Ce părere are Toni Petrea despre posibilitatea de a o antrena din nou pe FCSB: „Nimeni nu știe ce discuții am avut cu patronul”

Toni Petrea a venit cu succes la Chindia Târgoviște. Fostul antrenor al FCSB-ului a oferit mai multe declarații cu privire la o posibilă revenire pe banca „roș-albaștrilor”.

Toni Petrea, despre posibilitatea de a o antrena din nou pe FCSB: „Nimeni nu poate ști ce discuții am avut cu patronul”

. Cu el pe bancă „lanterna roșie” din campionat, Chindia Târgoviște, a reușit să se califice în grupele Cupei României Betano și a câștigat cu locul 2 din campionat, Rapid București.

Fostul antrenor al vicecampioanei FCSB a vorbit despre posibilitatea de a o antrena din nou pe formația pregătită, actualmente de Nicolae Dică. „Nimeni nu poate ști ce discuții am avut cu patronul de la FCSB. Doar s-au făcut supoziții și presupuneri. Nu vreau să mai vorbesc, sunt acum antrenor la altă echipă.

Niciodată să nu spui niciodată (n.r. – despre o revenire la FCSB). Însă e greu să vorbesc acum, am alte planuri, alte obiective”, a declarat Anton Petrea, în cadrul emisiunii Fotbal Club, de la .

Anton Petrea a dezvăluit de ce a ales să revină a doua oară la FCSB: „Am fost entuziasmat”

Anton Petrea a condus FCSB-ul în două rânduri, respectiv iulie 2020 – mai 2021 și noiembrie 2021- iulie 2022. Antrenorul Chindiei a dezvăluit motivele care au stat în spatele deciziei de a reveni la FCSB în toamna anului trecut.

„Am fost sunat de către conducerea clubului, să revin. Inițial am refuzat, am zis că nu este momentul, să mai așteptăm. Au insistat, apoi am discutat cu managerul, cu MM. Am aflat niște discuții din vestiar vizavi de posibila mea revenire.

M-am bucurat că jucătorii au fost entuziasmați de faptul că aș putea reveni. Am fost entuziasmat. Acesta a fost motivul pentru care am decis să revin la FCSB”, a mai spus Toni Petrea.

Replica dată de Toni Petrea lui Antonio Sefer după discursul de la finalul meciului Chindia Târgoviște – Rapid

Chindia Târgoviște a câștigat prima partidă în campionat în fața Rapidului. La finalul meciului, Antonio Sefer a răbufnit la adresa dâmbovițenilor. „Sunt echipele astea mici care se bucură pentru orice fază, se apără cu toți jucătorii, iar la final se bucură ca și cum ar fi câștigat un campionat”, a adăugat Antonio Sefer.

din meciul cu Chindia. „Of. Cred că jucătorii tineri sau cu mai puțină experiență ar trebui să gândească înainte ce vorbesc.

Pentru că la fotbal nu poți să judeci. Fiecare om, fiecare echipă, fiecare antrenor are stilul lui. E important ceea ce faci tu pe teren nu adversarul. Cum se apără, cum atacă”

„Dacă tu nu ești în stare să reușești să creezi situații de poartă nu e vina adversarului. E tânăr, încă nu realizează ceea ce spune, dar un jucător de valoare care cu siguranță se va maturiza”, a declarat Toni Petrea.