Ce pensie are cântăreața preferată a soților Ceaușescu. Ștefania Rareș își anunță retragerea: ”Am lucrat la protocol zero”

Ce pensie are Ștefania Rareș, cântăreața preferată a soților Ceaușescu

ne anunță, în exclusivitate, că s-a cam retras de pe scenă, căci are deja o vârstă și își dorește să lase loc generațiilor viitoare. Ștefania Rareș nu ține cu dinții să moară în fața publicului, așa că acum își trăiește bătrânețea, bucurându-se de pensie. De altfel, și problemele de sănătate pe care le are o împiedică să mai fie atât de activă. Coloana îi joacă feste, fapt pentru care folclorista stă mai mult în casă.

Contactată de FANATIK pentru a afla ce mai face și care e motivul pentru care apare tot mai rar în fața publicului, doamna Ștefania Rareș ne-a mărturisit adevăratele motive pentru care a ales să stea în umbră. muzicii populare românești ne-a spus că a oferit suficient de mult culturii și că veteranii folclorului ar trebui să dea voie noii generații să se afirme.

Cântăreața preferată a soților Ceaușescu ne-a dezvăluit că niciodată nu s-a plâns de faptul că munca ei a fost slab plătită, având un salariu frumușel înainte de Revoluția din 1989, când a decis să se pensioneze. Vorbind despre pensie, Ștefania Rareș ne-a mărturisit că ia undeva la 4.500 de lei acum și nu știe cu cât îi va crește, căci nu a primit încă decizia de recalculare. Interpreta de muzică populară face lumină, astfel, cu privire la pensia ei, căci în urmă cu ceva timp s-a scris că ar primi doar 2.000 de lei.

Ștefania Rareș: „Am ajuns acum la 4.500 de lei”

„Eu încă nu am primit decizia de recalculare a pensiei. După Revoluție, eu m-am pensionat, dar am lucrat cu contracte ani de zile, cu televiziunile, cu impresarii cu care am făcut contracte, pentru care am plătit impozite. Nu știu cu banii ăia dacă îmi adaugă ceva sau nu îmi adaugă.

Nu am avut 2.000 niciodată, nici când am ieșit la pensie, pentru că eu am fost la un ansamblu de categoria întâi. Am lucrat la protocol zero tot timpul și eu am ieșit la pensie cu 3.800 de lei. Pe urmă, au scăzut, s-au schimbat banii, iar am crescut și am ajuns, așa, acum la 4.000-4.500 de lei am”, a declarat Ștefania Rareș, în exclusivitate pentru FANATIK.

are, însă, un mare of: CREDIDAM și Uniunea Compozitorilor, în opinia ei, nu îi respectă suficient pe artiști. Vedeta folclorului spune că nu și-a primit toți banii pe care îi merita la câte apariții a cântat și câte melodii a lansat. Ștefania Rareș arată cu degetul și către televiziunile care se plâng mereu că n-au bani pentru cântăreți.

Folclorista acuză CREDIDAM și Uniunea Compozitorilor de neseriozitate: „Televiziunea mă plătea și acum mă cheamă pe degeaba”

„CREDIDAM își bate joc, că vorba aia, la atâtea imprimări niciodată nu ne-a plătit câte emisiuni am declarat noi și am făcut. Uniunea Compozitorilor, la fel. Fiecare cum are relație… Eu, care am fost un om care nu am știut să îmi folosesc obrăznicia ca să nu mai fiu modestă, că m-am săturat să fiu modestă. Cine apucă oase roade, cine nu nici carne moale.

Am avut 5.000 de lei pe timpuri, până la Revoluție, până m-am pensionat, am avut o leafă de 5.000 de lei. Noi, soliștii vocali, am dat niște trepte în viața noastră și am ajuns la un nivel de leafă. Eu n-am fost angajată la o formație de provincie sau de județ, ci la ansamblu. Am plecat de la Suceava. Am aterizat direct în Capitală, prin concurs, bineînțeles, dar, cum să spun, tot ce am muncit și asta a fost răsplătit ca bani, pe timpul ăla. Că mai fugeam și la un botez sau o nuntă. Televiziunea mă plătea și acuma mă cheamă pe degeaba și nu mai vreau pe degeaba. Toată lumea zice: Nu mai avem bani, nu cutare!

E ceva ridicol. Bani n-au fost niciodată, dar pentru alte porcării, că vedem copii morți pe trotuare de droguri și alte nebunii câte văd. Caut filmele românești vechi să mă uit la ele, nu mai am la ce mă uita. O să zică lumea că nu sunt sănătoasă. Încă nu mi-am pierdut mințile, dar nu se poate. Noi singuri ne dăm în cap. Mă uit la ce repertoriu se abordează într-un mare festival românesc. Nu știu, eu sunt, știi ceva, câteodată zic bine că nu mă duc nicăieri”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Rareș.

Ștefania Rareș, despre marea retragere: „E jenant să te duci într-o emisiune cu tineri, tu, femeie de 80 de ani. Lasă să nu mai fim un exemplu!”

În continuare, dincolo de pensie și banii pe care i-a făcut din muzică, Ștefania Rareș ne mărturisește că s-ar cam retrage din atenția publică, în primul rând că are deja 80 de ani și, în al doilea rând, pentru că problemele la coloană nu îi mai permit să colinde țara în lung și-n lat.

„Am niște ani, m-am potolit, stau cumințică acasă. La cântări nu m-am mai dus. Am avut și niște probleme de sănătate, cu coloana. De tratat, ne tratăm de mulți ani, dar ce să îți spun? Coloana n-o poți trata decât stând liniștit. Nu mă mai pot duce la drumuri lungi. Mă mai duc pe ici, colo, la câte o emisiune.

Eu le mulțumesc oamenilor foarte mult. M-am bucurat de lume, de oameni, mi-e dor de ei, dar odată cu pandemia atunci s-au cam terminat lucrurile. Am făcut și Covid, am stat în spital, am făcut complicații. Acuma sunt tineri mulți și, Doamne ajută… Când e de ales uleiul, se alege. Sunt tineri mulți, avem înlocuitori destui. Pe de o parte e și jenant să te duci într-o emisiune cu tineri, tu, femeie de 80 de ani. Lasă să nu mai fim chiar așa un exemplu!

Știi ceva? Mulți tineri refuză să învețe de la noi. Mulți sunt interesați și, mă rog, sunt interesați să știe. Chiar am câțiva copii care vor să facă meserie, dar mulți zic să nu le mai țină babele astea cu teorii. Decât să fim ridicoli, mai bine stăm acasă. Atunci dacă vine cineva din generația ta într-un spectacol, da. Dar când te duci cu țâști-bâști care cântă muzică comercială, noi n-avem ce căuta, astea mai bătrâne”, ne-a mai spus Ștefania Rareș.