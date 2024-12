Ce pățesc persoanele care stau jos mai mult de 6 ore pe zi. Cât de periculos este, de fapt

Fie că ne petrecem ziua la calculator, ne uităm la seriale pe canapea sau călătorim cu mașina, statul prelungit pe scaun a devenit parte din rutina noastră zilnică. Din păcate, acest obicei nu aduce vești bune pentru sănătatea noastră. Dimpotrivă, poate fi exprem de nociv.

Ce ți se întâmplă dacă stai jos mai multe de 6 ore pe zi

Când stăm prea mult timp jos, organismul nostru începe să sufere în tăcere. La prima vedere pare un lucru banal, dar specialiștii ne avertizează că nu e de glumă. Cercetările arată că cei care stau jos mai mult de 6 ore pe zi pot dezvolta probleme grave de sănătate, de la diabet, boli cardiovasculare, până la depresie.

În primul rând, apar dereglări la nivelul circulației. Statul prelungit pe scaun reduce fluxul sanguin, mai ales în picioare, ceea ce poate duce la formarea cheagurilor.

Potrivit unui studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology, riscul de probleme cardiovasculare crește considerabil, scrie Aceste persoane sunt predispuse la infarct sau accident vascular cerebral, indiferent dacă fac exerciții fizice.

Pe deasupra, diabetul ne poate da bătăi de cap dacă stăm prea multe ore pe scaun. Cercetătorii au descoperit că zahărul din sânge începe să o ia razna, chiar și la persoanele care nu au avut niciodată probleme cu glicemia. După prea multe ore de inactivitate, scade sensibilitatea organismului la insulină și atunci

La fel de important este impactul devastator asupra posturii corpului. Orele îndelungate petrecute într-o poziție nefirească își pun amprenta asupra coloanei vertebrale, gâtului și umerilor. Mușchii fesieri și cei ai picioarelor încep să-și piardă treptat din tonus din cauza lipsei de activitate, crescând astfel riscul de accidentări și probleme de mobilitate.

De asemenea, sedentarismului prelungit duce la kilograme în plus și o cumulare de grăsimii, în special în zona abdominală.

Să nu mai vorbim de faptul că persoanele sedentare sunt mult mai predispuse Lipsa activității fizice duce la producția redusă de endorfine și serotonină, substanțele chimice responsabile pentru starea noastră de bine.

Persoanele sedentare au un risc de mortalitate cu 19% mai mare

Conform unui studiu publicat în The Lancet, cei care stau jos mai mult de 6 ore pe zi au un risc de mortalitate cu 19% mai mare față de persoanele mai active. Vestea bună e că puțină mișcare poate să mai dreagă busuiocul, chiar dacă nu rezolvă complet problema. Iată ce poți face:

Specialiștii recomandă pauze regulate la fiecare oră, în care să ne ridicăm și să ne mișcăm pentru câteva minute, potrivit sursei menționate.

Achiziționarea unui birou reglabil, care îți permite să lucrezi din picioare, cât și așezat, poate face o diferență semnificativă.

Mai mult, este important să introduci câteva exerciții fizice regulate în program, fie că vorbim despre o simplă plimbare, stretching sau yoga.

Acordă o atenție deosebită posturii tale și asigură-te că scaunul și biroul sunt ajustate corect ca să nu pui presiune asupra coloanei.