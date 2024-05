Ce pedeapsă a primit o femeie care a vandalizat mașina greșită. Aceasta a vrut să se răzbune pe soț

O femeie din București a primit o sentință de în ultima zi a anului 2022 și a încercat să o incendieze, crezând că este mașina partenerului său, cu care avusese o ceartă.

Închisoare pentru o femeie care a vandalizat mașina greșită

Din cauza întunericului, . Evenimentul a avut loc cu doar câteva ore înainte de Revelion, când proprietarul mașinii vandalizate, un locuitor al Capitalei care se pregătea să plece din țară, a găsit vehiculul complet distrus în parcare.

„Când am coborât la mașină, un haos. Toată mașina spartă, geam, parbriz, luneta, oglinzile, toată mașina lovită, turnată benzină, motorină.

M-am speriat pentru că am crezut că cineva îmi vrea răul, iar după, la o săptămână, după ce am anchetat și am văzut că e o doamnă și nu un domn, au început probleme în relație. Soția credea că am vreo legătură cu vreo altă fată. Și că a venit să se răzbune pe noi”, a spus pentru .

Ce le-a spus femeia anchetatorilor

Femeia suspectă a fost identificată cu ajutorul camerelor de supraveghere și prinsă un mois mai târziu, în trafic, conducând aceeași mașină ca în noaptea atacului, însă fără a deține permis de conducere.

„Mă certasem cu soțul și am ieșit să mă liniştesc. Și am avut impresia că a venit să mă urmărească. Tatăl lui avea mașina asemănătoare ca detaliu, culoare identică, noapte, plus supărarea plus oboseala… A ieșit nenorocirea asta” a spus acuzat în mărturie, potrivit sursei citate.

Deși suspecta nu a mai putut fi găsită pentru a fi prezentă la proces, judecătorii au emis o sentință în lipsă, găsind-o vinovată de distrugere și conducere fără permis.

Pedepsa primită a fost de opt luni de închisoare, iar magistratul a decis executarea efectivă a sentinței. De asemenea, femeia va trebui să plătească pagubele păgubitului, estimându-se la puțin peste zece mii de lei.

Suspecta, care susține că află abia acum despre verdictul procesului, nu mai poate face apel la sentință, deoarece este prea târziu. Astfel, ea va merge după gratii.