâta experiență. Mircea Lucescu este un mare plus. Îmi ridic pălăria în fața lui Mircea Lucescu, că a făcut-o și a făcut-o la vârsta aceasta”, a declarat Ion Țiriac, în octombrie 2024.