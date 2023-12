Ce pățești dacă nu te speli dimineața pe față. Cum îți este afectat tenul dacă treci peste acest obicei

Curățarea tenului este o etapă importantă din rutina zilnică de îngrijire. Pielea are mult de suferit în lipsa spălatului pe față, dimineața, de exemplu. Dacă ai probleme precum acneea, sebumul în exces sau o rigiditatea la atingere, în mod cert atenția trebuie să fie una mare.

Cum suferă tenul tău dacă nu-l speli dimineața

Spălatul pe față, când ne trezim, are o serie de beneficii. Nu doar că ne revigorează, dar ne și îndepărtează impuritățile acumulate noaptea, în timpul somnului. Foarte multe bacterii se iau de pe lenjeria de pat, mai ales de pe fața de pernă.

De pe fața de pernă luăm cei mai mulți microbi, din cauză că stăm lipiți cu tenul. Ca să-i eliminăm, puem utiliza bicarbonatul de sodiu ca exfoliant natural, zațul de cafea sau zahărul. Ulterior, nu doar că vei avea o textură curată a pielii, dar și mai strălucitoare.

În schimb, dacă omiteți ca dimineața să vă curățați tenul, rezultatele nu vor fi cele la care vă așteptați, dimpotrivă: riscați să vă treziți cu acnee sau acnee mai severă dacă aveți deja, să măresc reziduurile de sebum sau, în cel mai rău caz, poți dezvolta o afecțiune dermatologică.

Tenul capătă o textură aspră dacă nu este îngrijit. ”Tenul uscat necesita ingrijire suplimentara, intrucat este predispus la aparitia ridurilor si liniilor fine. Acest lucru este valabil mai ales in lunile de iarna cand devine mai uscat, poate exista senzatie de tensiune sau se poate exfolia”, spune medicul dermatolog , Karina Ilonca, potrivit

Cum ne îngrijim corect tenul

Drept urmare, pentru o piele sănătoasă, hidratată și strălucitoare. În același timp, atitudinea ta este mai încrezătoare și mai jovială. Nu uita ca de fiecare dată să aplici, pe timp de zi, și o cremă cu SPF, ideal cu protecție 50+.

Pe lângă faptul că , și seara este importantă. Noaptea, înainte de a te pune la somn, folosește un acid hialuronic. Medicii dermatologi mai sugerează și să folosiți creme pe bază de alfa-hidroxizi acizi.

”Atat AHA, cat si vitamina C ajuta in reducerea liniilor fine si a altor semne de imbatranire. Astfel, poti obtine un rezultat rapid prin folosirea pe parcursul zilei a unei creme hidratante sau ce contine vitamina C si a unei creme pe baza de AHA pe perioada noptii. Majoritatea marcilor cunoscute au creme hidratante si care contin produsii amintiti mai sus.

Daca ai tenul uscat care are tendinta de a se exfolia, este rosu si prezinta niste placi pruriginoase care formeaza cruste, se recomanda consult medical pentru a exclude eczema. Eczema, denumita si dermatita atopica, este considerata o afectiune ereditara care apare pe tot parcursul anului”, a mai explicat dr. Karina Ilonca.