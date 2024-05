Ce pățești dacă ai băut o sticlă de apă din supermarket înainte să o plătești. Ce spune regulamentul, de fapt

Ce se poate întâmpla dacă ești la supermarket și deschizi o sticlă de apă sau ambalajul oricărui alt produs, înainte să-l plătești? Clienții care au făcut acest lucru au trecut prin situații stânjenitoare. Ce spune regulamentul despre acest obicei?

Ce pățești dacă ai băut o sticlă de apă din supermarket înainte să o plătești. Poți avea probleme

Ai putea avea probleme dacă deschizi o sticlă de apă sau ambalajul unui alt produs din supermarket, în timp ce îți faci cumpărăturile. Chiar dacă intenționezi să plătești produsul respectiv când ajungi la casa de marcat, poți fi acuzat de furt. Reprezentanții magazinului pot chema poliția.

Poți ajunge într-o situație stânjenitoare dacă ai băut dintr-o , înainte să o plătești. În cele mai multe cazuri, nu se vor lua măsuri legale. Dar, cu siguranță, angajații din magazin îți vor face observații pe această temă.

Mai mulți oameni au relatat aceste experiențe pe rețelele de socializare. Se pare că au trecut prin situații extrem de inconfortabile, după ce au consumat un produs în supermarket, deși au păstrat ambalajul cu intenția de a-l plăti.

”Consumarea produselor în supermarket înainte să fie achitate poate fi considerată furt? Am fost amenințat cu poliția din acest motiv, deși am pus produsul înapoi coș după ce l-am desfăcut”, a scris un utilizator pe

Ce a pățit un client după ce a deschis o sticluță cu apă. „Nu consider că am furat nimic”

În timp ce se afla la cumpărături, clientul în cauză a desfăcut o sticluță de apă pentru a-i potoli setea copilului cel mic. Sticla de apă a fost așezată apoi în coșul de cumpărături, pentru a fi plătită la final. Un paznic al magazinului, care a văzut ce s-a întâmplat, i-a amnenițat furios că va chema poliția pentru că au comis un furt.

„Am insistat să vorbesc cu responsabilul magazinului. Acesta a venit, a văzut sticla, a văzut și că în cărucior se afla marfă de peste 300 de lei, și a considerat că este ok să nu cheme poliția insistând totuși că ceea ce am făcut esteun furt.

Nu consider că am furat nimic având în vedere că nu am părăsit incinta magazinului fară a-mi achita cumpărăturile inclusiv acea sticla și nici nu am avut intenția de a oculta ceea ce am făcut. Intrebarea mea este, dacă desfac un produs în magazin este declarat furt?”, a postat acesta pe grupul citat.

Un avocat i-a venit în ajutor clientului și i-a răspuns la postare în felul următor:

„Aceasta este speță des întâlnită și predată studenților de la Drept. Problema se pune când se dobândește proprietatea unui bun: în momentul când se achiziționează produsul sau în momentul când se pune în coș produsul?

„Bineînțeles, că această speță a rămas cu răspuns deschis și intens dezbătută, însă având în vedere că nu ați abandonat produsul desigilat, ci l-ați achiziționat, nu ar trebui să vă îngrijoreze acest aspect, deși nu trebuie să devină o practică”, a explicat avocatul Carmen Matei pe grupul respectiv.

Magazinele au propriul regulament

Fiecare magazin are propriul regulament privind consumul de alimente în incintă. În unele supermarketuri, astfel de anunțuri sunt spuse la difuzoare, însă nu specifică care sunt consecințele pentru cei care consumă produse în magazin.

Probleme sau la produsele de patiserie. Dacă se deschide ambalajul unui produs alimentar, este important ca codul de bare să nu fie deteriorat, astfel încât marfa să poată fi scanată de casier fără probleme, scrie t-online.de.