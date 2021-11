Ce onoare pentru Lucian Bute: a fost inclus în Panteonul Sporturilor din Quebec!

Recompensele au venit în semn de recunoștință pentru că au marcat istoria provinciei canadiene. „După întreaga mea carieră, să fiu inclus în Panteon este ceva extraordinar. Seara aceasta este la fel de importantă pentru mine ca aceea în care am devenit campion mondial, în 2007.

Lucian Bute, imigrantul care s-a integrat perfect în Quebec

Această distincție arată că am făcut ceva pentru sportul în Quebec, pentru istoria acestei provincii. Este o onoare și sunt foarte emoționat”, a declarat Lucian Bute, conform .

„Tată a doi copii, de 5 și 3 ani, Bute se gândește la proiecte în lumea boxului, cum ar fi sponsorizarea unui proiect românesc. Cu siguranță, el este cel mai în măsură să arate care este calea pe care trebuie s-o urmeze un imigrant pentru a se integra în societatea din Quebec”, se menționează pe site-ul postului de radio.

ADVERTISEMENT

„Când am ajuns aici, în 2003, nici măcar nu vorbeam franceză sau engleză. M-am integrat bine, Quebec m-a adoptat. La fiecare meci eram susținut de 20.000 de oameni la Centre Bell. Astăzi, viața mea este aici, familia mea este cu mine, aici s-au născut copiii.

Mă simt ca orice al locuitor din Quebec”, a încheiat fostul campion mondial. Bute a deținut centura mondială la categoria supermijlocie, versiunea IBF, timp de 5 ani.

ADVERTISEMENT

El în luna martie a anului 2019. „S-a terminat pentru mine. Nu mai trebuie să demonstrez nimic. La 39 de ani trebuie să schimb foaia. Așa e viața.

E greu, dar e decizia corectă. Două sau trei meciuri pentru câțiva dolari nu ar schimba nimic. Sunt sănătos și vreau să am grijă de familia mea. Copiii sunt cei mai importanți”, a spus el, atunci.

ADVERTISEMENT

s-a consumat pe 26 mai 2012, când Lucian a luptat la Nottingham cu englezul Carl Froch. Românul venea din postura unui boxer care nu cunoscuse înfrângerea în 30 de partide disputate.

Era un meci pentru titlul la categoria supermijlocie versiunea IBF, dar a fost un adevărat dezastru pentru Lucian Bute. Carl Froch l-a năucit cu loviturile sale năpraznice și precise și în runda a 5-a s-a produs inevitabilul, englezul trimițându-l la podea definitiv pe român.

ADVERTISEMENT

Lucian Bute a stat alături de un triplu câștigător de Stanley Cup

În afară de Bute, au mai fost incluși în Panteon Alex Harvey, Guy Carbonneau, Caroline Ouellette și Sonia Denoncourt. Harvey este dublu campion mondial la schi fond (în 2011 la Oslo și în 2017 la Lahti), iar Carbonneau a jucat 12 dintre cele 18 sezoane pe care le-a petrecut în hocheiul profesionist nord-american, la Montreal Canadiens.

La rândul ei, Ouellette a fost una dintre cele mai mari hocheiste din istoria Canadei, iar Denoncourt este o pionieră în ceea ce privește arbitrajul în fotbal. A mai fost nominalizată pentru a fi inclusă în Panteon și Marie-Hélène Prémont, practicantă de mountain bike, dar care nu a putut fi prezentă la eveniment.

ADVERTISEMENT

Unul dintre modelele lui Alex Harvey este Lucian Bute

„Este întotdeauna o onoare să fii premiat acasă, în Quebec. Au trecut doar doi ani de când m-am retras din activitate. Este o onoare pentru mine să fiu alături, în această seară de atâtea nume cu adevărat mari, chiar idoli ai mei de când eram mai tânăr!”, a declarat Harvey, care acum este avocat.

Câștigător a trei Cupe Stanley (în 1986 și 1993 cu Montreal Canadiens și în 1999 cu Dallas Stars) și membru al Hockey Hall of Fame, Carbonneau s-a declarat foarte bucuros de această nouă onoare.

„Este vârful piramidei ceea ce mi se întâmplă. Am câștigat Cupa Stanley, am avut o carieră foarte lungă (n.r. – a jucat exact 20 de ani), deci sunt foarte mulțumit. Orice copil care se apucă de hochei visează să ajungă în Hall of Fame sau în Panteonul Sporturilor din Quebec”, a încheiat fostul mare hocheist.