Ce pasiuni are dincolo de micile ecrane Andi Moisescu de la Românii au talent? ”M-am apucat la 41 de ani”

Andi Moisescu a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, ce pasiuni are, dincolo de micile ecrane. Juratului de la Românii au talent îi place foarte mult snowboarding-ul, sport de care s-a apucat la 41 de ani.

Ce pasiuni are Andi Moisescu de la Românii au talent, dincolo de micile ecrane

După aproape 30 de ani de schi, a încercat un sport nou, la 41 de ani, și anume snowboarding-ul, care a ajuns să fie preferatul său.

În urmă cu nouă ani, juratul de la Românii au talent a fost luat de niște prieteni la Innsbruck, acolo unde aceștia i-au dat placa de snowboard, lucru pentru care le va fi întotdeauna recunoscător.

“N-a mai fost nevoie decât de o placă de snowboard (de la aceiași prieteni, să le dea Dumnezeu sănătate, căci o să le fiu recunoscător toată viața) și a doua zi eram în magazin, la Tibi, după legături & boots.

M-am agățat din mers și de pantalonii ăștia din imagine, iar geaca am împrumutat-o. Am pus totul în portbagaj și sâmbătă dimineața, pe 23 martie 2013, am început, așa cum scriam în dreptul fotografiei, pe Instagram, o nouă viață.”, a declarat Andi Moisescu pentru .

Prietenii l-au ajutat pe Andi Moisescu să învețe toate “secretele” acestui sport de iarnă, care l-a făcut să uite de orice și să se simtă liber.

“Am uitat și ce vârstă am și cum mă cheamă, și cu ce mă ocup. Am început să visez numai snowboarding. Nici nu știu ce să zic că m-a prins mai tare. Cel mai probabil senzația de libertate.

O contradicție, la prima vedere, ar fi tentați să spună unii, din moment ce ai ambele picioare prinse. Și exact aici e farmecul. Că deși sunt prinse, cumva nu m-am simțit niciodată mai liber.”, a mai declarat vedeta de televiziune.

Andi Moisescu: “Nu știu cum ar fi arătat viața mea fără snowboarding”

i-a învățat și pe copii acest sport și nu-și imaginează cum ar fi arătat viața sa dacă nu s-ar fi apucat de snowboarding. Deși s-a apucat la 41 de ani, Andi Moisescu spune că a întinerit cu cel puțin 10 ani de când s-a urcat pentru prima dată pe placă.

“Nu știu cum ar fi arătat viața mea fără snowboarding, de 9 ani încoace. Nici nu vreau să-mi închipui. (…)

Pentru că am uitat să vă spun un amănunt esențial. M-am apucat de snowboarding la 41 de ani. Și ceea ce vă pot asigura, e că primul sentiment pe care l-am avut în momentul în care m-am întors acasă de la Harghita Mădăraș, atunci, în primul meu an de snowboarding, e c-am întinerit cu cel puțin zece.”, a mai spus Andi Moisescu.

Ce pasiune mai are juratul de la Românii au talent

În afară de snowboarding, Andi Moisescu mai este pasionat de muzica electronică. În tinerețe, îi plăcea să mixeze, pasiune pe care o are și acum.

Înainte ca toate spectacolele și festivalurile să fie anulate din cauza pandemiei de COVID-19, realizatorul emisiunii Apropo TV acceptase să mixeze muzică pe scena de la Untold.

De-a lungul timpului, Andi Moisescu a fost invitat de mai multe ori la diverse petreceri pentru a fi DJ. Această pasiune a început din liceu, atunci când punea muzică la petrecerile cu colegii.

A continuat apoi să pună muzică la radio, unde și-a câștigat primii bani, la doar 17 ani.

“În liceu am început să pun muzică pe la petreceri, iar după aceea, după Revoluție, pentru că pe mine Revoluția m-a prins în clasa a XI-a, am și intrat la primul post de radio care a emis atunci: Uni-Fun Radio.

A început să emită pe 11 ianuarie 1990. La 17 ani am intrat la radio și, în același timp, am început să pun și muzică în discoteci, așa se chemau pe vremea aia. Așa am câștigat primii bani.”, a declarat Andi Moisescu, potrivit .