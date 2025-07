Ce ofertă i-a făcut CFR Cluj lui Marius Ştefănescu! Ce pretenţii are mijlocașul de la FCSB. Toate cifrele. Exclusiv

CFR Cluj . Ce ofertă a primit jucătorul FCSB-ului. Toate detaliile la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj, ofertă pentru Marius Ștefănescu de la FCSB

Horia Ivanovici : „CFR vrea să îi dea așa lui Ștefănescu: 100.000 de euro la semnătură, față de 150.000 cât ar da U Cluj și un contract de maximum 18.000 de euro pe lună, cât are la FCSB în momentul de față”.

Jucătorul însă are niște pretenții salariale uriașe: „Problema este că Ștefănescu cere 150.000 de euro la semnătură, și țineți-vă bine: 21.000 de euro contract pe lună. Habar n-am de ce 21.000 și nu 20.000”.

Oferta de la rivala din oraș e mai bună decât cea din Gruia: „U Cluj chiar dacă nu prea are bani, vrea să îi dea salariu tot undeva pe acolo, 20.000 de euro. Bine, oficial ei spun că nu, că sunt prea mulți bani.

Nu poți să îți pui vestiarul în cap că îi dai 20.000 de euro lui Ștefănescu. Normal că oficial o arunci că nu. Mie nu mi se pare Ștefănescu jucător de 21.000 de euro”, a mai dezvăluit moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj, efort financiar uriaș pentru Marius Ștefănescu

Horia Ivanovici a calculat cât i-ar costa pe cei de la CFR Cluj transferul jucătorului de la FCSB: „Să te coste 250.000 pe an salariul net, plus taxe 150.000, deci 400.000 de euro pe an plus 300.000 de euro la FCSB?”.

Dănuț Lupu e de părere că Ștefănescu va rămâne la campioana României: „Sper să rupă banca la FCSB. Cine să îl ia? Dinamo nu se înțelege cu el la salariu. Dacă avea oferte nu stătea să se mai târguiască la echipe românești”.

Robert Niță îl contrazice însă: „Pleacă în străinătate. Își găsește o echipă care să îi dea 20.000. Și în Polonia, și… în străinătate 20.000 de euro pe lună nu e nimic la o echipă comună”.

Dănuț Lupu consideră că pretențiile fotbaliștilor de la FCSB sunt exagerate și nerealiste: „Sunt foarte mulți jucători acolo care au salarii foarte mari. Dacă prind 5-6 etape pe an e sărbătoare. Eu n-aș da banii ăștia. De-aia nu își găsește nici echipă în străinătate, mai ales că îl dă afară practic”.

Andrei Vochin se pune în pielea lui Marius Ștefănescu: „El socotește probabil și suma de transfer. S-au plătit 1,3 milioane de euro pe el când a venit la FCSB. El se pune în situația unui club care îl dorește. Aș da pe mine un milion de euro pe an cu tot cu salariu, sumă de transfer și tot? Probabil că sunt cluburi care dau. CFR-ul nu prea a dat sume de transfer”.