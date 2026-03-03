Ce pedeapsă riscă Keita de la Rapid după ce a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului!

ADVERTISEMENT

se află în mari probleme. Jucătorul lui Costel Gâlcă ar fi lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului, ba chiar s-a prezentat la antrenamentul giuleștenilor ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru acest gest, africanul ar putea ajunge după gratii dacă victima, aflată în acest moment la ATI, moare.

Kader Keita riscă închisoarea după ce a provocat un accident grav. Ce spune legea

Ivorianul ar fi lovit în această dimineață un pieton, după care a fugit de la locul accidentului. Femeia se află într-o situație critică la Spitalul Clinic de Urgență București unde este internată la terapie intensivă.

Pe lângă lovirea unui pieton, ivorianul poate fi judecat și pentru plecarea de la locul accidentului. Pentru părăsirea locului accidentului fără acordul poliției după lovirea unui pieton, legea prevede închisoare de la 2 la 7 ani. Permisul îi este anulat și se consideră infracțiune chiar dacă victima nu este grav rănită, ceea ce nu este cazul.

În funcție de ceea ce se va întâmpla cu victima, el riscă ani grei de închisoare. Dacă va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă, i se va deschide un dosar penal, iar pedeapsa va depinde de zilele de îngrijiri medicale. Însă, în cazul în care pietonul moare, el va fi cercetat pentru ucidere din culpă, iar pedepsele devin substanțial mai mari, la care se adaugă și părăsirea locului accidentului.

„Părăsirea locului accidentului (Art. 338 Cod Penal): Dacă un accident a rezultat în rănirea unei persoane, conducătorul care părăsește locul faptei fără încuviințarea poliției se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Vătămarea corporală din culpă (Art. 196 Cod Penal): Se pedepsește separat, în funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale necesare (rănire gravă)”, se arată în codul penal, conform

Când nu se consideră infracțiune plecare de la locul accidentului

În cazul lui Kader Keita, plecarea de la locul accidentului este clar considerată o infracțiune, iar fotbalistul va suporta consecințele desăvârșirii ei. Cu toate acestea, gestul nu este încadrat ca infracțiune de fiecare dată, iar în multe situații, în funcție de împrejurări, persoanele care părăsesc locul accidentului nu au de suferit din punct de vedere legal.

Spre exemplu, dacă pagubele au fost doar materiale. O altă situație în care plecarea de la locul accidentului este legală apare atunci când duci tu însuți victima la spital, după care revii imediat la locul cu accidentului.