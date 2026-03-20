Ce pasiuni are noul fundaș de la Dinamo. Vorbește cu accent limba română și îl admiră pe Asasinul cu față de copil

Matteo Duțu a plecat de la AC Milan și este noul fundaș al dinamoviștilor, cu un contract semnat până în 2029. Iată ce pasiuni are tânărul care vorbește cu accent limba română. Fotbalistul a recunoscut că îl admiră pe Asasinul cu față de copil, dar are și alte obiceiuri și pasiuni.

Hobby-urile celui mai nou fundaș de la Dinamo

Joacă fotbal de la vârsta de 5 ani, dragoste care i-a fost insuflată de unchiul și fratele mai mare. Născut și crescut în Italia, fundașul a vorbit deschis despre hobby-urile pe care le are în afara terenului de sport. Deși nu stăpânește foarte bine limba română, sportivul a recunoscut că vrea să recupereze lipsurile pe care le are la acest capitol, mai ales că acum a ajuns în țară.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme, Duțu a dezvăluit că admiră mai multe vedete din NBA. Unul dintre idolii săi este celebrul Steph Curry, un jucător profesionist de baschet american.

În momentul de față, acesta evoluează pe postul de conducător de joc pentru Golden State Warriors din National Basketball Association (NBA). Într-un fragment din cartea sa, intitulată Golden, Curry a dezvăluit care este originea poreclei Asasinul cu față de copil.

De ce i se spune lui Steph Curry Asasinul cu față de copil

Concret, a primit această titulatură după un meci în care a fost pus să joace pe o altă poziție decât cea în care era obișnuit. Antrenorul l-a folosit drept momeală și a încercat să-și păcălească adversarii. Nu toate au mers însă perfect, dar, în cele din urmă, Curry a luat totul pe umerii săi.

La un time out le-a transmis coechipierilor că nu vor pierde și că vor termina meciul în forță. A cerut mingea cât mai des, a dat două coșuri rapide de 3 puncte și a schimbat complet tonul jocului. Queensway Saints au câștigat în acea zi, una în care s-a născut și porecla de Asasinul cu față de bebeluș.

Ce alte hobby-uri mai are fundașul român

În plus, Matteo Duțu a subliniat că adoră viteza din „Marele Circ”. Lewis Hamilton este un alt sportiv de renume pe care-l urmărește cu mare interes, după ce acesta a semnat cu Ferrari. Mai mult decât atât, are numai cuvinte de laudă pentru Alessandro Nesta. De la Real Madrid îi preferă pe Rüdiger și Pacho.

„Mă uit la NBA de fiecare dată când îmi permite timpul. Îl admir pe Stephen Curry. Dar sunt la fel de pasionat și de Formula 1. Preferatul meu? Lewis Hamilton! Îl urmăream de mic, din vremurile în care câștiga toate cursele”, a spus tânărul, pentru .

Care este cel mai mare vis al sportivului

„Îmi place să mă joc pe FIFA pe PlayStation cu prietenii mei. Cu siguranță să câștig o Cupă Mondială. Este cel mai mare vis pe care un copil sau un fotbalist îl poate avea. Cât despre următoarele obiective, să ajung la prima echipă cu acest tricou.

Am ales și numărul 13 aici în onoarea idolului meu, Nesta. Nu mă gândesc la numărul cu ghinion. Sunt de cinci ani cu naționalele României, așa că vreau să ajung și la prima reprezentativă. Ăsta e obiectivul meu.

Toți ai mei, părinții, bunicii, sunt din România, așa că aceasta e opțiunea. Dar nu se știe niciodată ce se va întâmpla mai departe, dincolo de planul meu”, a explicat cu altă ocazie fostul fundaș al lui AC Milan.

De-a lungul timpului a primit sfaturi importante de la jucători de renume. Luka Modric, veteranul din lotul milanezilor, a fost cel care l-a îndemnat că ia jocul în serios, dar să-l gândească foarte simplu.

Ajuns în România, Duțu a beneficiat de suspendarea lui Boateng și a intrat titular pentru Dinamo în meciul cu Rapid. Nu a terminat meciul și pentru că . A primit două etape de susepndare urmând să plătească și o amendă de 3.000 de lei.

Cota de piață a lui Matteo Duțu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, este de 250.000 de euro. .