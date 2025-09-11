Sport

Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți

Ce pasiune suprinzătoare are Ioana Țiriac. Tânăra demonstrează că îi plac aceleiași lucruri ca și tatălui ei, miliardarul Ion Țiriac.
Claudia Şoiogea
11.09.2025
Ce pasiune periculoasa are Ioana Tiriac unica fiica a lui Ion Tiriac Mostenitoarea imperiului Tiriac ia uimit pe toti
Ce pasiune are Ioana Țiriac. Sursa foto: Instagram

Ce pasiune are fiica lui Ion Țiriac. Ioana Țiriac le-a demonstrat tuturor că așchia nu sare departe de trunchi. Similar tatălui ei, Ioana este atrasă de lucrurile periculoase, care implică multă adrenalină și curaj.

Ce pasiune are Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac

Ioana Țiriac este o prezență destul de discretă în spațiul public. Totuși, cei care o urmăresc pe fiica lui Ion Țiriac pe Instagram au avut ocazia să descopere un lucru nou despre ea. Și anume, faptul că Ioana Țiriac are o pasiune periculoasă, dar pe care, cel mai probabil, a moștenit-o de la tatăl ei.

Surprinzător sau nu, fiica omului de afaceri este pasionată de vânătoare. Recent, pe pagina sa de Instagram, Ioana Țiriac a postat o imagine în care se putea observa o pușcă sprijinită de un rastel. Deși pe mulți i-a luat prin surprindere, au existat și fani care se așteptau ca Ioana să moștenească această pasiune de la tatăl ei.

ioana țiriac vânătoare pasiune
Ioana Țiriac este atrasă de vânătoare. Sursa foto: Instagram

Cine este Ioana Țiriac

Ioana Țiriac este unica fiică a omului de afaceri Ion Țiriac. Mama sa este Sophie Ayad, jurnalista care a fost împreună cu Ion Țiriac în anii ‘90. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Ion Țiriac organiza turnee la Essen, Stuttgart și Hanovra, iar Sophie Ayad lucra ca jurnalistă la revista Bunte.

Ioana Țiriac a studiat în străinătate, mai exact în Statele Unite ale Americii. Unica fiică a lui Ion Țiriac a absolvit jurnalismul la Universitatea din Miami, după care a devenit agent imobiliar la o firmă renumită din Emiratele Arabe Unite.

Ion Țiriac organizează cele mai cunoscute partide de vânătoare din România

Ion Țiriac este recunoscut datorită pasiunii sale pentru vânătoare. De-a lungul timpului, omul de afaceri a organizat mai multe astfel de partide la noi în țară. Unele dintre ele au avut invitați celebri, iar partida de vânătoare din decembrie 2024 i-a adunat pe prințul Dimitrie Sturdza, Stefano Ricci, Cristiano Erberto, Klaus Mangold și pe Wolfgang Porsche.

Partidele de vânătoare organizate de Ion Țiriac sunt celebre în România. Acestea reprezintă ocazia perfectă pentru ca miliardarii să își exercite liber pasiunea pe care o au. De fiecare dată când au ajuns la noi în țară, miliardarii au aterizat cu avioane private, care nu au făcut decât să le confirme statutul și puterea.

Fiecare partidă de vânătoare se desfășoară după anumite reguli. De exemplu, fiecare miliardar are voie să împuște un singur mistreț. La finalul partidei de vânătoare, cei care au participat primesc drept trofeu colții mistreților pe care i-au împușcat.

ADVERTISEMENT

De obicei, în urma unor astfel de partide de vânătoare, carnea de mistreț este donată în scopuri caritabile. Aceasta este supusă unor analize sanitar-veterinare, după care ajunge la centrele de copii sau la căminele de bătrâni.

Claudia Șoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik.
