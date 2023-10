Ce părere are, de fapt, Florin Ristei despre Ștefan Bănică Jr. Au lucrat împreună la X Factor: „Am avut tendința să judec”

Florin Ristei a spus ce părere are despre Ștefan Bănică Jr. Amândoi au făcut parte din juriul show-ului de talente X Factor, dar artistul a recunoscut că a avut tendința să-l judece greșit pe starul din Liceenii.

Florin Ristei, admiratorul asumat al lui Ștefan Bănică Jr

Florin Ristei și Ștefan Bănică Jr sunt două nume emblematice ale muzicii românești. Deși fac parte din generații diferite, sunt uniți de valori și principii comune, dar nu este ceva ce mai tânărul artist a știut de la început.

ADVERTISEMENT

De fapt, în podcast-ul lui Cătălin Oprișan, a dezvăluit că a avut tendința de a-l judeca pe starul din Liceenii după ceea ce alții spuneau despre el. Prima întâlnire a avut loc la o cafenea, unde ambii cântau.

„Eu cântam acolo joia, vinerea și sâmbăta, la o cafenea. A cântat și domnul Bănică odată la un eveniment. Eu m-am dus întâmplător la prânz acolo, când domnul Bănică făcea probe de sunet. Iar el, cu rigurozitate, făcea probe.

ADVERTISEMENT

Își zicea nemulțumirile, ce îi place, ce nu îi place, cu un ton ferm. Dar care mie mi-a plăcut pentru că mi-a creat profesionalism. Și mi-am creat o părere despre dânsul la prima vedere. Și tot auzeam stânga, dreapta, ‘E dificil Bănică, e așa, profesionist, e…’. Și mi se părea că toate astea erau niște plusuri”, a spus Florin Ristei

„Am avut tendința să judec și eu”

Apoi, s-au cunoscut mai bine a X Factor, , unde fiecare a ocupat câte un scaun la masa juriului. Aici și-a dat seama artistul, de fapt, că are multe de învățat de la Ștefan Bănică Jr.

ADVERTISEMENT

„În fine, am avut tendința să judec și eu după ce am auzit. Când l-am cunoscut, am găsit la el tot ce îmi place mie la muncă, cum tratează el munca și cât de serios e, cât de mult repetă, nu există să îi distragă cineva atenția. Dacă muncim, muncim, nu stai pe telefon. E disciplină, munca e disciplină”, a dezvăluit Florin Ristei despre Ștefan Bănică Jr.

Pe de altă parte, admiră la colegul său de breaslă stilul vestimentar, fraptul că nu se prezintă niciodată în public fără a arăta impecabil, lucru susținit și de Cătălin Oprișan.

„Și când îl vezi tot timpul aranjat, cu bijuteriile acolo unde trebuie. Și-a creat personajul și se vede că are respect pentru el”, a completat Florin Ristei despre stilul lui Ștefan Bănică Jr.