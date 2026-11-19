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Dubla campioană olimpică, Simona Radiș, a spus care este, în realitate, orașul care a impresionat-o. A fost o experiență diferită față de cele anterioare, românca având și locuri în care vrea să se întoarcă din nou.

Simona Radiș, detalii despre călătoriile sale

Invitată în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Simona Radiș (27 ani) a anunțat care sunt planurile sale de viitor. Intenționează să se retragă din activitate pentru a-și întemeia o familie, după a fost . Campioana olimpică a subliniat că , după Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

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Vrea să ia o pauză de 2 ani pentru a se concentra pe acest obiectiv. Până atunci, însă, se focusează pe activitatea sa, dar și pe alte pasiuni. Una dintre acestea este legată de deplasările în străinătate. Călătoriile îi aduc o stare de bine, fiind impresionată de-a lungul anilor de foarte multe destinații importante.

Un oraș din Australia a uimit-o cu peisajele sale uimitoare. Concret, este vorba de una dintre cele mai aglomerate metropole de pe continent, și anume Canberra. Cu toate acestea, sportiva a văzut dincolo de agitație și a descoperit foarte multă natură. Experiența a fost una complet diferită față de tot ce a văzut până acum.

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„În Canberra este foarte multă natură. Am rămas uimită. Eu mă așteptam să găsesc un oraș aglomerat, fiind capitala, dar de fapt este un oraș plin de natură, plin de animale, cu foarte puțini oameni, o populație de 485.000 de locuitori, din câte știu, ceea ce este foarte puțin, dar este extraordinar de diferit și de frumos. A fost total diferit, cu clădirile acelea extraordinare, cu parcul botanic de lângă și contrastul este foarte mare”, a explicat Simona Radiș la podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, realizat de Ovidiu Ioanițoaia la . Ce-i drept, capitala Australiei este supranumită drept „Capitala tufișurilor”. A primit această titulatură pentru că aproximativ 45% din teritoriu este protejat sub formă de parcuri naționale și rezervații naturale. Rețeaua Canberra Nature Park cuprinde, de fapt, 39 de rezervații naturale chiar în interiorul și în jurul zonelor locuite. Printre acestea se află Black Mountain, Mount Ainslie sau Red Hill, care sunt ușor accesibile pentru plimbări, alergare și ciclism.

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Țara unde preferă să concureze Simona Radiș

Canotoarea a mai subliniat că Elveția ocupă un loc notabil în deplasările sale, mai ales dacă este vorba de cele în interes sportiv. Simona Radiș este atrasă de peisajele fascinante, dovadă că ar vrea să revină în multe dintre locurile pe care le-a vizitat deja. „Cel mai mult să concurez îmi place în Elveția. Îmi place și orașul, în Lucerna mergem noi, și mi se pare că au așa niște priveliști extraordinare. Mereu mi-a plăcut acolo. Dar, în același timp, îmi aduc aminte de un Campionat Mondial de la juniori, când am fost la Rio de Janeiro și am rămas cu amintiri foarte frumoase de acolo. Iar atunci, fiind foarte mică, am realizat abia acum că n-am știut să mă bucur deloc și mi-aș dori să mai merg o dată.

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În vacanță, probabil, fiindcă competiții momentan nu vor mai fi acolo, dar a fost un loc unde îmi doresc să mai ajung. Mi-a plăcut foarte mult în Bled (Slovenia), un orășel micuț, dar foarte frumos”, a mai spus românca. În schimb, nu i-a plăcut să concureze în Rotterdam, Olanda, pentru că a prins vreme rea.

Cu toate acestea, orașul i-a plăcut după ce concursul s-a încheiat. L-a descoperit cu alți ochi în calitate de turistă. Simona Radiș are mai multe destinații care i-au rămas în suflet, unele fiind legate și de partea sportivă. Are un palmares uriaș în canotaj, dar spune că niciodată nu a numărat medaliile pe care le-a cucerit.