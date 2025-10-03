Ce părere are Jannik Sinner despre Novak Djokovic: ”Nu mă compar”

Jannik Sinner a obținut al 21-lea trofeu din cariera sportivă și al doilea la turneul ATP 500 de la Beijing, iar acum spune ce părere are despre Novak Djokovic. nu s-a ferit să dea cărțile pe față.

ADVERTISEMENT

Ce părere are Jannik Sinner despre Novak Djokovic

Jannik Sinner a făcut o declarație surprinzătoare cu privire la jucătorul profesionist de tenis Novak Djokovic, originar din Serbia. Sportivul care locuiește în prezent în Grecia esta unul dintre cei mai cunoscuți la nivel internațional.

În urmă cu puțin timp fostul lider mondial a recunoscut că nu se compară absolut deloc cu tenismenul sârb. E ferm convins că nu poate depăși recordul acestuia de la Beijing, unde a cucerit până acum trofeul de 6 ori.

ADVERTISEMENT

În 2024, Jannik Sinner l-a învins pe Novak Djokovic cu 7-6 (4), 6-3. Prin urmare, a devenit campion la Shanghai. Cu toate acestea, la cei 24 de ani ai săi nu încearcă să se asemene cu sportivul în vârstă de 38 de ani.

„Întotdeauna spun că, dacă mă compar cu Novak, el este dintr-o ligă diferită prin tot ce a realizat în cariera lui. Eu sunt doar un tânăr normal de 24 de ani care încearcă să joace cel mai bun tenis posibil.

ADVERTISEMENT

Știu că am câștigat câteva titluri importante la o vârstă fragedă, dar să vedem cât timp pot menține nivelul. Ceea ce au făcut Novak, Rafa și Roger timp de peste 15 ani a fost uimitor”, a mărturisit jucătorul profesionist de tenis, Jannik Sinner, relatează .

ADVERTISEMENT

Jannik Sinner: ”Sunt foarte fericit că am câștigat de două ori aici”

„Novak este încă aici și arată un tenis incredibil. Așa că vom vedea. Dar nu mă compar. Eu sunt aici să joc. Sunt aici să mă bucur. Sunt, de asemenea, fericit că pot spune că am câștigat de două ori aici.

Sunt foarte fericit că pot spune că am câștigat aici de două ori, apoi vom vedea în viitor”, a completat , mai arată sursa menționată mai sus.

ADVERTISEMENT

În schimb, sportivul italian are mai cuvinte de laudă pentru antrenori. Darren Cahill și Simone Vagnozzi sunt cei pentru care are numeroase aprecieri, tehnicienii fiind cei care i-au fost alături și în momentele mai puțin plăcute.

„Când l-am cunoscut era un jucător foarte bun, dar cu puțină viziune tactică. Astăzi o are, și-a îmbunătățit serviciul și jocul la fileu.

Încă lucrează la unele variane și capătă mai multă încredere atunci când urcă la fileu”, a declarat antrenorul Simone Vagnozzi despre Jannik Sinner, în urmă cu ceva vreme, scrie .

Unde își păstrează Jannik Sinner trofeele

Jannik Sinner a fost întrebat recent unde își ține trofeele pe care le-a câștigat de-a lungul timpului. Jucătorul de tenis a transmis că locuiește într-un apartament destul de mic în care nu are suficient spațiu.

Astfel, depinde de părinții săi care îi păstrează premiile în camera în care a copilărit. A crescut în nordul Italiei, unde și-a descoperit pasiunea pentru activitatea pe care o practică cu mare succes în ziua de astăzi.

Sportivul a adunat până la ora actuală 21 de premii importante. Are 16 titluri de simplu în circuitul ATP, inclusiv Turneul Campionilor 2024. De asemenea, deține patru titluri Masters 1000 la Openul Canadei 2023, Miami Open 2024, Cincinnati Masters 2024 și Shanghai 2024.

În ceea ce privește jocul la dublu, Jannik Sinner a câștigat un titlu în circuitul ATP. În prezent, traversează o perioadă extraordinar de bună în tenis.