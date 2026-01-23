Ce onoare! Cristi Chivu, ales să poarte torța olimpică la Milano. Anunțul făcut de Inter

ADVERTISEMENT

Înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă, ce se desfășoară la Milano, în Italia, , românul Cristi Chivu, are parte de o mare onoare.

Cristi Chivu va purta flacăra olimpică la Milano

a anunțat pe rețelele sociale că antrenorul va avea parte de un moment special. „Cristian Chivu o să poarte torța olimpică. Antrenorul lui Inter este în mod oficial purtător al Flăcării Olimpice”, au scris cei de la Inter pe rețelele sociale.



De-a lungul timpului, mari personalități și mari sportivi au avut onoare de a fi parte din drumul flăcării olimpice înainte de startul oficial al competiției.

Peste 3500 de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, oficial cunoscute ca Milano‑Cortina 2026, sunt programate să se desfășoare în Italia, între 6 și 22 februarie 2026, cu ceremonia de deschidere la San Siro Stadium din Milano pe 6 februarie și competiții în mai multe orașe din nordul țării.



Acestea vor fi cea de‑a XXV‑a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, reunind peste 3.500 de sportivi din peste 90 de țări în competiții la 16 sporturi de iarnă precum schi alpin, patinaj artistic, hochei pe gheață, biatlon, curling și altele.



România la Jocurile Olimpice 2026

România va fi prezentă la Jocurile Olimpice de Iarnă „Milano‑Cortina 2026” cu o delegație de 29 de sportivi, acoperind nouă discipline diferite, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai numeroase loturi trimise de țară la o ediție recentă a JO de iarnă.

Printre sporturile în care românii vor concura se numără biatlon, bob, sanie, schi sărituri, schi fond, schi alpin, snowboard și patinaj artistic. Pentru prima dată în istorie, România va avea sportivi calificați la snowboard cross, iar patinajul artistic va fi reprezentat de Julia Sauter, care va purta și drapelul României la ceremonia de deschidere de la Milano.



Obiectivul principal al delegației române este clasarea competitivă și acumularea de experiență la nivel olimpic, mai degrabă decât obținerea de medalii, deși fiecare sportiv va da tot ce poate pentru rezultate cât mai bune.