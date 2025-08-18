Sport

Ce onoare! Echipamentul prezentat recent de PSG seamănă izbitor cu kitul de joc al FCSB-ului, care i-a înnebunit pe fani. Foto

Coincidență incredibilă în acest start de sezon între FCSB și Paris Saint Germain. Anunțul făcut de câștigătoarea Ligii Campionilor.
Daniel Işvanca
18.08.2025 | 14:52
Ce onoare Echipamentul prezentat recent de PSG seamana izbitor cu kitul de joc al FCSBului care ia innebunit pe fani Foto
SPECIAL FANATIK
FCSB, la același nivel cu câștigătoarea UEFA Champions League FOTO: Colaj Fanatik

Campioana României are standarde ridicate în acest sezon și se aseamănă izbitor cu cei de la Paris Saint Germain. Câștigătoarea UEFA Champions League și-a publicat duminică al treilea rând de echipamente pentru sezonul 2025/2026.

FCSB și PSG, echipamente premium de joc pentru noul sezon

Echipamentele cu care va evolua campioana României în acest sezon au furat ochii suporterilor din țară, care au transmis prin intermediul social media că ar fi „cele mai frumoase” de până acum.

Partenerul tehnic al echipei antrenate de Elias Charalambous este Nike, companie care colaborează cu cele mai tari cluburi de fotbal din lumea întreagă. Este cazul și celor de la Paris Saint Germain.

Duminică, într-o postare publicată pe contul oficial de Facebook al clubului, parizienii și-au prezentat al treilea rând de echipamente pentru sezonul 2025/2026. Din fotografii, se vede că este asemănător cu cel folosit de FCSB la meciurile de pe teren propriu.

Prețul unui tricou de joc pornește de la 73 de lire sterline (pentru copii) și poate ajunge până la 150 de lire, în funcție de felul în care este personalizat.

FCSB, dublă tare cu Aberdeen pentru calificarea în faza principală a UEFA Europa League

FCSB este cu un pas în faza principală a UEFA Europa League. Campioana din SuperLiga României întâlnește Aberdeen în play-off, iar partida tur este programată joi, 21 august, în Scoția.

Sigură de prezența în faza principală a UEFA Conference League, echipa antrenată de Elias Charalambous va da peste o formație care vine cu un moral bun. după succesul din Cupa Ligii Scoției.

Tags:
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
