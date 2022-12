Ce părere are Tim Burton, regizorul serialului Wednesday, despre România: ”Există acolo un amestec foarte interesant de lucruri și locuri”

Tim Burton este cel care a regizat serialul faimos de pe Netflix , ”Wednesday”, filmat România. Starul a vorbit despre impresia pe care i-a lăsat-o țara noastră, actorii de aici și Capitala.

Cu ce impresie a rămas Tim Burton despre România, în urma filmării serialului Wednesday

Tim Burton spune că a rămas plăcut impresionat de România, mai ales de oamenii de aici, pe care îi consideră foarte muncitori. De asemenea, este de părere că Bucureștiul are multe locuri frumoase și speciale, printre care Casa Scriitorilor.

”Mi-a placut foarte mult ca s-a filmat in Romania, a fost ca o noua experienta in care eram si eu pus, nu doar in partea de productie si regie film. Am crescut uitandu-ma la filme cu monstri, cu vibe-ul creat de ceea ce insemna Transilvania, Muntii Carpati si povestile cu Dracula si, sa vin sa experimentez totul direct, e ceva memorabil.

Pentru ca, de fapt, ce am descoperit la fata locului a fost ca oamenii sunt extraordinari, pe bune. Foarte muncitori, foarte atenti la detaliile mestesugului lor si asta a fost foarte inspirational pentru mine (…) Bucureștiul e un oraș care are multe lucruri de oferit, am folosit locații frumoase, Casa Scriitorilor care e un loc foarte special, există acolo un amestec foarte interesant de lucruri și locuri”, a declarat Tim Burton pentru

Ce a declarat Tim Burton despre actorii români din serialul Wednesday

George Burcea l-a interpretat pe majordomul Lurch, iar Victor Dorobanțu a jucat ”mâna” care o scoate pe Wednesday din toate problemele.

Despre Victor, Tim Burton a precizat că pentru el nu a fost doar ”o mână”, ci un personaj complet, cu care s-a comportat asemeni tuturor celorlalți actori.

”Victor a fost distribuit ca actor, nu e doar o mâna pentru mine. El e personaj complet. Am făcut audiţii ca pentru oricare actor din poveste (…)

E foarte expresiv, are o foarte bună mobilitate şi coordonare a mâinii şi a înțeles foarte bine ce înseamnă să faci actorie prin mâna ta. A fost minunat că l-am găsit exact aşa cum îmi imaginam că trebuie să fie The Thing şi că era acolo lângă noi, în România”, a mai adăugat Tim Burton.

. Serialul este transmis pe Netflix și are 8 episoade. O parte dintre locurile din România care apar în producție sunt Castelul Cantacuzino sau Conacul Olga Greceanu.