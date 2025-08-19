Ce pedeapsă a primit mercenarul lui Călin Georgescu după ce și-a terorizat vecinii. Care a fost valoarea prejudiciilor provocate de Horațiu Potra

Pe 1 august 2025, Parchetul General a audiat 18 inculpaţi cercetaţi pentru tentativă la infracţiunea de acţiuni contra ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică. Trei dintre inculpaţi au fost arestaţi preventiv, 11 au fost plasaţi în arest la domiciliu şi patru sub control judiciar. Audierile au fost în legătură cu operaţiunile din 26-27 februarie 2025, când au fost făcute 47 de percheziţii la adrese unor apropiați ai lui Călin Georgescu, între care Horaţiu Potra şi Eugen Sechila.

Horațiu Potra a venit înarmat cu o secure

Pe 4 august, Călin Georgescu a fost la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru ca procurorii să-i aducă la cunoştinţă faptul că au schimbat încadrarea juridică a faptelor în dosarul în care este cercetat pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în care sunt cercetaţi mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra. Recent, Potra a mai primit o veste legată de un dosar în care a fost dat în judecată de niște vecini din Mediaș, și un grajd împrejmuitor pe un teren aflat în litigiu.

În dosarul de la Judecătoria Mediaș, consultat de FANATIK, se menționează că vecinii lui Potra au arătat că de mai mulţi ani folosesc în mod paşnic, public, continuu, o suprafaţă de teren extravilan, păşune, de circa 14.400 metri pătrați. Aceștia au declarat că, de la afârşitul lunii septembrie 2022, de nenumărate ori, Horațiu Potra, de multe ori însoţit şi de alte persoane, i-a ameninţat verbal, cu acte de violenţă, ultima dată în data de sâmbătă, 05.11.2022, după ce la începutul lunii septembrie 2022 le-a trimis o notificare, acesta fiind primul act de tulburare a liniştitei posesii a lor asupra terenului.

Vecinii au arătat că, de la ameninţări, Horațiu Potra a trecut la fapte, în sensul că, cu un topor (secure), cu care a venit înarmat, le-a distrus gardul electric împrejmuitor, cu stâlpi şi două porţi de la ţarcul de oi, topor cu care a lovit şi saivanul oilor proprietatea acestora. Ei au spus că amenințarea lui Horațiu Potra datează din data de 05.11.2022, când i-a ameninţat că, în scurt timp, le va distruge saivanul oilor şi că le va tăia şi toate oile.

Reclamanții au cerut ca Horațiu Potra să fie obligat să le refacă cele distruse, iar în caz de refuz, să fie autorizaţi ei să facă acest lucru, pe cheltuiala acestuia, iar în subsidiar să le plătească contravaloarea acestora. Au mai solicitat obligarea lui Horațiu Potra şi la plata daunelor morale, deoarece, prin ameninţările şi faptele sale, le-a produs o mare temere, reală, cu atât mai mult cu cât sunt persoane în vârstă şi deosebit de bolnavi, pe de o parte, iar pe de altă parte, toţi au fost marcaţi de cele întâmplate, pârâtul atentând la munca şi persoana lor, fiind împiedicaţi de a-şi mai creşte oile, ca şi pentru faptul că au suferit, şi deoarece la cele de mai sus, a fost prezent şi nepotul şi fiul lor în vârsta de numai 12 ani, acesta speriindu-se foarte tare, tremurând de frică o bună bucată de vreme, trezindu-se noaptea din pat, având coşmaruri cu transpiraţii.

Prejudiciul s-a ridicat la 9.300 lei

În data de 19.01.2023 reclamanţii au completat cererea de chemare în judecată, solicitând obligarea pârâtului şi la plata sumei de 5.000 lei reprezentând contravaloarea saivanului pentru animale distrus după introducerea acţiunii. În motivare, au arătat că după introducerea cererii de chemare în judecată, Horațiu Potra le-a distrus saivanul folosit pentru adăpostirea animalelor prin tăierea materialului lemnos cu o drujbă, motiv pentru care au fost nevoiţi să vândă oile, deoarece nu au mai avut unde să le adăpostească.

Din planşele fotografice regăsite la dosar precum şi din declaraţiile martorilor, inclusiv a celor propuşi de pârât (care au arătat că Horațiu Potra s-a deplasat la imobilul folosit de reclamanţi), rezultă că acesta a exercitat acte de tulburare a posesiei reclamanţilor (exercitată din anul 1966 conform declaraţiilor martorilor), inclusiv prin acte de violenţă constând în distrugerea împrejmuirii şi a adăpostului pentru animale, în toamna anului 2022, cu mai puţin de un an înaintea introducerii cererii de chemare în judecată.

Având în vedere că tulburarea posesiei reclamanţilor s-a făcut prin acte de violenţă, respectiv prin distrugerea împrejmuirii şi a adăpostului pentru animale, acţiunea posesorie poate fi introdusă chiar şi de cel care exercită o posesie viciată, cu toate că reclamanţii din prezenta cauză exercitau o posesie utilă, potrivit celor reţinute în paragrafele precedente. Instanța a aratăt că în cauză, se constată îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale a pârâtului Horațiu Potra, fapta ilicită constând în distrugerea parţială a împrejmuirii şi a adăpostului pentru animale, edificate de reclamanţi pe terenul pe care îl posedă, prejudiciul ridicându-se la valoarea totală de 9.300 lei, potrivit raportului de expertiză judiciară întocmit de expertul judiciar.

Instanța a respins plata despăgubirilor morale

Chiar dacă niciunul din martorii audiaţi în cauză nu a arătat expres că l-a văzut pe pârâtul Horațiu Potra distrugând bunurile reclamanţilor, martorii au arătat că există un conflict între părţi referitor la folosinţa terenului, cel din urmă martor a precizat că a fost de mai multe ori împreună cu Potra la terenul pârâţilor. De asemenea, martorii au arătat că, după incident, reclamanţii le-au spus că Horațiu Potra este cel care a tăiat gardul şi o parte din adăpostul pentru animale, distrugerile putând fi observate în planşele fotografice de la dosar.

Instanța a arătat că, reţinând că între reclamanţi şi pârât există un conflict legat de folosinţa terenului, că pârâtul Horațiu Potra s-a deplasat de mai multe ori la terenul folosit de reclamanţi, însoţit de martor, şi că a fost produs un prejudiciu cert şi evaluat în bani, constată că Potra se face vinovat de distrugerea bunurilor reclamanţilor, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru atragerea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Astfel, instanţa a menționat că îl va obliga pârâtul Horațiu Potra să plătească reclamanţilor suma de 9.300 lei reprezentând prejudiciu material cauzat prin distrugerea împrejmuirii şi a adăpostului pentru animale, edificate pe terenul aflat în posesia acestora, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Instanţa a menționat că va respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamanţilor de obligare a pârâtului la plata despăgubirilor reprezentând contravaloarea prejudiciului moral în cuantum de 1.500 lei, în prezenta cauză nefiind propuse şi administrate probe din care să rezulte că reclamanţii au suferit un astfel de prejudiciu prin actele de tulburare a posesiei întreprinse de pârât. S-a mai arătat că reclamanţilor suma de 9.892,6 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Aceste decizii au fost luate de Judecătoria Mediaș pe 1 august 2025. Reclamanții au formulat apel, iar următorul termen din dosar a fost stabilit pentru 30 septembrie 2025.